آسام میں ووٹر فہرست نظرثانی: کانگریس تیار، بی جے پی پر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام
کانگریس نے اے آئی یو ڈی ایف پر بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اتحاد سے انکار کردیا۔
Published : November 19, 2025 at 6:18 PM IST
کانگریس نے کہا ہے کہ وہ آسام میں ہونے والی خصوصی ووٹر فہرست نظرثانی کے عمل کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آسام، جہاں 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، ابتدا میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نو ریاستوں اور تین مرکزی علاقوں میں شروع کیے گئے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے میں شامل نہیں تھا، لیکن دو روز قبل اسے اچانک فہرست میں شامل کیا گیا۔ کانگریس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آسام میں اس عمل کو اسپیشل ریویژن (ایس آر) کا نام دیا گیا ہے کیونکہ ریاست میں ووٹروں سے کسی بھی قسم کے دستاویزات طلب نہیں کیے جائیں گے، جب کہ ایس آئی آر میں یہ لازمی ہے۔
ایس آر کے دوران بوتھ لیول آفیسرز گھر گھر جاکر ووٹر فہرست کی تصدیق کریں گے اور ان ناموں کو حذف کریں گے جو فوت ہوچکے ہوں، کسی اور مقام پر منتقل ہو گئے ہوں یا فہرست میں دہرا اندراج رکھتے ہوں۔ کانگریس ذرائع کے مطابق بی جے پی نے آسام میں این آر سی جیسی کسی نئی تنازعہ سے بچنے کے لیے ایس آر کا انتخاب کیا ہے، لیکن وہ ووٹر فہرست کی ’’فلٹرنگ‘‘ ضرور چاہتی ہے۔ دوسری جانب ایس آئی آر کو کئی ریاستوں میں اپوزیشن جماعتوں نے ’’این آر سی بیک ڈور‘‘ قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی اس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔
آسام میں کانگریس کے انچارج منوج چوہان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے اپنے بوتھ لیول ایجنٹس کی تربیت مکمل کرلی ہے جو پورے عمل پر نظر رکھیں گے، تاکہ کوئی حقیقی ووٹر فہرست سے خارج نہ ہو۔ پرتھوی راج ساٹھے کے مطابق حکومت بوتھ لیول پر تبدیلی کے ذریعہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، تاہم کانگریس اس چیلنج کے لیے تیار ہے۔
یہ بھی پڑھیں: وزیر اعلیٰ ہمنتا نے کانگریس ریاستی صدر کو 'پاکستانی ایجنٹ' قرار دیا، کہا ہمت ہے تو دائر کریں مقدمہ
کانگریس نے حال ہی میں آسام کی متعدد چھوٹی علاقائی جماعتوں کے ساتھ اتحاد تشکیل دیا ہے تاکہ بی جے پی کا مقابلہ کیا جاسکے، تاہم بدرالدین اجمل کی اے آئی یو ڈی ایف کو ’’بی جے پی کی بی ٹیم‘‘ قرار دیتے ہوئے اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے جواب میں اے آئی یو ڈی ایف کا جھکاؤ اسد الدین اویسی کی اے آئی ایم آئی ایم کی جانب دیکھا جارہا ہے۔