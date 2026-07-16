آندھرا پردیش میں زیرِ زمین اگنے والا 40 کلو وزنی نایاب کدو توجہ کا مرکز، معدومی کے خطرے سے دوچار روایتی فصل کو بچانے کی کوششیں تیز
عام طور پر کدو زمین کے اوپر اگتے ہیں، لیکن "نیلا گمّاڈی" ایک منفرد روایتی قسم ہے جو زمین کے اندر نشوونما پاتی ہے۔
Published : July 16, 2026 at 8:58 PM IST
وجئے واڑہ : آندھرا پردیش کے شہر وجئے واڑہ میں منعقدہ ریاستی سطح کی ادویاتی پودوں کی کانفرنس میں ایک نایاب اور منفرد 40 کلو وزنی "نیلا گمّاڈی" (زیرِ زمین کدو) نمائش کا سب سے بڑا مرکزِ نگاہ بن گیا۔ اپنی غیر معمولی جسامت اور زمین کے اندر نشوونما پانے کی خصوصیت کے باعث اس کدو نے کسانوں، محققین، آیوروید ماہرین اور عام زائرین کو حیران کر دیا۔
عام طور پر کدو اور پیٹھا بیلوں پر زمین کے اوپر اگتے ہیں، لیکن "نیلا گمّاڈی" ایک منفرد روایتی قسم ہے جو زمین کے اندر نشوونما پاتی ہے۔ یہی خصوصیت اسے دیگر اقسام سے منفرد بناتی ہے اور اسے آندھرا پردیش کی روایتی زرعی وراثت کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ نمائش میں پیش کیا گیا یہ دیوقامت کدو تقریباً 40 کلوگرام وزنی تھا، جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ شرکاء نے اس نایاب فصل کی خصوصیات، کاشت کے طریقوں اور طبی افادیت کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
ادویاتی پودوں کے ماہر ڈاکٹر روی ورما نے بتایا کہ یہ مقامی فصل تیزی سے معدومی کے خطرے سے دوچار ہو رہی ہے کیونکہ کسان اب روایتی فصلوں کے بجائے زیادہ منافع بخش تجارتی فصلوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "بہت سی مقامی اور روایتی اقسام ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان پودوں کا تحفظ صرف حیاتیاتی تنوع کے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری صدیوں پرانی روایتی طبی معلومات اور غذائی ورثے کے تحفظ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔"
ڈاکٹر روی ورما نے بتایا کہ اس نایاب نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اس کے بیج جمع کیے اور مشرقی گوداوری ضلع کے گداراڈا گاؤں میں تقریباً دو ایکڑ اراضی پر اس کی کاشت شروع کر دی ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس منفرد فصل سے مستفید ہو سکیں۔ ماہرین کے مطابق زیرِ زمین اگنے والا یہ کدو روایتی پکوانوں کے علاوہ آیورویدک ادویات میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے پختہ غدود نما حصے کو خشک کر کے پاؤڈر بنایا جاتا ہے، جسے سالن، جڑی بوٹیوں پر مبنی نسخوں اور مختلف روایتی طبی تیاریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
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کانفرنس میں شریک ماہرین نے کہا کہ یہ نمائش اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مقامی غذائی اور ادویاتی پودوں کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ وہ قیمتی ورثہ ہے جس نے صدیوں تک مقامی آبادی کی غذائی اور طبی ضروریات پوری کیں، مگر جدید زرعی رجحانات کے باعث اب ان کی بقا خطرے میں پڑتی جا رہی ہے۔ نمائش کے اختتام تک 40 کلو وزنی "نیلا گمّاڈی" پورے پروگرام کی سب سے بڑی توجہ کا مرکز رہا، اور زائرین اس کی جسامت، منفرد ساخت اور زمین کے اندر اگنے کی حیرت انگیز خصوصیت پر مسلسل حیرت کا اظہار کرتے رہے۔