سینئر آئی آر ایس افسر کے خلاف ریپ کا معاملہ: عصمت دری کی تصاویر وائرل، پولیس کر رہی ہے تلاش
بھونیشور میں ایک سینئر آئی آر ایس افسر کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متاثرہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔
Published : February 23, 2026 at 4:19 PM IST
بھونیشور، اڈیشہ: راجدھانی میں انڈین ریونیو سروس (آئی آر ایس) کے ایک سینئر افسر کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آئی آر ایس افسر کے خلاف اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک نوجوان خاتون کی عصمت دری کرنے کے الزام میں شہید نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ متاثرہ کی کچھ قابل اعتراض تصاویر وائرل ہوئی ہیں۔ اس کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ (نمبر 104/2026) درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔
وہ IRS افسر کون ہے؟
ملزم آئی آر ایس افسر جی ایس ٹی، سنٹرل ایکسائز اور کسٹمز کے بھونیشور زون میں کام کر رہا ہے۔ متاثرہ لڑکی 20 فروری (جمعہ) کو شاہد نگر پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر تھی۔ جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف زاویوں سے تفتیش شروع کر دی۔ کل (اتوار)، پولیس نے انڈین سول سکیورٹی کوڈ (بی این ایس ایس) کی دفعہ 180 کے تحت متاثرہ کا بیان ریکارڈ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔
15 جنوری کو عصمت دری کا الزام
سینئر آئی آر ایس افسر ستسنگ بہار میں سرکاری رہائش گاہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ متاثرہ کی شکایت کے مطابق 15 جنوری کو آئی آر ایس افسر کا رشتہ دار متاثرہ کو افسر کے سرکاری کوارٹر میں لے گیا۔ اس دن مذکورہ کی بہن اور آئی آر ایس آفیسر کی بیوی بازار گئے ہوئے تھے۔ آئی آر ایس افسر اور متاثرہ کوارٹر میں تھے۔ پھر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے، ملزم نے متاثرہ کو فحش تصاویر اور ویڈیوز دکھائیں۔ اس کے بعد اس نے خاتون سے زبردستی جسمانی تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد متاثرہ نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ملزم افسر نے اسے دھمکیاں دیں۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ وہ اس تصویر کو وائرل کر دے گا جو اس کے علم کے بغیر لی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں متاثرہ خاتون خوفزدہ ہوگئی اور بغیر کوئی شکایت درج کیے جگت سنگھ پور میں اپنے گھر چلی گئی۔
بار بار جسمانی تعلقات بنانے پر مجبور
متاثرہ کی شکایت کے مطابق متاثرہ کسی کو بتائے بغیر چلی گئی لیکن آئی آر ایس افسر نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے اسے بار بار غلط کام کرنے پر زبردستی مجبور کیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اس نے اس سے جسمانی تعلقات نہیں بنائے تو وہ غلط فحش تصاویر اور ویڈیوز کو وائرل کر دے گا۔ خاتون کو یہاں تک پتہ چلا کہ کچھ تصاویر وائرل ہوئی ہیں۔ کوئی دوسرا راستہ نہ ملنے پر متاثرہ 20 فروری کو شہید نگر پولیس اسٹیشن پہنچی۔ تاہم پولیس افسر نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ شکایت کی تحقیقات جاری ہے۔