رنگا ریڈی قتل معاملہ: خاندان نے 6 افراد کے قاتل کی لاش لینے سے کیا انکار، پولیس نے کی آخری رسومات
تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی میں چھ افراد کے قاتل راج کمار کی لاش پیر کو ملی تھی۔ رات لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا
Published : July 14, 2026 at 4:10 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی میں چھ افراد کے قتل کے ملزم راج کمار کے اہلِ خانہ نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں پولیس نے چیویلہ بلدیہ کے ملازمین کی مدد سے مقامی شمشان گھاٹ میں اس کی آخری رسومات انجام دیں۔
ملزم راج کمار نے گزشتہ جمعہ کی رات ایک لڑکی، اس کی ماں اور دادی کو مبینہ طور پر اس لیے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے خلاف پوکسو قانون کے تحت مقدمہ درج کرایا تھا۔ اس کے علاوہ راج کمار نے اپنی بیوی اور دو کمسن بچوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ چھ افراد کے قتل کے بعد سے راج کمار لاپتہ تھا۔ پیر کو اس کی لاش کوتھور منڈل کے پینجرلا علاقے سے ملی، جبکہ لاش کے قریب زہر کی ایک بوتل بھی برآمد ہوئی۔
اطلاع ملنے پر پولیس لاش کو اسپتال لے گئی۔ بعد میں راج کمار کے والدین اور بھائی بھی اسپتال پہنچے، تاہم ایمبولینس میں لاش دیکھنے کے بعد واپس چلے گئے۔
پولیس کے مطابق راج کمار کی لاش کا پوسٹ مارٹم پیر کی رات چیویلہ کے سرکاری اسپتال میں کیا گیا۔ اس سے قبل پولیس کو تقریباً تین گھنٹے انتظار کرنا پڑا کیونکہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کے لیے تیار نہیں تھے۔ وقارآباد ضلع اسپتال سے ڈاکٹروں کو بلانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ممکن نہ ہوسکا۔ بعد ازاں چیویلہ اسپتال کے ڈاکٹر لکشمی کانت ریڈی اور ڈاکٹر پرنیت کو بلایا گیا۔ بالآخر رات ساڑھے نو بجے کے بعد پوسٹ مارٹم شروع ہوا۔
معذور لڑکی کو 10 لاکھ روپے کا چیک
کلکٹر نارائن ریڈی اور چیف وہپ مہندر ریڈی نے متاثرہ خاندان کو یقین دلایا کہ خاندان کی معذور لڑکی کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے چیویلہ کے رکن اسمبلی کالے یادیا کے ہمراہ خاندان سے ملاقات کی اور لڑکی کو 10 لاکھ روپے کا چیک دیا۔
انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے معاوضے کی رقم دوگنی کر دی ہے۔ ’اندراَمّا‘ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکان فراہم کرنے کے علاوہ لڑکی کی دیکھ بھال کے لیے اسے بحالی مرکز میں داخل کرانے کے انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی اسے وہ پنشن دلانے کے لیے اقدامات کا وعدہ کیا گیا جس کی وہ اپنے سرکاری ملازم والد کی جانب سے حق دار ہے۔
راج کمار کی اہلیہ سریتا کی والدہ جیماں نے کہا، ’’میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی کی زندگی اس طرح ختم ہو جائے گی۔ اس نے ہماری مرضی کے خلاف اس سے شادی کی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟‘‘
مقتولہ سریتا کے بھائی سنجیو نے کہا، میری بہن کا بڑا بیٹا پریکشت واقعے سے پانچ دن پہلے تک میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ راج کمار آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر وہ میرے پاس رہتا تو شاید کم از کم اس کی جان بچ جاتی۔
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ایک اور رشتہ دار نریش نے کہا، گزشتہ دو دن سے مختلف خبریں سامنے آ رہی تھیں، کبھی کہا جا رہا تھا کہ ملزم یہاں دیکھا گیا اور کبھی اس کی لاش وہاں ملنے کی اطلاع تھی۔ اگر واقعی اس کی موت ہوگئی ہے تو میرے خیال میں اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی۔