مذہبی رہنما مولانا یعسوب عباس نے کہا: اگر اذان نیند میں خلل ڈالتی ہے تو ہم بھجن پر سوال کیوں نہ کریں؟

مولانا نے کہا: میرے گھر کے قریب ایک مندر ہے جہاں صبح سویرے بھجن کی آواز آتی ہے۔ میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔

مولانا یعسوب نے وزیر جیویر کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا
Published : May 18, 2026 at 4:25 PM IST

لکھنؤ: اتر پردیش کے ثقافت اور سیاحت کے وزیر جے ویر سنگھ اپنے بیانات کو لے کر خبروں میں ہیں۔ مسلم مذہبی رہنما اذان پر جےویر سنگھ کے تبصرے پر سخت اعتراض کر رہے ہیں۔ وزیر کے بیان میں مسلمانوں کے تئیں دوہرا معیار رکھنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ مسلم مذہبی رہنما مولانا یعسوب عباس کا کہنا ہے کہ اگر اذان نیند میں خلل ڈالتی ہے تو مندر کے بھجن بھی نیند میں خلل ڈالتے ہیں۔

واضح رہے کہ فیروز آباد ضلع کے شکوہ آباد میں 17 مئی کو منعقدہ ایک بزنس کانفرنس میں ریاستی حکومت کے وزیر جے ویر سنگھ نے امن و امان کے حوالے سے حکومت کی کامیابیوں کو درج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اترپردیش میں 2017 سے قانون کی حکمرانی قائم ہے اور سماج دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔

ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق

وزیر نے شور کی حدود پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، لیکن یہ طے شدہ قوانین کے اندر ہونا چاہیے۔ اذان کی آواز پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں اونچی آواز سے لوگوں کی نیندیں درہم برہم ہوتی تھیں لیکن اب لاؤڈ اسپیکر مقررہ شور کی حدود میں استعمال ہو رہے ہیں۔

مندروں میں ہونے والے بھجن پر سوال؟

آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا یعسوب عباس نے وزیر کے بیان پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے۔ مولانا نے کہا کہ اگر اذان کی آواز کسی کی نیند میں خلل ڈالتی ہے تو مندروں میں ہونے والے بھجن پر بھی اسی نقطۂ نظر سے بات کی جانی چاہیے۔

صبح سویرے بھجن کی آواز سنائی دیتی ہے

انہوں نے کہا کہ صرف اذان پر تبصرہ کرنا یک طرفہ نظریہ کی عکاسی کرتا ہے۔ مولانا یعسوب عباس نے کہا کہ ہندوستان کی خوبصورتی اس کے مذہبی تنوع میں مضمر ہے جہاں صبح ہوتے ہی مندروں سے بھجن کی سریلی آواز سنائی دیتی ہے تو دوسری طرف مساجد سے اذان کی آواز آتی ہے۔ لوگ دونوں کو سنتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے قریب ایک مندر ہے جہاں صبح سویرے بھجن کی آواز سنائی دیتی ہے اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔

ریاست کے لوگوں کو دو مختلف زاویوں سے دیکھنا

ایک بھجن کی سطروں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے رب دیکھو تیری دنیا کو کیا ہو گیا ہے، انسان کتنا بدل گیا ہے۔ مولانا نے الزام لگایا کہ وزیر کا صرف اذان پر تبصرہ ریاست کے لوگوں کو دو مختلف زاویوں سے دیکھنے کے مترادف ہے۔

