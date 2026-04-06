ریٹائرڈ جج باپ نے بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجائے، عدالت سے گھر تک پرجوش استقبال، کہا، "گھر واپسی پر کیوں نہ کہوں خوش آمدید؟"
Published : April 6, 2026 at 9:37 AM IST
میرٹھ، اترپردیش: ایک ریٹائرڈ جج باپ نے اپنی بیٹی کی طلاق پر ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے نہ صرف مٹھائیاں تقسیم کیں بلکہ ہاروں اور ڈھولوں سے اس کا استقبال بھی کیا۔ اس خاص موقع کو یادگار بنانے کے لیے، والد اور خاندان نے کالی ٹی شرٹ پہنی تھی جس پر آئی لو یو مائی ڈاٹر "I Love My Daughter" لکھا ہوا تھا۔
ریٹائرڈ جج گیانیندر شرما نے اطلاع دی کہ ان کی اکلوتی بیٹی پرنیتا شرما کی میرٹھ فیملی کورٹ میں طلاق ہو گئی ہے۔ انہوں نے عدالت سے ان کے گھر تک رقص اور گانے کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس دوران پورے خاندان نے سیاہ ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھیں۔ ٹی شرٹس پر پرنیتا کی تصویر تھی اور لکھا تھا، "میں اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔"
8 سال قبل شادی ہوئی
انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ان کی بیٹی کے 8 سال کے درد اور وقار کی فتح ہے۔ پرنیتا کی شادی 2018 میں آرمی میجر گورو اگنی ہوتری سے ہوئی تھی، جو شاہجہاں پور کے رہائشی ہیں اور اس وقت جالندھر میں تعینات ہیں۔
باپ نے اپنی بیٹی کو بڑی امیدوں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ظلم و زیادتی شروع ہو گئی۔ پرنیتا نے وضاحت کی کہ اس نے اپنے سسرال کے گھر میں سات سال تک ذہنی اور جذباتی تشدد برداشت کیا۔
ڈولی اور ارتھی والی سوچ پر حملہ
ایک جذباتی باپ گیانیندر شرما نے معاشرے کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاشرہ کہتا ہے کہ بیٹی ڈولی میں گھر چھوڑ جائے تو اسے ارتھی میں واپس آنا چاہیے۔ ہم اس ذہنیت کو بدلنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بیٹی کوئی شے نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے سسرال میں ناخوش ہے تو اسے وہاں رہنے پر مجبور کرنا غلط ہے۔ اسے عزت کے ساتھ واپس لانا ہر باپ کا فرض ہے۔
خواتین کے لیے پرنیتا کا پیغام
اپنی نئی شروعات پر، پرنیتا نے دوسری خواتین سے اپنی خاموشی توڑنے کی اپیل کی۔ "کسی بھی قسم کی ہراسانی کو برداشت کرنا خود سے کی گئی ناانصافی ہے۔ شادی سے پہلے اپنے آپ کو مالی طور پر خود مختار اور مضبوط بنائیں۔"
خاندانی تعاون
انہوں نے اپنے خاندان کو اپنی سب سے بڑی طاقت قرار دیا، خاص طور پر تب جب سال 2022 میں ایک حادثے میں انہوں نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔
بھتہ قبول نہیں کیا
پرنیتا شرما نفسیات میں پوسٹ گریجویٹ ہیں اور جوڈیشل اکیڈمی میں فینانس ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس کے والد، گیانیندر شرما نے نہ تو بھتہ قبول کیا اور نہ ہی کوئی سامان واپس مانگ کر ایک مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی محفوظ اور خوش رہے۔