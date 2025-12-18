علماء نے کہا، "برقعہ نہ پہننے پر قتل کرنا بہت بڑا گناہ، اسلام میں زبردستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔"
شاملی ضلع میں فاروق نامی شخص نےمبینہ طور پر برقعہ نہیں پہننے پر بیوی اور دونوں بیٹیوں کا قتل کر دیا۔
Published : December 18, 2025 at 9:53 AM IST
سہارنپور: شاملی ضلع میں ایک شخص نے بیوی کے برقع نہ پہننے پر ناراض ہوکر اسے اور دو بیٹیوں کو گولی مار کر قتل کردیا۔ اس نے لاشوں کو سیفٹی ٹینک میں ٹھکانے لگایا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی تو سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس لیے مارا کہ وہ برقع اور حجاب نہیں پہنتی تھیں۔ دیوبندی علماء نے اس گھناؤنے قتل کی نہ صرف شدید مذمت کی ہے بلکہ ملزمان کو سزائے موت دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
مولانا قاری اسحاق گورا نے کہا کہ برقعہ نہ پہنننے پر کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ انھوں نے کہا کہ، ایسے شخص کو پھانسی دی جائے۔ اسلام میں کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام کسی کے ساتھ زبردستی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔
مولانا نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ اسلام میں خواتین کا ایک مرتبہ ہے، وہ قیمتی ہیں۔ قیمتی چیزیں چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام خواتین کو پردہ، برقعہ اور حجاب کا حکم دیتا ہے۔ تاہم ان پر کوئی زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے برقع نہ پہننے کی وجہ سے قتل کے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا وہ اسلام سے ناواقف ہے۔
دریں اثناء مفتی اسد قاسمی نے کہا کہ شاملی میں برقع نہ پہننے پر بیوی اور بیٹیوں کے قتل کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے پھانسی دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔
شاملی کا واقعہ کیا تھا؟ شاملی ضلع کے کاندھلہ تھانہ علاقے کے گاؤں گڑھی دولت کے رہائشی فاروق نے اپنی بیوی طاہرہ (32) اور بیٹیوں آفرین (12) اور سرین (5) کو برقعہ اور حجاب نہ پہننے پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد فاروق نے لاشوں کو بیت الخلا کے سیفٹی ٹینک میں دفن کر دیا تھا۔
پولیس اور خاندان کے دیگر افراد کو گمراہ کرنے کے لیے، فاروق نے اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے لاپتہ ہونے کا ڈرامہ رچایا، لیکن پولیس کی سخت تفتیش سے تہرے قتل کا انکشاف ہوا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران ملزم فاروق نے بتایا کہ اس کی بیوی طاہرہ نے برقعہ اور حجاب پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے وہ ناراض ہو گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔
