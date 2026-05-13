نایاب اور خطرے سے دوچار مصری گدھ بھرت پور میں دکھا پہلی بار، جانیں کیوں ہے خاص؟
اندازے کے مطابق ملک بھر میں مختلف انواع کی مصری گدھوں کی تعداد 15,000 سے 20,000 کے درمیان ہے۔ شیام ویر سنگھ کی رپورٹ پڑھیں۔
Published : May 13, 2026 at 1:01 PM IST
بھرت پور: نایاب اور خطرے سے دوچار مصری گدھ، جسے "سفید گدھ" بھی کہا جاتا ہے، کی موجودگی پہلی بار راجستھان کے بھرت پور ضلع کے بیانا رینج کی پہاڑیوں میں درج کی گئی ہے۔ محکمہ جنگلات نے اس حوالے سے اپنی چوکسی بڑھا دی ہے۔ جنگلی حیات کی ایک حالیہ مردم شماری میں خطرے سے دوچار اس نسل کے چار گدھ دکھائی دیے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ نسل دنیا کے سب سے چھوٹے گدھوں میں سے ایک ہے، جسے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر (IUCN) نے خطرے سے دوچار (Vulnerable) کے طور پر درج کر رکھا ہے۔ اب، محکمہ جنگلات بیانہ پہاڑیوں میں کمیرے لگا کر ان کی نقل و حرکت، گھونسلے اور اصل تعداد کی نگرانی کرے گا۔
مصری گدھ کی خصوصیات
ڈپٹی کنزرویٹر آف فاریسٹ (DCF) سندیپ کمار نے وضاحت کی کہ دنیا کے سب سے چھوٹے گدھوں میں شمار ہونے والے اس گدھ کو کسی بھی علاقے میں صحت مند ماحولیاتی نظام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب راجستھان کے بھرت پور ضلع میں بیانا رینج کی پہاڑیوں میں اس نوع کی تصدیق ہوئی ہے۔ مصری گدھ کا رنگ سفید ہے، اس کا سر اور گردن زرد ہوتا ہے، جب کہ اس کی چونچ کالی ہوتی ہے۔ یہ نسل عام طور پر پہاڑی اور چٹان نما علاقوں اور اونچی چٹانوں پر گھونسلہ بناتی ہے۔
خطرے سے دوچار انواع
محکمہ جنگلات کی ٹیم نے گدھ کی اس نسل کو بیانا رینج کے پیچھے پہاڑی علاقے میں دیکھا۔ محکمے کے مطابق چار گدھ دیکھے گئے، تین نر اور ایک مادہ۔ ڈی سی ایف سندیپ نے وضاحت کی کہ مصری گدھ کو بین الاقوامی تنظیم آئی یو سی این نے خطرے سے دوچار قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحفظ کی کوششوں کو بروقت نافذ نہ کیا گیا تو مستقبل میں یہ نوع ناپید ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگلات اب اس علاقے میں تحفظ کے خصوصی اقدامات شروع کرے گا۔ قدرتی ماحول میں جہاں یہ گدھ موجود ہیں وہاں انسانی مداخلت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہاڑی علاقے میں غیر ضروری نقل و حرکت، شور اور دیگر خلل کو کنٹرول کرنے پر بھی توجہ دی جائے گی تاکہ ان کی رہائش کو محفوظ اور قدرتی یقینی بنایا جا سکے۔
کیمرہ ٹریپس کے ساتھ نگرانی
ڈی سی ایف نے بتایا کہ محکمہ جنگلات اب بیانہ رینج کے اس علاقے میں کیمرہ ٹریپس لگانے کی تیاری کر رہا ہے جہاں اس نسل کو دیکھا گیا ہے۔ اس سے ان کی اصل آبادی کا تعین ہو سکے گا اور یہ بھی طے ہو سکے گا کہ آیا ان کی وہاں مستقل موجودگی ہے۔ ان کے رویے، گھونسلے اور نقل و حرکت پر بھی مطالعہ کیا جائے گا۔ اگر علاقے کا قدرتی توازن برقرار رہا تو آنے والے سالوں میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
نیسٹنگ سیزن
ڈی سی ایف سندیپ نے بتایا کہ مصری گدھ کے گھونسلے کا سیزن فروری سے مئی تک ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی راجستھان، گجرات اور مدھیہ پردیش میں زیادہ بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان بھر میں اس کی تمام انواع کی تخمینہ شدہ آبادی 15,000 اور 20,000 کے درمیان ہے۔ اس کے باوجود، یہ سب سے تیزی سے کم ہونے والی گدھ کی انواع میں شمار ہوتی ہے۔
بیانا کی پہاڑیاں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بہت اہم
ماہر فطرت دیویندر سنگھ نے وضاحت کی کہ بھرت پور پہلے ہی ہجرت کرنے والے پرندوں اور حیاتیاتی تنوع کے لیے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ چنانچہ یہاں پر مصری گدھ جیسی کمزور اور نایاب نسل کا دیکھا جانا جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیانا کے علاقے کی پہاڑیاں اب بھی قدرتی طور پر اتنی محفوظ ہیں کہ نایاب شکاری پرندوں کی پناہ گاہ بن سکیں۔ اگر بروقت تحفظ کی کوششیں سنجیدگی سے کی جائیں تو بھرت پور مستقبل میں اس نوع کے لیے ایک اہم مسکن بن سکتا ہے۔
