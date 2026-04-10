گھر کا بیٹا ہی چور نکلا: خود چوری کیے ماں اور بہن کے زیورات، پولیس میں خود ہی درج کرائی شکایت
گھر میں جائیداد کی تقسیم نہ ہونے سے ناراض بیٹے نے خود اپنی ماں اور بہن کے سونے کے زیورات چوری کئے
Published : April 10, 2026 at 12:39 PM IST
رتلام: مدھیہ پردیش میں چوری کے واقعات مسلسل پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ خاص واقعہ نمایاں ہے۔ اس مثال میں چور خاندان کا اپنا چہیتا بیٹا نکلا۔ الوٹ پولیس اسٹیشن نے پانچ دن قبل ہونے والے طلائی زیورات کی چوری کے معاملے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ گھر میں جائیداد کی تقسیم نہ ہونے سے ناراض بیٹے نے خود اپنی ماں اور بہن کے سونے کے زیورات چرا لیے۔ اس کے بعد آلوٹ پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا اور رتلام میں اس کے کرائے کے مکان سے مسروقہ زیورات برآمد کرلئے۔
ملزم چوری کی رپورٹ درج کرانے خود تھانے پہنچ گیا۔
یہ واقعہ آلوٹ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع پیپلیہ سسودیا گاؤں میں پیش آیا۔ ملزم راہول پاٹیدار اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر سے سونے کے زیورات کی چوری کی شکایت درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن پر پہنچا تھا۔ تاہم، پانچ دن بعد، پولیس نے انکشاف کیا کہ یہ راہول پاٹیدار ہی تھا جس نے گھر سے سونے کے زیورات چرائے تھے۔ یہ سن کر اس کی ماں اور بہن پوری طرح سے ششدر رہ گئیں۔ وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ان کا اپنا بیٹا اور بھائی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ پولیس فی الحال اس معاملے میں مزید کارروائی کر رہی ہے۔
یہ معاملہ جس میں چوری اور فیملی ڈرامہ دونوں شامل ہیں، کا تعلق آلوٹ کے گاؤں پپلیہ سسودیا سے ہے۔ اس معاملے پر تفصیلات فراہم کرتے ہوئے الوٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج منندرا گوتم نے بتایا، "شکایت کنہیا لال پاٹیدار اپنے بھائی راہول پاٹیدار کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کرانے کے لیے گئے تھے۔ اس نے الزام لگایا کہ 3 اپریل کی رات اس کے گھر سے اس کی ماں اور بہن کے سونے کے زیورات چوری ہو گئے تھے۔ تفتیش میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ راہول اس گھر کا بیٹا ہی زیوارات چوری کئے۔ پولیس کی جانب سے پوچھ گچھ پر ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔
پولیس نے مسروقہ زیورات برآمد کر لیے
آلوٹ پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے کاٹجو نگر میں واقع ملزم کے کرائے کی رہائش گاہ سے چوری شدہ زیورات برآمد کرلئے ہیں۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے غصے میں یہ حرکت کی کیونکہ اس کے خاندان والے اسے آبائی جائیداد میں اس کا حق دینے سے انکار کر رہے تھے۔ الوٹ پولیس نے راہول پاٹیدار کو گرفتار کیا ہے - اس شخص نے جس نے اپنے ہی گھر میں چوری کی ہے - اور کامیابی کے ساتھ مسروقہ زیورات برآمد کر لیے ہیں۔