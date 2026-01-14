یوپی میں 18 مدارس کی تسلیم معطل، طلباء کے مستقبل پر سوالیہ نشان
مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی رجسٹرار انجانا سروہی نےکہا کہ تمام طلباء بغیر کسی رکاوٹ کے فروری میں ہونے والے امتحانات میں شرکت کر سکیں گے۔
Published : January 14, 2026 at 10:51 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش میں مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے ایک بڑا اقدام کرتے ہوئے 18 مدارس کا الحاق معطل کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان مدارس میں زیر تعلیم ہزاروں طلبہ اور اساتذہ کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فروری میں ہونے والے بورڈ امتحانات اور ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟
اساتذہ کی تنخواہیں روک دی گئیں: تسلیم کی معطلی کی وجہ سے ان مدارس میں کام کرنے والے اساتذہ کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں۔ اس سے طلبہ کی پڑھائی، امتحانات اور مستقبل کے انتظامات کے حوالے سے ابہام پیدا ہوگیا ہے۔ ان مدارس کے 1,000 سے زیادہ طلباء، جن میں منشی، مولوی اور عالم شامل ہیں، اس وقت اپنے تعلیمی سال کے آخری مراحل میں ہیں، اور ان کے بورڈ کے امتحانات فروری میں ہونے والے ہیں۔
طلباء امتحانات میں شرکت کریں گے: اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی رجسٹرار انجانا سروہی نے کہا کہ جب تک کسی مدرسہ کی پہچان کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کیا جاتا، وہاں پڑھنے والے طلباء معمول کے مطابق امتحانات میں شرکت کریں گے۔ تسلیم کی معطلی سے صرف اساتذہ کی تنخواہیں متاثر ہوں گی۔ تعلیمی سرگرمیاں اور امتحانی عمل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔
امتحانات کے شیڈول کا جلد اعلان کیا جائے گا: رجسٹرار نے کہا کہ ان مدارس کے تمام طلباء بغیر کسی رکاوٹ کے فروری میں بورڈ کے امتحانات میں شرکت کر سکیں گے۔ تیاریاں تیزی سے جاری ہیں، امتحان کے شیڈول کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بورڈ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ طلباء کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہر سطح پر مدد فراہم کی جائے گی۔
اساتذہ تنخواہوں سے پریشان: اساتذہ میں تنخواہوں کے حوالے سے خدشات برقرار ہیں۔ مدرسہ بورڈ کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر تنخواہوں کی ادائیگی فی الحال روک دی گئی ہے لیکن اگر معاملہ حل ہو جاتا ہے اور شناخت بحال ہو جاتی ہے تو تنخواہوں کی ادائیگی کا عمل دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مدارس بار بار اپنی پہچان معطل کر رہے ہیں۔
مدرسہ بورڈ مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ کارروائی کر رہا ہے۔ صرف گزشتہ دو تین دنوں میں چار مدارس کی تسلیم معطل کر دی گئی ہے جس سے طلباء اور اساتذہ میں الجھن پیدا ہو گئی ہے۔
جن مدارس کی پہچان معطل کی گئی ہے ان کے نام درج ذیل ہیں:
1. مدرسہ تعلیم القرآن، سلاح پور، پریاگ راج
2. مدرسہ اہل سنت معراج العلوم، دہلی دروازہ، ایودھیا
3. مدرسہ عربیہ حشمتیہ معراج العلوم، بھدوکھر بازار، سدھارتھ نگر
4. مدرسہ الجامتۃ اصلاحیہ، محمد نگر کتھیلہ، اتوا، سدھارتھ نگر
5. مدرسہ دارالعلوم گوسیہ، بیروا بنکٹوا، کھوریا بازار، مہاراج گنج
6. مدرسہ دارالعلوم عربیہ حمیدیہ اہل سنت، پنیرہ خاص، مہاراج گنج
7. مدرسہ جامعہ اسلامیہ، مدم پورہ، وارانسی
8. مدرسہ لطفیہ عربیہ، علی گڑھ
9. مدرسہ انجمن اسلامیہ فیض العلوم، دھنوجی خورد، فاضل نگر، کشی نگر
10. دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم، مبارک پور
11. مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، شاہی مسجد، بارہ چاند گنج، لکھنؤ
12. مدرسہ راشد العلوم، سرایا، وارانسی۔
جہاں مدرسہ بورڈ کی یقین دہانیوں سے طلباء کو کچھ راحت ملی ہے، وہیں اساتذہ کی تنخواہوں اور شناخت کی بحالی سے متعلق خدشات برقرار ہیں۔ ان مدارس کی انتظامی ٹیموں نے عدالت جانے کی تیاری کر لی ہے۔ مدرسہ بورڈ کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔