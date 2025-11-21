خواتین کے تھانے میں زیادتی کا شکار خاتون کی خودکشی کی کوشش، کہا "مجھے انصاف نہیں مل رہا، میری زندگی برباد ہوگئی"
میرٹھ کی خاتون عصمت دری کے بعد حاملہ شوہر نے بچی کو جنم دینے کے بعد اس سے رشتہ توڑ دیا۔
Published : November 21, 2025 at 5:34 PM IST
میرٹھ، اترپردیش: خواتین کے پولیس اسٹیشن میں مدد کی درخواست کرنے والی عصمت دری متاثرہ نے خودکشی کی کوشش کی۔ واقعہ سے تھانے میں افراتفری مچ گئی۔ متاثرہ لڑکی نے الزام لگایا کہ اس نے بار بار انصاف کی درخواست کرنے پر یہ قدم اٹھایا۔ متاثرہ لڑکی جمعہ کو ایس ایس پی کے دفتر گئی تھی اور پھر ویمن پولیس اسٹیشن میں انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص پہلے ہی خودکشی کر چکا تھا اور تھانے پہنچ گیا۔
متاثرہ، جس کا تعلق درج فہرست ذات سے ہے، نے خواتین پولیس اسٹیشن میں خودکشی کی کوشش کی۔ خاتون پولیس اہلکاروں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہیں۔ حالت بگڑنے پر اسے ضلع اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں سے اسے میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا۔ اس معاملے میں سی ایم او اشوک کٹاریہ نے بتایا کہ خواتین پولیس اسٹیشن کی پولیس ایک خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں لے کر آئی۔
جانیے متاثرہ نے اپنی شکایت میں کیا لکھا
خاتون کی پولیس کو دی گئی شکایت کے مطابق وہ بکسر شہر میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ پون پال نامی نوجوان نے اس سے اپنی محبت کا اعتراف کیا، لیکن اس نے انکار کردیا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ رہنے لگی۔
بچوں کے ساتھ بندوق کی نوک پر عصمت دری
الزام ہے کہ 14 نومبر 2020 کی شام وہ گھر میں اکیلی تھی۔ پون پال اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد عورت کے سمجھانے کے بعد وہ واپس آگیا۔ اس کے بعد 30 نومبر کو وہ دوبارہ زبردستی گھر میں گھس گیا۔ اس نے بندوق کی نوک پر بچوں کی عصمت دری کی اور ذات پات کے طعنوں کا استعمال کیا۔
زیادتی کے باعث خاتون حاملہ ہوگئی
متاثرہ کے مطابق ملزم اسے دھمکیاں دے کر فرار ہوگیا۔ اس کے بعد بھی وہ اس سے رابطے میں رہا اور اس کا جسمانی استحصال کرتا رہا۔ جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی۔ متاثرہ کے مطابق جب اس نے اسقاط حمل کی درخواست کی تو اس کے شوہر نے بچے کو اپنا مانتے ہوئے انکار کر دیا۔ 3 اکتوبر 2023 کو اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔
اس کے شوہر نے حقیقت جاننے کے بعد اس سے تعلقات توڑ لیے
متاثرہ کے مطابق بچہ ملزم کا ہے۔ ملزم نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ ملزم کی حرکتوں سے پریشان ہو کر اس نے اپنے شوہر کو حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس نے پون پال کے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے مارا پیٹا اور ایک کورے کاغذ پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے ہی خودکشی کی کوشش کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی
ایس پی رورل ابھیجیت کمار نے بتایا کہ جمعہ کے روز، خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس نے پہلے ہی خودکشی کی کوشش کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ گنگا نگر پولس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ خاتون کو ایسا کرنے کے لیے کس نے اکسایا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ خاتون نے تھانے میں خودکشی کی کوشش نہیں کی۔ وہ پہلے ہی ایسا کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔