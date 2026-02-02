الہٰ آباد میں ریٹائرڈ انسپکٹر کا قتل، گھر کے اندر خون میں لت پت ملی لاش
پولیس کو شبہ ہے کہ قاتل کوئی پہچان والا ہی ہے، سر پر شدید زخم پائے گئے۔
Published : February 2, 2026 at 3:17 PM IST
الہٰ آباد: یمونا نگر کے لالہ پور تھانہ علاقے میں ایک ریٹائرڈ سی بی آئی انسپکٹر کا قتل کر دیا گیا۔ مادوری گاؤں میں 68 سالہ رام رتن مشرا کی لاش ان کے گھر کے اندر خون میں لت پت پڑی ملی۔ ان کے سر پر ایک بھاری چیز سے متعدد ضربوں کے نشانات پائے گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور تفتیش شروع کردی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ رام رتن مشرا اصل میں لال پور علاقے کے چکشور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ مدوری گاؤں میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، جب کہ باقی خاندان اپنے آبائی گاؤں میں رہتا تھا۔ پیر کی صبح تقریباً 10:30 بجے، اس کا پوتا معمول کے مطابق کھانا پہنچانے کے لیے ان کے مادوری گھر پہنچا۔ مرکزی دروازہ (مین گیٹ) اندر سے بند تھا۔ پکارا تو کوئی جواب نہ ملا۔ ڈرتے ڈرتے وہ پیچھے سے دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے پر اس نے رام رتن مشرا کو اپنے کمرے کے فرش پر خون میں لت پت پڑا دیکھا۔ ان کے سر پر کئی گہرے زخم تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو اطلاع دی جنہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔
قاتل اندر داخل ہوا پھر اس نے انہیں قتل کر دیا
مقامی پولیس کے ساتھ فرانزک ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ کو جائے وقوعہ پر بلایا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں جبری داخلے کی کوئی واضح علامت سامنے نہیں آئی۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ رام رتن مشرا کا کوئی قریبی شخص یا ان کا کوئی جاننے والا ان کی اجازت سے ہی داخل ہوا تھا۔ رام رتن جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کہیں بھی چوری کے آثار نہیں ملے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رام رتن نے مرکزی دروازہ کھولا اور قاتل اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے انہیں قتل کر دیا۔ قتل کے بعد اس نے مرکزی دروازہ بند کر دیا اور پچھلی دیوار کود کر فرار ہو گیا۔ پولیس آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور ہر زاویے سے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ انہوں نے قریبی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اور کال ڈیٹیل ریکارڈ کی جانچ بھی شروع کر دی ہے۔
قتل کا مقصد ابھی تک واضح نہیں
ڈی سی پی یمونا نگر وویک چندر یادو نے بتایا کہ فرانزک شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ڈاگ اسکواڈ کو شامل کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر، یہ قتل کا معاملہ لگتا ہے، لیکن مقصد ابھی تک واضح نہیں ہے. لواحقین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور کیس کو جلد حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کوئی قریبی شخص قتل میں ملوث
ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریٹائرڈ انسپکٹر کا اپنے اہل خانہ سے میل جول نہیں تھا اور وہ الگ رہ رہے تھے۔ قتل کی وجہ خاندانی جھگڑے کا شبہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کا کوئی قریبی شخص قتل میں ملوث ہو۔ فی الحال اس کیس کی ہر زاویے سے تفتیش کی جارہی ہے اور جلد ہی اسے حل کرلیا جائے گا۔
