لکھنؤ میں ٹافی کا لالچ دے کر 7 سالہ معصوم بچی سے زیادتی
پولیس ٹیم نے گھیرا بندی کرتے ہوئے 19 سالہ ملزم کو جانکی پورم علاقے سے گرفتار کر لیا۔
Published : September 30, 2026 at 12:54 PM IST
لکھنؤ: یوپی کے لکھنؤ کے گڈمبا (Gudamba) تھانہ علاقے میں ایک 7 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ ملزم نوجوان بچی کو ٹافی دلانے کا لالچ دے کر پاس کے ایک پارک میں لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ درندگی کی۔ متاثرہ بچی کی ماں کی شکایت پر گڈمبا پولیس نے پاکسو ایکٹ (POCSO Act) سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ معاملے کی تفتیش میں جٹی پولیس ٹیم نے گھیرا بندی کرتے ہوئے 19 سالہ ملزم امیت گوتم کو جانکی پورم علاقے سے گرفتار کر لیا ہے۔
سامان کا لالچ دے کر پارک لے گیا
گڈمبا تھانہ پولیس سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق، 28 ستمبر کو متاثرہ بچی کی ماں نے تھانے پہنچ کر ملزم کے خلاف تحریری شکایت درج کرائی۔ اہلخانہ کا الزام ہے کہ 19 سالہ امیت گوتم ان کی 7 سالہ معصوم بیٹی کو کھانے پینے کا سامان دلانے کے بہانے بہلا پھسلا کر پارک میں لے گیا۔ وہاں اکیلا پا کر ملزم نے معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ گھر لوٹنے پر بچی کی حالت دیکھ کر گھر والوں کو واقعے کی اطلاع ہوئی، جس کے بعد فوری طور پر پولیس سے مدد کی گہار لگائی گئی۔
تھانہ انچارج انجنی کمار مشرا کی قیادت میں پولیس کی فوری کارروائی
اس معاملے کی تفتیش گڈمبا تھانے کے انسپکٹر ستیش چندر ساہو کر رہے ہیں۔ مخبر کی درست اطلاع اور تکنیکی نگرانی (Technical Surveillance) کی بنیاد پر 29 ستمبر کو سب انسپکٹر شیو شنکر, انچارج انسپکٹر انجنی کمار مشرا اور کانسٹیبل ہرش راج پانڈے کی ٹیم نے ملزم کو جانکی پورم کے سیکٹر-جی میں واقع 'جانکی واٹیکا پارک' سے دھر دبوچا۔
گڈمبا انسپکٹر انجنی کمار مشرا کا بیان
پولیس پوچھ گچھ کے دوران ملزم کی شناخت واضح ہو گئی ہے۔ ملزم امیت گوتم (عمر 19 سال) بنیادی طور پر ضلع سیتا پور کے رام کوٹ تھانہ علاقے کے تحت آنے والے بھووا پور گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ فی الحال لکھنؤ کے جانکی پورم علاقے میں شیو پوجن بھنڈار کے پاس کچی آبادی (جھگی جھونپڑی) میں رہ رہا تھا۔ گڈمبا پولیس کے مطابق، ملزم کو مجاز عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، جہاں سے اسے عدالتی حراست میں جیل بھیجنے کی قانونی کارروائی جاری ہے۔
لکھنؤ کے گڈمبا میں 7 سال کی بچی کو بہلا پھسلا کر پارک میں لے جا کر زیادتی کرنے کے ملزم کو پولیس نے جانکی پورم سے گرفتار کر لیا ہے۔ متاثرہ کی ماں کی شکایت پر پاکسو ایکٹ کے تحت درج مقدمے کے تحت پولیس مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔