ETV Bharat / state

آسام میں ووٹر فہرست نظرثانی: کانگریس تیار، بی جے پی پر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام

کانگریس نے اے آئی یو ڈی ایف پر بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اتحاد سے انکار کردیا۔

آسام میں ووٹر فہرست نظرثانی: کانگریس تیار، بی جے پی پر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام
آسام میں ووٹر فہرست نظرثانی: کانگریس تیار، بی جے پی پر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام (Representational Picture (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کانگریس نے کہا ہے کہ وہ آسام میں ہونے والی خصوصی ووٹر فہرست نظرثانی کے عمل کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آسام، جہاں 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، ابتدا میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نو ریاستوں اور تین مرکزی علاقوں میں شروع کیے گئے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے میں شامل نہیں تھا، لیکن دو روز قبل اسے اچانک فہرست میں شامل کیا گیا۔ کانگریس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آسام میں اس عمل کو اسپیشل ریویژن (ایس آر) کا نام دیا گیا ہے کیونکہ ریاست میں ووٹروں سے کسی بھی قسم کے دستاویزات طلب نہیں کیے جائیں گے، جب کہ ایس آئی آر میں یہ لازمی ہے۔

ایس آر کے دوران بوتھ لیول آفیسرز گھر گھر جاکر ووٹر فہرست کی تصدیق کریں گے اور ان ناموں کو حذف کریں گے جو فوت ہوچکے ہوں، کسی اور مقام پر منتقل ہو گئے ہوں یا فہرست میں دہرا اندراج رکھتے ہوں۔ کانگریس ذرائع کے مطابق بی جے پی نے آسام میں این آر سی جیسی کسی نئی تنازعہ سے بچنے کے لیے ایس آر کا انتخاب کیا ہے، لیکن وہ ووٹر فہرست کی ’’فلٹرنگ‘‘ ضرور چاہتی ہے۔ دوسری جانب ایس آئی آر کو کئی ریاستوں میں اپوزیشن جماعتوں نے ’’این آر سی بیک ڈور‘‘ قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی اس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔

آسام میں کانگریس کے انچارج منوج چوہان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے اپنے بوتھ لیول ایجنٹس کی تربیت مکمل کرلی ہے جو پورے عمل پر نظر رکھیں گے، تاکہ کوئی حقیقی ووٹر فہرست سے خارج نہ ہو۔ پرتھوی راج ساٹھے کے مطابق حکومت بوتھ لیول پر تبدیلی کے ذریعہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، تاہم کانگریس اس چیلنج کے لیے تیار ہے۔

یہ بھی پڑھیں: وزیر اعلیٰ ہمنتا نے کانگریس ریاستی صدر کو 'پاکستانی ایجنٹ' قرار دیا، کہا ہمت ہے تو دائر کریں مقدمہ

کانگریس نے حال ہی میں آسام کی متعدد چھوٹی علاقائی جماعتوں کے ساتھ اتحاد تشکیل دیا ہے تاکہ بی جے پی کا مقابلہ کیا جاسکے، تاہم بدرالدین اجمل کی اے آئی یو ڈی ایف کو ’’بی جے پی کی بی ٹیم‘‘ قرار دیتے ہوئے اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے جواب میں اے آئی یو ڈی ایف کا جھکاؤ اسد الدین اویسی کی اے آئی ایم آئی ایم کی جانب دیکھا جارہا ہے۔

TAGGED:

ASSAM CONGRESS
آسام کانگریس
آسام میں ایس آر
خصوصی ووٹر فہرست نظرثانی
SR IN ASSAM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.