رامپور میں اسدالدین اویسی نے کہا: عبدل دری نہیں بچھائے گا... اعظم خان کے لیے دعا کی، ایس پی، بی جے پی اور کانگریس پر کی شدید تنقید
رامپور کے ٹانڈہ میں واقع منصب اسٹیڈیم میں AIMIM کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کیا۔
Published : October 19, 2026 at 11:53 AM IST
رامپور، اترپردیش: ٹانڈہ کے منصب اسٹیڈیم میں منعقدہ عوامی جلسے میں اے آئی ایم آئی ایم (AIMIM) کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کی سیاست کو لے کر بی جے پی کو گھیرا۔ ساتھ ہی ایس پی (سماجوادی پارٹی) اور کانگریس پر بھی سخت حملے کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپا لیڈر اعظم خان کی مشکلات دور ہونے اور ان کی رہائی کے لیے دعا بھی مانگی۔
اسمبلی انتخابات 2027 کے سلسلے میں منعقدہ اس جلسے میں اویسی نے کہا کہ "عبدل دری نہیں بچھائے گا، لیڈر بنے گا..." انہوں نے کہا کہ مسلم معاشرے کو صرف سیاسی پارٹیوں کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنی سیاسی قیادت کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عبدل صرف دری بچھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اسے لیڈر، ایم ایل اے (MAL) اور ایم پی (MP) بھی بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلم معاشرے کی سیاسی شراکت داری، تعلیم، روزگار اور ہاؤسنگ اسکیم جیسے مسائل بھی اٹھائے۔
پی ایم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت حکومت پر سوالات
اویسی نے رامپور اور مرادآباد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں بڑی آبادی ہونے کے باوجود لوگوں کو بنیادی سہولیات کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعظم آواس یوجنا (پی ایم ہاؤسنگ اسکیم) کے تحت مکانات کی تعمیر کو لے کر حکومت پر سوالات کھڑے کیے۔
لوگوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں
سماجوادی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے اویسی نے اے آئی ایم آئی ایم (AIMIM) کو بی جے پی کی 'بی-ٹیم' (B-Team) کہے جانے پر سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ان کی پارٹی انتخابات لڑتی ہے تو اسے بی جے پی کی بی-ٹیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اویسی نے عوام سے آنے والے اسمبلی انتخابات میں اے آئی ایم آئی ایم (AIMIM) کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے حقوق کے لیے آگے آنا چاہیے۔
مسلم نوجوانوں کے خلاف جھوٹے مقدمات کا معاملہ
اویسی نے اتر پردیش میں مساجد کو مسمار کیے جانے، قبرستانوں پر کارروائی اور مسلم نوجوانوں کے خلاف مبینہ جھوٹے مقدمات کا معاملہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ طویل عرصے سے حکومتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن مسلم معاشرے کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ اس دوران انہوں نے سابق ایم ایل اے اعظم خان اور مولانا توقیر رضا کی رہائی کے لیے دعا بھی کی۔