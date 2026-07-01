ہندو شادیوں کے لیے رسومات ضروری، سات پھیروں کے بغیر صرف رجسٹریشن کافی نہیں: گجرات ہائی کورٹ
گجرات ہائی کورٹ نے کہا کہ صرف شادی کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے ہندو شادی کی توثیق نہیں ہوتی۔ روایتی رسومات جیسے سات منتیں ضروری ہیں۔
Published : July 1, 2026 at 1:57 PM IST
احمد آباد، گجرات: گجرات ہائی کورٹ نے ہندو میرج ایکٹ سے متعلق ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ ہندو شادی کو قانونی طور پر صرف میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو میرج ایکٹ کے سیکشن 7 کے مطابق، شادی کو ضروری رسومات اور روایات کے مطابق سپتپدی (سات منت) کی تقریب کی تکمیل کے بعد ہی جائز سمجھا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ شادی تجارتی لین دین نہیں ہے بلکہ ہندوستانی ثقافت میں زندگی بھر کی مقدس رسم ہے۔
اکیلے شادی کا سرٹیفکیٹ ہندو شادی کی توثیق نہیں کرتا
برطانیہ میں رہنے والے ایک نوجوان نے گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ نوجوان نے دعویٰ کیا کہ لڑکی کے والد کی کمپنی میں ملازمت کے دوران اسے پروموشن اور نوکری سے برخاست کرنے کی دھمکی کے تحت شادی پر دستخط کرنے اور رجسٹر کرنے کا لالچ دیا گیا۔ نوجوان اور عورت نے کبھی بھی ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی میاں بیوی کے طور پر ایک ساتھ رہتے تھے۔
درخواست گزار کے وکیل راہل جین نے کہا کہ اس پورے کیس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ فریق مخالف نے اپنے تحریری جواب میں تسلیم کیا کہ شادی کی کوئی تقریب ہندو رسم و رواج کے مطابق نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔ تاہم، فیملی کورٹ نے کیس کو صرف نکاح نامے کی بنیاد پر سماعت کے لیے بھیج دیا، جو کہ قانون کی دفعات کے خلاف تھا۔
وکیل راہل جین نے مزید کہا کہ ہندو میرج ایکٹ کے سیکشن 7 کے مطابق ضروری رسمی کارروائیوں کے بغیر کوئی بھی شادی درست نہیں ہو سکتی۔ تاہم، سیکشن 8 کے تحت شادی کی رجسٹریشن قانونی طور پر پختہ شادی کا محض ثبوت ہے۔ لہذا، اگر شادی کی تقریب نہیں ہوئی ہے، تو اکیلے نکاح نامہ کسی بھی فریق کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتا۔ سماعت کے دوران مخالف وکیل نے ہائی کورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا کہ شادی کے رجسٹریشن کے علاوہ ہندو قانون کے مطابق شادی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ہندوستانی ثقافت میں شادی ایک مقدس رسم
گجرات ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ شادی محض کاغذ پر رجسٹریشن نہیں ہے بلکہ ہندوستانی ثقافت میں ایک مقدس رسم ہے۔ عدالت نے کہا کہ شادی کوئی تجارتی لین دین یا محض جشن نہیں ہے بلکہ برابری، باہمی احترام اور رضامندی پر مبنی دو افراد کے درمیان زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ رگ وید کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ سپتپدی کے ساتویں قدم کے بعد ہی دولہا اور دلہن زندگی بھر کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اس نے نوجوان نسل سے بھی اپیل کی کہ وہ شادی کے مقدس ادارے کی سنجیدگی اور ذمہ داری کو سمجھیں۔
ان تمام حالات پر غور کرتے ہوئے، گجرات ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا، مبینہ شادی کو کالعدم قرار دیا، اور شادی کے رجسٹریشن اور نکاح نامہ کو منسوخ کرنے کے لیے متعلقہ اتھارٹی کے سامنے کارروائی کی اجازت دی۔