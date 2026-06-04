مساجد کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کریں۔ نماز کے اوقات تبدیل کریں اگر ان سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے: نجیب جنگ
"میں تسلیم کرتا ہوں کہ نماز میں صرف 20 منٹ لگتے ہیں، اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے تو وقت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔"
Published : June 4, 2026 at 3:54 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے بدھ کے روز مساجد سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جمعہ کی نماز دوسروں کو تکلیف کا باعث بنتی ہے تو وہ مختلف اوقات میں ادا کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے "بڑھتے ہوئے عدم اعتماد" کے درمیان کمیونٹیز کے درمیان زیادہ افہام و تفہیم کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
نجیب جنگ اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار آرٹس میں منعقدہ 'سٹیزن فار فریٹرنٹی' (سی ایف ایف) بھارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ CFF بھارت کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے، جو شہریوں کا ایک غیر رسمی اجتماع ہے جو بھائی چارے، مکالمے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مساجد کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا ہوگا۔ لوگوں کو ان میں داخل ہونے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسجد، سب کے بعد، عبادت کی جگہ ہے — بالکل ایک مندر یا ایک چرچ کی طرح۔
مسجد میں داخل ہونے میں ہچکچاہٹ کیوں؟
ریں اثنا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر نے سوال کیا، "ہمارے سکھ بھائیوں نے اپنے گوردواروں کو سب کے لیے کھول دیا ہے، تو پھر مسجد میں داخل ہونے میں کوئی ہچکچاہٹ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ افطار کے وقت ہم سب کو اپنے ساتھ افطار کرنے کی دعوت کیوں نہ دیں؟ اس کے لیے چند تاریخوں سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔"
نماز کے اوقات تبدیل کیے جا سکتے ہیں
نماز جمعہ کے تنازعات کا حوالہ دیتے ہوئے نجیب جنگ نے مزید کہا، "میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ نماز میں صرف 20 منٹ لگتے ہیں، تاہم، اگر اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یقیناً نماز کے اوقات کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔" اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کے خلاف کوئی مذہبی ممانعت نہیں ہے۔ پھر، اس کے ارد گرد کوئی تنازعہ کیوں ہونا چاہیے؟
کسی کو خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے
انہوں نے کہا، "مسلمان اکثر اقلیت کے طور پر ان کی حیثیت سے پیدا ہونے والے عدم تحفظ کے احساس سے ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے- یا یہ فرض کرنا چاہیے کہ ہندوستان ایک 'ہندو قوم' میں تبدیل ہو گیا ہے- صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی کے گھر میں دیوتا کا بت دیکھتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "اگر آپ پاکستان کا دورہ کریں تو آپ کو ہر جگہ خانہ کعبہ کی تصویریں نظر آئیں گی۔ کسی دیوتا کی تصویر کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ زیر بحث فرد خدا کی عبادت کرتا ہے۔"
بحث کے موضوع کے طور پر آئینی ڈھانچہ
انہوں نے مزید کہا، "آج زعفرانی اور سبز رنگوں کو الگ الگ مذاہب کی علامت کے طور پر سمجھا جانے لگا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ یہ وہ ذہنیت تھی جس کے ساتھ ہم اصل میں ایک قوم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔" ان کے ساتھ سابق چیف الیکشن کمشنر S.Y. قریشی نے 'برادری' کی بنیادی اہمیت پر زور دیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اس آئینی قدر کو آزادی اور مساوات کے مقابلے میں بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ "ہم مسلسل آئین کی بات کرتے ہیں؛ ہم بنیادی حقوق، مساوات اور آزادی پر بات کرتے ہیں۔ پھر بھی، اس آئینی فریم ورک کے اندر سرایت ایک ایسی اصطلاح ہے جس پر ہم شاذ و نادر ہی بحث کرتے ہیں: بھائی چارہ۔ یہ بھائی چارے اور ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ ساتھ رہنے کے لوگوں کے اجتماعی حق کی نمائندگی کرتا ہے۔"
آر ایس ایس کے سربراہ سے پوچھے گئے ایک سوال
انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ حال ہی میں ایک وفد نے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کی تاکہ ہندوستان میں اقلیتوں کے مستقبل کے بارے میں ان کے خیالات معلوم کریں۔ "ہم نے ان سے ایک سیدھا سوال کیا: موجودہ حالات کے پیش نظر، ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے مستقبل کیا ہے؟ 'ہندو راشٹرا' کے تناظر میں ان کے امکانات کیا نظر آئیں گے؟" اس پر موہن بھاگوت نے جواب دیا کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر 'ہندو راشٹر' کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسے اتحاد کے بغیر ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا۔ "اس معاملے پر ان کے الفاظ نے ہمیں بہت متاثر کیا۔"
بھارتی پاسپورٹ کے حوالے کرنے کا مسئلہ: S.Y. قریشی نے آگے کہا، "مجھے حال ہی میں پڑھی گئی ایک رپورٹ یاد آئی، جس میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ 11 سالوں سے، تقریباً 200,000 ہندوستانی سالانہ اپنے ہندوستانی پاسپورٹ سرنڈر کر رہے ہیں۔ یہ افراد نہ تو غریب ہیں اور نہ ہی مظلوم اقلیتی گروہوں کے رکن ہیں۔" ان افراد میں سے زیادہ تر کامیاب ہندو کاروباری افراد ہیں۔ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ کاروبار صرف امن اور استحکام کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پولرائزیشن عروج پر ہے۔
قوم کی تعمیر میں تمام برادریوں کا کردار
دریں اثنا، آر ایس ایس کے سینئر لیڈر رام لال نے موہن بھاگوت کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "جب ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ اٹھایا گیا، تو موہن بھاگوت نے کہا کہ اتحاد کی ضرورت وہی ہے جہاں الگ الگ وجود ہوں۔ موہن بھاگوت نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ اگر ہندوستان کو مضبوط اور عظیم بننا ہے تو تمام برادریوں کو اس کوشش میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔
دوسروں کو غیر ضروری تکلیف سے بچنا
انہوں نے مزید کہا، "رمضان کے دوران روزہ رکھنے کا مقصد خود نظم و ضبط اور تزکیۂ نفس ہے، نہ کہ تنازعہ۔ اسی طرح جب میں دیوالی یا ہولی جیسے تہوار مناتا ہوں تو مجھے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ میری تقریبات دوسروں کو غیر ضروری تکلیف کا باعث نہ ہوں۔ ہولی کے دوران جو رنگ میں استعمال کرتا ہوں وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر غلطی سے کوئی رنگ کسی پر پڑ جائے تو معاشرے کو بھی برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔