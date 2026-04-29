شادی کا گھر، مہمان کے مہنگے ذوق، چوری ایسی کے میزبان کی نیند حرام ہوگئی
شادی کے گھر میں شریک ایک مہمان نے اپنے شوق پورے کرنے کیلئے چوری کر لی۔
Published : April 29, 2026 at 11:54 AM IST
رتلام: مدھیہ پردیش کے رتلام میں سیلانہ پولیس نے بودینہ گاؤں میں شادی کی تقریب کے دوران لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی سامان کی چوری کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت کی ہے۔ شادی کی تقریبات میں چوری کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ دولہے کا رشتہ دار نکلا جو تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ بودینہ گاؤں میں شادی کی تقریبات کے دوران گھر میں ٹھہرے ہوئے ایک مہمان نے سونے کے زیورات اور نقدی جو کہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ کی قیمت کی تھی، چوری کر کے لے گیا۔ واقعے کے بعد ملزم شادی کے مقام سے غائب ہوگیا۔ پولیس اور اہل خانہ دونوں میں شک پیدا ہوا، بالآخر یہ انکشاف ہوا کہ چوری میں قریبی رشتہ دار ملوث تھا۔ سیلانہ پولیس نے چوری شدہ زیورات کے ساتھ ساتھ ملزم کی موٹرسائیکل بھی قبضے میں لے لی ہے۔
شادی والے گھر سے لاکھوں مالیت کا قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، رتلام کے ایس پی امیت کمار نے بتایا، "شکایت کنندہ نرمل پاٹیدار نے سیلانہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی کہ 26 اپریل 2026 کو گاؤں دھرم شالہ (کمیونٹی ہال) میں اس کے بھتیجے ہری اوم پاٹیدار کی شادی کی تقریب چل رہی تھی۔ رات 10:00 بجے جب گھر والے گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرکزی دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور اندر سے ایک الماری جس میں چاندی کے زیورات اور نقدی شامل تھی، اس میں سے کل پانچ لاکھ روپے چوری ہو چکے تھے۔
معاملے کی تحقیقات کے دوران، خاندان کے ارکان نے شادی میں شرکت کرنے والے رشتہ دار مکیش پاٹیدار کے بیٹے سوجل پر شک ظاہر کیا۔ یہ شبہ اس لیے پیدا ہوا کہ وہ اس واقعے کے بعد اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ سائبر سیل کی مدد سے سیلانہ پولس نے رہائش گاہ کے اندر اور آس پاس کے موبائل لوکیشنز کے ساتھ ساتھ مشتبہ سوجل پاٹیدار کے مقام کا پتہ لگا کر چوری کی واردات کا سراغ لگایا۔
چوری مہنگے ذوق اور قرض کی ادائیگی کیلئے کی گئی
پولیس نے ملزم سوجل کو جیٹھانہ کے ماگرا علاقہ سے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سخت تفتیش کے دوران ملزم نے چوری کی واردات کا اعتراف کر لیا۔ ان کی اطلاع پر عمل کرتے ہوئے، پنچیوا گاؤں میں پون چکیوں کے قریب واقع ایک عارضی جھونپڑی سے چوری شدہ زیورات اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مہنگے طرز زندگی کو فنڈ دینے اور اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے یہ چوری کی۔ اس کے باوجود سیلانہ پولیس نے سائبر سیل کے تعاون سے صرف دو دن میں چوری کی اس بڑی واردات کو کامیابی سے نمٹا کر مسروقہ زیورات برآمد کر لیے۔