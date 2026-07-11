کولکاتا ٹریول اینڈ ٹورزم فیسٹیول میں راموجی فلم سٹی کا اسٹال لوگوں کی توجہ کا مرکز
آر ایف سی حکام نے ٹریول اینڈ ٹورازم فیئر، کولکاتا میں راموجی فلم سٹی کو ایک جامع سیاحتی مقام کے طور پر پیش کیا۔
Published : July 11, 2026 at 1:08 PM IST
کولکاتا: (سومیتا بھٹاچارجی) کولکاتا میں منعقدہ حالیہ ٹریول اینڈ ٹورازم فیئر (ٹی ٹی ایف) میں راموجی فلم سٹی کا اسٹال ایک بڑی کشش کے طور پر ابھرا جہاں اس نے اپنے مشہور باہوبلی سیٹس اور چھٹیوں کے کارنیوال کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ شاہی محلات، میدان جنگ، غیر ملکی علاقوں کے مناظر، یا سلور اسکرین پر نظر آنے والے پریوں کے باغات- یہ سارا خواب ایک مقام پر زندہ نظر آتا ہے اور وہ جگہ ہے راموجی فلم سٹی۔
دنیا کے سب سے بڑے فلمی شہر کے طور پر جانا جانے والا یہ سیاحتی مرکز اب صرف فلموں کی شوٹنگ تک محدود نہیں رہا۔ کارپوریٹ کانفرنسز، مقامِ مطلوب پر شادی (ڈیسٹینیشن ویڈنگ)، فیملی تعطیلات، اور تعلیمی دوروں سے لے کر تہوار کے کارنیول تک، راموجی فلم سٹی خود کو ایک جامع سیاحتی مقام کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ راموجی فلم سٹی کے نمائندوں نے سنیچر کو کولکاتا میں ٹریول اینڈ ٹورازم فیئر (ٹی ٹی ایف) میں یہ پیغام دیا۔
راموجی فلم سٹی (آر ایف سی) کے سینئر جنرل منیجر، تشار گرگ نے کہا کہ یہ فلم سٹی اب صرف ایک فلمی اسٹوڈیو نہیں ہے بلکہ ایک جامع ایم آئی سی ای (میٹنگز، انسنٹیوز / ترغیبی دورے، کانفرنسز، اور ایگزیبیشنز / نمائشوں) کی منزل ہے۔ یہ کارپوریٹ اداروں کے لیے تقریباً 100 متنوع مقامات کی پیشکش کرتا ہے، جس میں 500 سے زیادہ ہوٹل کے کمرے، 800 سے زیادہ بستروں کی گنجائش کے ساتھ رہائش، اور ہر سائز کے ایونٹس کے لیے موزوں جدید ترین انفراسٹرکچر شامل ہیں- جس میں 10 افراد کے لیے بورڈ میٹنگز سے لے کر 10،00 افراد کی میزبانی کرنے والے میگا ایونٹس شامل ہیں۔
تشار گرگ نے کہا کہ "راموجی فلم سٹی محض تفریحی مقام نہیں بلکہ یہ ایک تجربہ ہے۔" یہاں کارپوریٹ مہمانوں کو ایک جامع تجربہ پیش کیا جاتا ہے جس میں صبح کی کانفرنسز، تھیم والے مقامات پر دوپہر کی سرگرمیاں، 'سہاس' ایڈونچر پارک میں ٹیم بنانے کی مشقیں، اور شام کو کاک ٹیلز، ثقافتی پروگرام، اور ڈی جے نائٹس شامل ہیں، جس کے بعد اگلے دن پورے فلم سٹی کی سیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ راموجی فلم سٹی نے حال ہی میں عالمی سطح کے پروگرامز کی بھی کامیابی سے میزبانی کی ہے- جیسے ایڈ شیران اور اے آر رحمان کے کنسرٹ جس میں تقریباً 15,000 سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
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موسم سرما کا آغاز شادیوں کے موسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آر ایف سی نے ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں کی ہیں۔ تشار گرگ بتاتے ہیں کہ آر ایف سی "سگائی سے بدائی" (منگنی کی تقریب سے لے کر رخصتی تک) شادی کی ہر تقریب کو ایک ہی جگہ پر منعقد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چاہے یہ شاہی محل کی صورت میں شادی کا سیٹ ہو، سرسبز و شاداب لان میں استقبالیہ ہو، تھیم پر مبنی میوزیکل شام، یا روایتی مہندی کی تقریب ہو، یہاں ہر موقعے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ مہمانوں کے لیے رہائش کے لیے بھی فائیو اسٹار 'ستارا'، چار ستارہ 'تارا'، 'شانتی نکیتن'، اور 'گرینز ان' جیسی متعدد سہولیات دستیاب ہیں'۔
اس موقعے پر راموجی فلم سٹی میں ٹورزم کے جنرل مینیجر سورج سنہا نے بتایا کہ وہاں اب تک 3500 سے زیادہ فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے۔ فلم سٹی نے متعدد مشہور فلموں کی شوٹنگ کی میزبانی کی ہے جن میں باہوبلی، آر آر آر، کالکی، پشپا، اور سوریاونشم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس جگہ کا دورہ اصل فلم کے سیٹ کا راست تجربہ فراہم کرتا ہے۔ درگا پوجا کی تعطیلات کے ساتھ 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ایک خصوصی 'دسہرہ سے دیوالی کارنیول' کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
اس مہینے کے دوران، راموجی فلم سٹی صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک کھلا رہے گا۔ اس دوران ایک شاندار کارنیول پریڈ، لائیو میوزک، ڈانس پرفارمنس، خصوصی ثقافتی تقریبات، پرکشش روشنیوں کے بیچ سارا دن تفریح ہوگی۔ وہاں بچوں کے لیے بھی 'فندستان' سمیت متعدد پرکشش مقامات دستیاب ہوں گے۔
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اس دوران سورج سنہا نے آر ایف سی میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والوں کو بتایا کہ درگا پوجا کی تعطیلات کے دوران مغربی بنگال کے سیاحوں کے لیے یہ فیملی ٹرپ کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ سیاحوں کے لیے رہائش کے متعدد اختیارات بھی دستیاب ہیں۔ فائیو سٹار اور فور سٹار ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ، بجٹ ہوٹل، پریمیم ولاز، اور گلیمپنگ ٹینٹ ہیں۔ نتیجتاً، فیملی، دوستوں کے گروپ، یا بڑے گروپ سبھی ایسی رہائش کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ان کے بجٹ کے مطابق ہو۔
انہوں نے مزید بتایا کہ "دو یا تین دن کے سفر پر، کوئی بھی آسانی سے راموجی فلم سٹی میں ایک دن گزار سکتا ہے اور بقیہ وقت میں حیدرآباد شہر کی سیر کر سکتا ہے۔"
وہیں بنگال کے وزیر دلیپ گھوش کی اہلیہ رنکو گھوش نے ٹی ٹی ایف میں راموجی فلم سٹی اسٹال کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ راموجی فلم سٹی کی پروفائل کو 'باہوبلی' اور 'پشپا' جیسی فلموں نے مزید بہتر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فلم سٹی کے بارے میں سنا ہے اور وہ خود درگا پوجا کے بعد اس کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ ٹی ٹی ایف جیسے سیاحتی میلوں میں راموجی فلم سٹی کی شرکت سیاحوں کو نئی منزلوں سے روبرو کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
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