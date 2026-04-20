رام پور کے ایک چوراہے پر نوجوان نے پڑھی نماز، پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا
رامپور کوتوالی سول لائنز حلقے کے مرکزی چوراہے شاہ آباد گیٹ پر ایک نوجوان کی نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔
Published : April 20, 2026 at 9:59 AM IST
رام پور: پولیس نے کوتوالی سول لائنز حلقے کے مرکزی چوراہے شاہ آباد گیٹ پر نماز ادا کرنے پر ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ چوراہے پر نماز ادا کرنے والے نوجوان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ تاہم نوجوان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انوراگ سنگھ نے کہا کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں ایک نوجوان کو سڑک کے بیچوں بیچ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ ویڈیو کی صداقت کی تصدیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ویڈیو رام پور کے کوتوالی سول لائنز حلقے کے مرکزی چوراہے شاہ آباد گیٹ کا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم کو فوری طور پر روانہ کیا گیا اور ملزم نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزم کی شناخت نعیم کے نام سے ہوئی جو کہ بلاس پور تحصیل کے گاؤں دھونی حسن پور کا رہائشی ہے۔ وہ شہر کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تاہم نوجوان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ گھر والوں کے اس دعوے کی فی الحال سنجیدگی سے جانچ کی جا رہی ہیں۔
مزید پڑھیں:
