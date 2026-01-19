گنگا جمنی تہذب: ہندوؤں نے بنوایا تھا مزار، چار سو برسوں سے مسلمانوں کے ساتھ منا رہے ہیں عرس
ہر سال ماگھ کی پہلی جمعرات کو ہندو- مسلم دونوں برادریوں کے لوگ اپنی مرادیں لے کر درگاہ پر آتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں۔
بنکورہ: (مغربی بنگال) ہندو اور مسلم برادریوں کے لوگ نے تقریباً 400 سال پرانی نرگھن شاہ درگاہ پر عرس کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ منایا۔ یہ درگاہ مغربی بنگال کے بنکورا ضلع کے اونڈا بلاک میں دریائے دوارکیشور کے کنارے، بیر سنگھ پور گاؤں میں واقع ہے۔ ہر سال ماگھ کے مہینے کی پہلی جمعرات کو منعقد ہونے والا یہ عرس ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان اٹوٹ اتحاد کی تصویر پیش کرتا ہے۔
درگاہ کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ دو صوفی بزرگ مخدوم شاہ اور نرگھن شاہ بہار سے بیر سنگھ پور گاؤں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے۔ کسی زمانے میں یہ گاؤں بردھمان کے راجہ کی حکومت کے زیر تسلط تھا۔ اس وقت، گاؤں کے ریونیو افسر، سوری کانت ڈے نے ان دونوں صوفی بزرگوں کو دوارکیشور ندی کے کنارے جگہ فراہم کی۔ نرگھن شاہ کو بعد میں ان کی وفات کے بعد وہیں دفن کیا گیا اور یہ درگاہ انہیں کی قبر پر بنائی گئی۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ ہندو اکثریتی علاقہ ہے۔ اس لیے مقامی ہندوؤں نے پیر نرگھن شاہ کی درگاہ تعمیر کی۔ پیر نرگھن شاہ کا انتقال ماگھ مہینے کی پہلی جمعرات کو وہا تھا، اس کی وجہ سے ہر سال اس دن عرس منایا جاتا ہے۔ ہر سال ماگھ کی پہلی جمعرات کو باقاعدہ درگاہ پر میلا لگتا ہے اور دور دراز علاقوں سے ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے لوگ اپنی مرادیں لے کر درگاہ پر آتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں اور دھاگہ باندھتے ہیں۔
ہر سال اس دن دریا کے کنارے میلہ لگتا ہے۔ درگاہ کمیٹی کے رکن انوپ رائے نے وضاحت کی کہ درگاہ کمیٹی میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے ارکان شامل ہیں۔ اس موقعے پر ایک میلے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ہندو اور مسلم تمام مذاہب کے لوگ جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں۔
مزار کے امام شیخ مصطفیٰ نے بتایا کہ "جب مخدوم شاہ اور نرگھن شاہ یہاں آئے تو اس علاقے میں بُنکر رہتے تھے۔ ان بُنکروں کا تیار کردہ کپڑا مغل دور میں شہنشاہوں کے لیے پگڑیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مخدوم شاہ اور نرگھن شاہ ایک ہی وقت میں اسلام پھیلانے کے لیے یہاں آئے تھے۔"
لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں چادر چڑھانے سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ درگاہ پر آنے والے ایک عقیدت مند نے کہا کہ "بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ہندو اور مسلمان یکساں طور پر بابا کی درگاہ پر چادر چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ یہاں ہر ایک کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم ہر بار یہاں آتے ہیں۔"
