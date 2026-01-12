لکھنؤ میں ساتویں کلاس کی طالبہ کی عصمت دری، ملزم آٹو ڈرائیور گرفتار
ملزم اسے دھمکیاں دے کر جنگل میں لے گیا، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق۔
Published : January 12, 2026 at 10:34 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے پارا علاقے میں ایک آٹو ڈرائیور نے ساتویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ وحشیانہ حملہ کیا۔ ملزم نے اسے بندوق کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکی دی، اسے زبردستی جنگل میں لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔
میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر، پارا پولیس نے عصمت دری کے مزید سنگین الزامات اور جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (POCSO) پی او سی ایس او ایکٹ کے تحت چھیڑ چھاڑ کے معاملے شامل کئے، ملزم آٹو ڈرائیور کو گرفتار کیا اور اسے جیل بھیج دیا۔
پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی اکثر اپنے بھائیوں کو اسکول چھوڑ تی تھی۔ راستے میں بدھیشور کا ایک آٹو ڈرائیور دیپک اپنے دوستوں کے ساتھ اسے روکتا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا۔ گزشتہ ماہ ملزم دیپک نے طالبہ کو دھمکی دی اور اسے اپنے آٹو میں جنگل لے گیا۔ وہاں اس نے نابالغ کو ہتھیار سے ڈرایا اور اس کی عصمت دری کی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو جان سے مار دے گا۔
واقعہ کے بعد طالبہ تیزی سے بھاگ گئی۔ جب اس کی والدہ نے پوچھا تو وہ رو پڑی اور اپنی واقعہ بیان کی۔ اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ابتدائی طور پر چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ درج کیا۔ انسپکٹر سریش سنگھ نے بتایا کہ متاثرہ کے طبی معائنے میں زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد پر، عصمت دری کے الزامات اور جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (POCSO) ایکٹ کو کیس میں شامل کیا گیا۔
پارا پولیس نے ملزم آٹو ڈرائیور دیپک کو بدھیشور علاقہ سے گرفتار کرلیا۔ پولیس دیپک کے ساتھیوں کے کردار کی بھی تفتیش کر رہی ہے جو طالبہ کو سڑک پر روکنے اور نازیبا ریمارکس دینے میں ملوث تھے۔