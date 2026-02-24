دلہن بولی شادی میری پسند کی نہیں، ورمالا پہنانے کے بعد ٹوٹ گیا رشتہ، لوٹی بارات
ہار پہنانے کی تقریب کے بعد شادی ختم ہوگئی۔ ادھر حمیر پور میں دلہن نے سہاگ رات میں ہی دلہے کو نہ بول دیا۔
کانپور دیہات/ ہمیر پور: کہا جاتا ہے کہ شادی کا بندھن سات زندگیوں تک چلتا ہے(جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے)۔ لیکن ان دنوں شادیاں منٹوں میں ٹوٹ رہی ہیں۔ کانپور دیہات ضلع کے ڈیراپور تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں معمولی جھگڑے سے شادی ٹوٹ گئی اور شادی کی بارات واپس لوٹ گئی۔
دوسری جانب ہمیر پور ضلع کے شہر رتھ میں شادی کے بعد آنے والی دلہن نے شادی کی رات ہی اپنے شوہر سے علیحدگی کا اعلان کردیا۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ پولیس تک جا پہنچا۔ فی الحال دونوں پارٹیوں نے پولیس کے سامنے الگ رہنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
پہلے جانیں کہ کانپور میں شادی کیسے ٹوٹی؟
ڈیراپور تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں شادی کی تقریب جے مالا (ور مالا، ہار پہنانے) کی تقریب کے دوران جھگڑے کے بعد ٹوٹ گئی۔ دلہن کے فریق کا دعویٰ ہے کہ دولہا نشے میں تھا۔ دلہن کو اس بات کا احساس جے مالا (ور مالا، ہار پہنانے ) کی تقریب کے دوران ہوا اور اس نے اس رشتہ کو ٹھکرا دیا۔
اطلاعات کے مطابق ڈیراپور تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی ایک نوجوان خاتون کی شادی 22 فروری کو کانپور کے بٹور تھانہ علاقے کے ایک شخص سے ہونے والی تھی۔ اتوار کی شام دیر گئے شادی کی بارات بڑے جوش و خروش کے ساتھ گاؤں میں پہنچی۔
دونوں فریقوں کے درمیان ہوا جھگڑا
شادی کی تقریب میں بارات کا استقبال کیا گیا اور شادی کی تمام رسومات رسم و رواج کے مطابق ادا کی گئیں۔ جے مالا (ور مالا، ہار پہنانے کی) تقریب کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا جو آہستہ آہستہ جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا۔
اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔ اگلے دن پیر کو دونوں فریق ڈیراپور تھانے گئے، جہاں پولیس کی موجودگی میں مزید بات چیت ہوئی۔
فریقین نے ایک دوسرے کا سامان اور زیورات واپس کر دیے
اس کے باوجود شادی کو آگے بڑھانے کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ بالآخر دونوں فریقوں نے باہمی رضامندی سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاہدے کے بعد فریقین نے ایک دوسرے کا سامان اور زیورات واپس کر دیے۔
اس معاملے میں سی او ڈیراپور سوربھ ورما سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان سے فون پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ پولیس اسٹیشن کے اہلکار بھی اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریزاں تھے، حالانکہ انہوں نے واقعے کی تصدیق کی ہے۔
اب جانیے ہمیر پور میں کیا ہوا؟
رتھ شہر کے بڈھولیانہ علاقے کے ایک نوجوان کی منگنی تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی خاتون سے ہوئی تھی۔ عورت اپنے ماموں کے گھر رہ کر بڑی ہوئی تھی۔ ہفتہ کو جب شادی کی بارات پہنچی تو تمام رسومات کے ساتھ شادی کی تقریب ہوئی۔
تھانہ انچارج راکیش سنگھ نے بتایا کہ اتوار کو الوداعی کے بعد دلہن اپنے سسرال پہنچی۔ بتایا گیا ہے کہ اس رات جب دولہا کمرے میں پہنچا تو دلہن نے یہ کہہ کر اس کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا کہ شادی اس کی مرضی کے خلاف کی گئی ہے۔ وہ دوسرے آدمی سے پیار کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
دلہا اور دلہن نے الگ الگ رہنے پر رضامندی ظاہر کی
واقعے کے بعد دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہوگیا۔ گھر پر کوئی حل نہ نکلنے پر اہل خانہ رتھ تھانے گئے، جہاں پولیس نے دونوں فریقوں سے الگ الگ بات کی اور معاملہ حل کر لیا گیا۔
تھانہ انچارج راکیش سنگھ نے بتایا کہ دلہا اور دلہن نے الگ الگ رہنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس معاملے میں کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی تحریری شکایت درج نہیں کی گئی ہے۔