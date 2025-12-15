آنگن واڑی کارکنوں ریٹائرمنٹ پر ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان، پرموشن کا بھی راستہ کھلا
اتراکھنڈ حکومت نے آنگن واڑی کارکنوں کو نئے سال سے عین قبل ان کی ریٹائرمنٹ کی رقم میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
دہرادون: اتراکھنڈ سکریٹریٹ میں محکمہ برائے خواتین و اطفال کی میٹنگ میں ریاستی وزیر ریکھا آریہ نے محکمہ کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ آنگن واڑی کارکنوں کو اگلے مالی سال سے کم از کم ایک لاکھ روپے کی ریٹائرمنٹ رقم فراہم کریں۔ انہوں نے کئی دیگر امور پر بھی اہم فیصلے لیے۔
سکریٹریٹ میں محکمہ جاتی میٹنگ کے بعد بہبودیٔ خواتین و اطفال کی وزیر ریکھا آریہ نے بتایا کہ اب تک آنگن واڑی کارکنوں کو ریٹائرمنٹ پر 35,000 سے 40,000 روپے ملتے تھے۔ محکمہ ایک طویل عرصے سے اس رقم کو بڑھانے پر کام کر رہا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ریٹائرمنٹ کی رقم میں اضافے کے لیے آنگن واڑی ورکرز کو ہر ماہ 300 روپے کا حصہ دینا ہوگا اور اس کے لیے کارکنوں کی رضامندی کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ آنگن واڑی کارکنوں کی تنظیموں کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور محکمہ کو اس پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کی جا رہی ہے۔ اگلے مالی سال یکم اپریل سے سبکدوش ہونے والی آنگن واڑی ورکرز کو اس اضافی رقم کا فائدہ ہوگا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایکل مہیلا سواروجگر یوجنا بھی زیر التوا تھی۔ اس کے لیے محکمہ جاتی مشق کے بعد چھ اضلاع میں 504 درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ اسی طرح دیگر اضلاع میں بھی ان تجاویز پر عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ منظور شدہ 504 تجاویز کے لیے فنڈز آئندہ ماہ جنوری کے پہلے ہفتے میں جاری کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
میٹنگ میں نندا گوڑہ یوجنا پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور عہدیداروں نے بتایا کہ اس سال اس اسکیم کے تحت 45,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ بہبودی خواتین و اطفال کی ریاستی وزیر ریکھا آریہ نے بتایا کہ درخواست کی آخری تاریخ 20 دسمبر ہے، اور یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے محکمے کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام اہل امیدواروں کو 15 جنوری تک فنڈز جاری کر دیں۔
انہوں نے آنگن واڑی ورکرز کی فلاح و بہبودی سے متعلق بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے محکمہ کے افسران سے کہا کہ وہ جلد ہی آنگن واڑی کارکنان کو سپروائزر کے عہدوں پر پرموشن دینے کا عمل شروع کریں۔ اس وقت محکمہ میں اس زمرے میں 88 آسامیاں خالی ہیں، اور اگلے ہفتے کے اندر اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ مزید برآں، اتراکھنڈ کے دور دراز علاقوں میں جہاں جغرافیائی حالات مشکل ہیں، میں بزرگ خواتین کو جذباتی، سماجی اور مالی مدد فراہم کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، اور نئی اسکیمیں بھی اگلے سال شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کابینہ وزیر نے اس سلسلے میں محکمے کے افسران کو بھی ہدایت دی۔ اس اسکیم کے لیے محکمہ کی طرف سے آٹھ کروڑ روپے کا ابتدائی فنڈ مختص کیا گیا ہے۔
