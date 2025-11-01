"ووٹ کے لیے اتنی نفرت درست نہیں، جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے": ایس پی لیڈر اعظم خان

ETV Bharat / state

سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان نے جمعہ کو میڈیا سے بات کی اور کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : November 1, 2025 at 9:39 AM IST

رام پور: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان جمعہ کو میڈیا سے ملے اور اتر پردیش حکومت کو انوکھے انداز میں مشورہ دیتے نظر آئے۔ بالواسطہ طور پر اعظم خان نے اتر پردیش حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اعظم خان نے کہا کہ ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ ناانصافی نہ ہونے دی جائے، ہماری نفرت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔

اعظم خان نے کہا کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ ناانصافی نہ ہونے دی جائے، نفرت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، نفرت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو صرف ایک ووٹ کی خاطر پوری آبادی، پورے شہر کو تباہ، برباد، تباہ و تاراج کر دے۔ پورے خاندان کو مکمل تباہ و برباد کر دیا جائے۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

وقت بدلے گا، اس ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم ہے؟

سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان نے مزید کہا کہ وقت بدلے گا تاکہ آنے والی نسل میں انتقام کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ جو ہوا وہ غلط تھا اور اگر دوبارہ ہوا تو وہ بھی غلط ہوگا۔ اعظم خان نے کہا کہ ہندوستانی سیاست کا دل کبھی بہت چھوٹا اور کبھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کہ اس ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو کبھی گاؤں کا سربراہ بھی نہیں تھا۔

ناانصافی کا دور ختم ہوگا یا کم ہوگا!

بہار انتخابات کے بارے میں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان نے کہا کہ بہار نے ہمیشہ ملک کو نئے راستے دکھائے ہیں اور جمہوریت کی حفاظت کی ہے۔ وہ مستقبل میں بھی اسی کی امید رکھتا ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر نہیں، تو یہ کم ہو جائے گا. ناانصافی کا دور ختم ہوگا یا کم ہوگا۔ بے گناہوں کے خلاف مظالم نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں ہوگا۔ اسٹار کمپینر بنائے جانے پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا میں جا سکتا ہوں، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں جا سکتا ہوں۔

