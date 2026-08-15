راموجی فلم سٹی میں 80ویں یومِ آزادی کی شاندار تقریب، ایم ڈی وجییشوری نے ترنگا لہرایا
اس موقع پر ای ٹی وی ڈائریکٹر سوجے، راموجی گروپ ہیومن ریسورسز کے صدر اے گوپالاراؤ کے علاوہ کثیر تعداد میں ملازمین نے شرکت کی۔
Published : August 15, 2026 at 6:27 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد کے معروف راموجی فلم سٹی میں ہفتہ کو بھارت کا 80واں یومِ آزادی قومی جوش و جذبے اور حب الوطنی کے ماحول میں شاندار انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر راموجی فلم سٹی کی منیجنگ ڈائریکٹر سی وجییشوری نے قومی پرچم لہرایا۔
فلم سٹی کے سکیورٹی عملے نے ترنگے کو رسمی سلامی پیش کی۔ تقریب کے دوران قومی نغمہ ’وندے ماترم‘ پیش کیا گیا اور شرکاء نے بھی اسے مل کر گایا۔ تقریب میں ’وندے ماترم‘ کی دیرینہ وراثت کے 150 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے بھی اسے خصوصی طور پر یاد کیا گیا۔
اس موقع پر ای ٹی وی کے ڈائریکٹر سوجے، راموجی گروپ کے ہیومن ریسورسز کے صدر اے گوپالا راؤ، مختلف محکموں کے سربراہان، ملازمین اور راموجی گروپ کی مختلف کمپنیوں کے اسٹاف نے شرکت کی۔ راموجی فلم سٹی کی منیجنگ ڈائریکٹر وجییشوری نے اس موقع پر فلم سٹی کے تمام ملازمین کو یومِ آزادی کی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
یومِ آزادی کی تقریب کے دوران پورے فلم سٹی میں حب الوطنی کا جذبہ نمایاں نظر آیا۔ قومی اہمیت کے مواقع پر راموجی فلم سٹی کی متعدد اہم عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، جو ملک کے تئیں احترام اور قومی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔
راموجی فلم سٹی کو گنیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے دنیا کی سب سے بڑی فلم سٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ فلم سٹی اپنے وسیع و عریض اور منفرد فلمی سیٹس کی وجہ سے بڑی تعداد میں سیاحوں اور فلم شائقین کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔
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قبل ازیں ہفتہ کی صبح وزیر اعظم نریندر مودی نے تاریخی لال قلعہ سے ملک کی یومِ آزادی کی مرکزی تقریبات کی قیادت کی۔ اس موقع پر فوجی بینڈ نے قومی نغمہ ’وندے ماترم‘ کی دھن پیش کی اور تقریب میں موجود مہمانوں نے بھی قومی نغمہ گایا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی پرچم لہرایا، جس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ ملک بھر میں یومِ آزادی کی تقریبات کے ساتھ راموجی فلم سٹی میں منعقدہ تقریب نے بھی قومی یکجہتی، حب الوطنی اور آزادی کے جذبے کو اجاگر کیا۔