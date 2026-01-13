کانپور میں مندر کے پاس جانوروں کی باقیات ملنے سے کشیدگی، پی اے سی تعینات، چار پولیس اہلکار معطل
جوائنٹ پولیس کمشنر آشوتوش کمار نے بتایا کہ شہریوں کی جانب سے اس واقعہ کا ویڈیو پولیس تک پہنچایا گیا۔
Published : January 13, 2026 at 12:02 PM IST
کانپور: بلہور تھانہ حلقے کے گدھن پور علاقے میں ایک مندر کے قریب ممنوعہ جانوروں کی باقیات ملنے کے بعد کشیدگی پیدا ہوگئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 'غیر قانونی طریقے' سے جانور ذبح کرنے والی فیکٹری کو سیل کر دیا۔ لاپرواہی کے الزام میں چار پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔
اس واقعے کے بعد وشو ہندو پریشد کے کارکنوں اور گاؤں والوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ایس ڈی ایم بلہور سینئر افسران کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے۔ ہجوم کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری اور پی اے سی فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ فی الحال صورت حال قابو میں ہے۔
پولیس نے کیس درج کیا
جوائنٹ پولس کمشنر آشوتوش کمار نے بتایا کہ علاقے کے شہریوں نے اس واقعے کا ایک ویڈیو پولیس تک پہنچایا۔ پولیس کی فارنزک ٹیم نے جائے وقوع سے جانوروں کے گوشت اور ہڈیوں کے نمونے حاصل کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں 'غیر قانونی طریقے' سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ باقیات ممکنہ طور پر اسی فیکٹری سے پھینکی گئی تھیں۔ پولیس نے 'غیر قانونی' فیکٹری کو بھی سیل کر دیا۔
گاؤں والوں کا ممنوعہ جانور ذبح کرنے کا الزام
جائے وقوعہ پر موجود گاؤں والوں نے گاؤں کے رہنے والے شاکر اور رحمن پر ممنوعہ جانور ذبح کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے پولیس پر بھی اس میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ جوائنٹ پولیس کمشنر نے بتایا کہ ملزم شاکر اور رحمان کی تلاش کے لیے کئی پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بلہور پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر سمیت چار پولیس افسران کو لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے اور جو بھی ملازم یا افسر قصوروار پایا گیا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملنے پر ایس ڈی ایم بلہور سنجیو کمار اور اے سی پی منجے سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے۔ ایس ڈی ایم نے ایک ویٹرنری ڈاکٹر کو بلایا اور باقیات کو جمع کرایا۔ اے ڈی سی پی ویسٹ کپل دیو سنگھ نے پولیس ٹیم کو مبینہ گودام کو سیل کرنے کی ہدایت دی۔
موقعے پر بھاری بھیڑ جمع
اطلاعات کے مطابق پیر کی شام کانپور کے بلہور تھانہ حلقے کے گدھن پور علاقے میں ممنوعہ جانوروں کے گوشت اور ہڈیاں برآمد کی گئیں۔ گاؤں والوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ وشو ہندو پریشد کے کارکنوں اور گاؤں والوں نے جائے وقوع پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
مقامی باشندوں نے الزام لگایا کہ یہ سب کسی مندر کے قریب ملنا ایک سنگین معاملہ ہے۔ ہجوم کو دیکھ کر پولیس کی کئی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ جوائنٹ پولیس کمشنر آشوتوش کمار بھی پہنچے۔ انہوں نے مشتعل لوگوں کو سمجھایا اور انہیں مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔
