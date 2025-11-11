لال قلعہ دھماکہ: ہلاک شدگان کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے معاوضہ کا دہلی حکومت نے کیا اعلان
ریکھا گپتا نے لال قلعہ کار دھماکہ کے متاثرین کےلئے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ مرنے والوں کو 10 لاکھ روپئے معاوضہ دیا جائے گا۔
Published : November 11, 2025 at 9:17 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے منگل کو لال قلعہ کے قریب ہوئے کار دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے کے ایکس گریشیا امدادی پیکیج کا اعلان کیا۔ یہ دھماکہ پیر کی شام لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر ایک کے قریب ایک کار میں ہونے والے زوردار دھماکے کے نتیجے میں پیش آیا تھا، جس میں 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ دھماکے میں مستقل طور پر معذور ہونے والے متاثرین کو 5 لاکھ روپے اور شدید زخمیوں کو 2 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زخمیوں کے علاج اور متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ دھماکے کے بعد علاقے میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور تحقیقات تیزی سے جاری ہیں۔
قومی دارالحکومت دہلی میں پیر کی شام لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب پیش آئے خوفناک کار دھماکے نے پورے شہر کو دہلا دیا۔ پولیس کے مطابق، یہ دھماکہ شام 6 بج کر 52 منٹ پر ایک چلتی ہوئی کار میں ہوا جس کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوگئے، جب کہ کئی گاڑیاں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوگئیں۔
دہلی پولیس نے منگل (11 نومبر 2025) کو تصدیق کی کہ واقعے کے سلسلے میں یو اے پی اے و دیگر ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ھماکہ ایک Hyundai i20 کار میں ہوا، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ایک خودکش بمبار کی کارروائی تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کار میں امونیم نائٹریٹ، فیول آئل اور ڈیٹونیٹر استعمال کیے گئے تھے۔