اے این آر کالج ڈائمنڈ جوبلی تقریب: راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے 50 لاکھ روپے کے عطیہ کا اعلان کیا
راموجی گروپ کمپنیوں کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے عملی طور پر اے این آر کالج کے ڈائمنڈ جوبلی سووینئر کا افتتاح کیا۔
Published : December 19, 2025 at 7:26 AM IST
گوڈی واڈا (آندھرا پردیش): راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائرکٹر چیروکوری کرن نے جمعرات کو آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے گوڈی واڈا میں واقع اکینینی ناگیشور راؤ کالج کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے موقع پر راموجی راؤ سکل ڈیولپمنٹ سنٹر قائم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے کے عطیہ کا اعلان کیا۔
اے این آر کالج کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب ادارے کے بانی اکینی نی ناگیشور راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
عملی طور پر شرکت کرتے ہوئے، راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے عملی طور پر اے این آر کالج کے ڈائمنڈ جوبلی سووینئر کا افتتاح کیا اور اس کالج سے دوبارہ جڑنے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا جہاں ان کے والدین کبھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راموجی راؤ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام سے طلباء کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق جاب ریڈی سکلز سے آراستہ کرنے میں مدد ملے گی۔
سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انھوں نے کہا کہ تعلیمی نظام کو ٹیکنالوجی کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ انہوں نے ایک پوسٹل اسٹیمپ کا اجراء کیا جس میں اکینینی ناگیشور راؤ شامل تھے۔
اس تقریب کے دوران سابق سنٹرل ویجیلنس کمشنر کے وی چودھری نے کہا کہ فرسودہ کورس کو ایسے نصاب سے تبدیل کیا جانا چاہئے جو طلباء کے خوابوں کو حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اے این آر کالج کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر، راموجی گروپ کمپنیز کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن نے ایک خصوصی سووینئر کا افتتاح کیا۔
اکینینی پوسٹل اسٹیمپ
کرشنا ضلع کے گڈی واڈا میں اکینینی ناگیشور راؤ کالج کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے آخری دن میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو، جنہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، ایک ڈاک ٹکٹ کا اجراء کیا جس پر اکینینی ناگیشور راؤ کی تصویر تھی۔ گورنر عبدالنذیر اور مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر مبارکبادی پیغامات بھیجے۔
ڈائمنڈ جوبلی تقریبات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کالج کی ترقی کے لیے ہر ایک سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کالج کو 2 کروڑ کا عطیہ دینے پر اکینینی خاندان کی تعریف کی اور طلباء کو زندگی میں آگے بڑھنے اور آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل بننے کا مشورہ دیا۔
کورس میں بہتری کی ضرورت
سابق سینٹرل ویجیلنس کمشنر کے وی چودھری نے پرانے کورسز کو نئے کورسز سے بدلنے کی ضرورت پر زور دیا جو طلباء کی توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کالج اتنی ترقی کرے کہ اگلے 25 سالوں میں اس کی کامیابی پچھلے 75 سالوں سے تین گنا زیادہ ہو۔
کالج مستقبل کے رہنما بناتے ہیں
ہائی کورٹ کے جج جسٹس بٹو دیوانند نے کہا کہ کالج طلباء کو لیڈر بنانے کا پہلا قدم ہیں۔ انہوں نے یاد کیا کہ اس کالج کے اساتذہ کی رہنمائی نے انہیں جج کے عہدے تک پہنچنے میں مدد کی۔
پامارو اور گوڈی واڈا کے ایم ایل اے ورلا کمار راجہ اور وینی گنڈلا رامو نے کہا کہ اکینینی ناگیشور راؤ کے دکھائے گئے راستے نے آج بہت سے طلباء کو بلندیوں تک پہنچنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اے این آر نے خود رسمی تعلیم حاصل نہیں کی۔ انہوں نے کالج کی مسلسل ترقی کے لیے اپنے تعاون کا بھی یقین دلایا۔
