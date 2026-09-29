"ریونت ریڈی اب 'ریونت الدین' ہوگئے"، وزیر اعلیٰ کے رام اور شیو کے بارے میں تبصرے پر بی جے پی نے معافی کا مطالبہ کر دیا
ریونت ریڈی کے مطابق، رام امیروں کے اور شیو غریبوں کے دیوتا ہیں، اس لیے وزیراعظم ہمیشہ 'جے شری رام' کا نعرہ لگاتے ہیں۔
By ANI
Published : September 29, 2026 at 5:32 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے منگل کو وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی پر تنقید کی۔ انہوں نے ریڈی پر انتخابی فائدے کے لیے ہندو برادری کو تقسیم کرنے کی کوشش کا الزام لگایا اور فوری عوامی معافی کا مطالبہ کیا۔
یہ تنازعہ اس وقت پیدا ہوا جب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھگوان رام اور بھگوان شیو کا موازنہ کرتے ہوئے ایک تبصرہ کیا۔ ریڈی نے دعویٰ کیا کہ بھگوان شیو "غریبوں کے دیوتا" ہیں، جبکہ بھگوان رام "امیروں کے دیوتا" ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شمالی ہندوستان میں بی جے پی بھگوان رام پر سیاسی کنٹرول رکھتی ہے جبکہ بھگوان شیو کو نظر انداز کرتی ہے۔
اس بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے وزیر اعلیٰ کے تبصروں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مت میں دیوتاؤں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر تفرقہ انگیز ایجنڈے پر عمل کرنے کا الزام لگایا۔
راؤ نے اے این آئی کو بتایا، "رام اور شیو کے بارے میں ریونت ریڈی کا بیان، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ رام امیروں کے اور شیو غریبوں کے دیوتا ہیں، اور یہ نشاندہی کی کہ وزیر اعظم مودی ہمیشہ 'جے شری رام' کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن 'ہر ہر مہادیو' کا نہیں—مضحکہ خیز اور ہندو مت کی توہین ہے۔ درحقیقت، یہ بیان ہندو برادری میں پھوٹ ڈالنے کے ارادے سے دیا گیا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا، "حال ہی میں، ریونت ریڈی نے خود کو 'ریونت الدین' میں بدل لیا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان کانگریس ہیں اور کانگریس مسلمان ہے۔ شاید وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ہندو برادری کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بی جے پی لیڈروں کی جانب سے مذہبی نعروں کے سیاسی استعمال پر سوال اٹھایا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی "جے شری رام" کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن "ہر ہر مہادیو" کا نہیں۔ ریڈی نے بھگوان شیو کو غریبوں کا اور بھگوان رام کو امیروں کا نمائندہ قرار دیا اور بی جے پی کو دولت مندوں کے مفادات سے جوڑا۔
تلنگانہ بی جے پی کے صدر نے مزید الزام لگایا کہ ریونت ریڈی چاہتے ہیں کہ ملک میں مسلمان متحد رہیں جبکہ ہندو برادری بکھر جائے۔ اس موازنے کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں بھگوان رام اور بھگوان شیو دونوں کی پوجا بغیر کسی علاقائی یا سماجی و اقتصادی تفریق کے کی جاتی ہے۔ بی جے پی قیادت نے ریڈی کے بیانات کو آئندہ بلدیاتی انتخابات سے قبل اقلیتی ووٹوں کو یکجا کرنے کی کوشش اور خوشامد کی سیاست قرار دیا۔
تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ نے کہا، "اول تو کسی بھی ہندو کے لیے رام اور شیو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ہر دیوتا کی پوجا کرتے ہیں؛ ہم ہر دیوتا، ہر فرقے اور ہر ذات کا احترام کرتے ہیں۔ تاہم، ریونت ریڈی ہندو معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان متحد رہیں جبکہ ہندو بکھر جائیں۔ یہ کانگریس پارٹی کی جانب سے ہندو برادری کو تقسیم کرنے اور اس طرح ہندوستان کے سماجی و مذہبی تانے بانے کو کمزور کرنے کی ایک چال ہے۔ لہٰذا، ہم ریونت ریڈی کے بیان کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے ہندوؤں سے معافی مانگیں۔"
بی جے پی رہنماؤں نے اس بیان پر سخت ردعمل کا اظہار کیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر پی وی این مادھو نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ سنسنی خیز بیانات دینے کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔
مادھو نے 'اے این آئی' کو بتایا، "ریونت ریڈی ہمیشہ سنسنی خیز بیانات دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ شمال اور جنوب کے درمیان تفریق بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ 'جے شری رام' کا احترام پورے ملک میں کیا جاتا ہے۔۔۔اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھگوان رام اور بھگوان شیو الگ الگ ہستیاں ہیں۔ حالانکہ، ہماری دیومالا میں 'تری مورتی' کو حتمی سچائی مانا جاتا ہے۔۔۔بھگوان شیو کی پوجا شمالی ہندوستان میں بھی کی جاتی ہے؛ درحقیقت، زیادہ تر 'جیوتر لنگ' شمالی ہندوستان میں ہی واقع ہیں۔"
بی جے پی رہنما سید شاہنواز حسین نے خبردار کیا کہ ایسے بیانات کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو آئندہ انتخابات میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
حسین نے کہا، "کانگریس رہنما مسلسل 'سناتن' کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں۔ ریونت ریڈی کو بھگوان رام اور بھگوان شیو کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔۔۔ کانگریس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔"
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