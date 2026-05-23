دو پین کارڈ معاملہ: عدالت نے اعظم خان کی سزا سات سال سے بڑھا کر دس سال کر دی، جرمانے میں بھی اضافہ

رام پور کی ایم پی-ایم ایل اے سیشن عدالت نے فرضی پین کارڈ معاملے میں اعظم خان کی سزا میں اضافہ کر دیا ہے۔

اعظم خان اور ان کے صاحبزادے عبداللہ اعظم (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 23, 2026 at 4:58 PM IST

رام پور: اترپردیش کے رام پور کی ایم پی-ایم ایل اے سیشن عدالت نے دو پین کارڈ کیس میں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں اعظم خان کی پہلے سنائی گئی سات سال کی سزا کو بڑھا کر 10 سال کر دیا ہے۔ عدالت نے ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کی سات سال قید کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔

مجسٹریٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل

ایم پی-ایم ایل اے سیشن کورٹ نے یہ فیصلہ استغاثہ کی طرف سے سزا میں اضافہ کرنے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جاری کیا۔ اس سے قبل رام پور مجسٹریٹ کورٹ نے باپ بیٹے کو سات سال قید اور پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ تاہم استغاثہ نے اس سزا کو ناکافی قرار دیتے ہوئے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر کے اس میں اضافے کی درخواست کی۔ اس اپیل کی سماعت کے بعد عدالت نے اعظم خان اور ان کے بیٹے پر عائد مالی جرمانے میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔

جرمانے کی رقم میں بھی کئی گنا اضافہ

عدالت نے اعظم خان پر عائد 50 ہزار روپے کے پچھلے جرمانے کو نمایاں طور پر بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دیا۔ مزید برآں عبداللہ اعظم خان کی سات سال کی سزا برقرار رکھتے ہوئے ان پر عائد جرمانہ 50 ہزار روپے سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اعظم خان اور عبداللہ اعظم کے لیے آج کا دن قانونی طور پر مشکل ترین دن ثابت ہوا ہے۔ حکومت کے وکیل سیما سنگھ رانا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نچلی عدالت کی طرف سے مختلف دفعات کے تحت سنائی گئی سزاؤں میں اضافہ کیا گیا ہے۔

کیس میں جعلی دستاویزات کا الزام شامل

انہوں نے واضح کیا کہ محمد اعظم خان کو اب زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا ہو گی، جب کہ عبداللہ اعظم کی سزا وہی رہے گی۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈووکیٹ کے مطابق، دونوں کو ابتدائی طور پر مختلف سیکشنز کے تحت ہر ایک پر 10,000 روپیہ جرمانہ کیا گیا تھا۔ تاہم، نئے حساب کی بنیاد پر، عدالت نے عبداللہ اعظم خان پر کل 350,000 روپے اور محمد اعظم خان پر 500,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس پورے معاملے میں دو الگ الگ جعلی پین کارڈ بنانے اور سرکاری سطح پر ان کا غیر قانونی استعمال شامل ہے۔

ریاستی حکومت کی اپیل پر فیصلہ

دونوں لیڈروں کو اس فراڈ کیس میں عدالت پہلے ہی قانونی طور پر مجرم قرار دے چکی ہے۔ بعد ازاں ان کی طرف سے ان کی سزاؤں کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں کو سیشن کورٹ نے 20 اپریل 2026 کو مکمل طور پر خارج کر دیا تھا۔ اپیلیں خارج ہونے کے بعد، اتر پردیش کی ریاستی حکومت نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا کہ سزا بہت کم ہے۔ مکمل جائزہ لینے کے بعد سیشن کورٹ نے مختلف دفعات کے تحت سزا میں اضافہ کرتے ہوئے تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 420 کے تحت سزا کو تین سال سے بڑھا کر سات سال کر دیا۔

درج ذیل سیکشنز کے تحت سزا میں اضافہ

مزید برآں، دفعہ 467 کے تحت سزا، جو سب سے سنگین ہے، کو سات سال سے بڑھا کر دس سال کی سخت قید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دفعہ 468 کے تحت سزا کو تین سال سے بڑھا کر سات سال اور دفعہ 471 کے تحت سزا کو دو سال سے بڑھا کر تین سال کر دیا گیا ہے۔ مجرمانہ سازش سے متعلق دفعہ 120B کے تحت سزا کو بھی ایک سال سے بڑھا کر تین سال کر دیا گیا ہے۔

