راموجی فلم سٹی کو ’’بہترین شہری انتظام‘‘ کا ایوارڈ، تلنگانہ میں سیاحت کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر زور
ورلڈ ٹورازم ڈے کے موقع پر تلنگانہ حکومت کی جانب سے ٹورازم شعبہ میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔
Published : September 27, 2026 at 3:41 PM IST
حیدرآباد : ورلڈ ٹورازم ڈے کے موقع پر تلنگانہ حکومت نے معروف راموجی فلم سٹی کو ’’بہترین شہری انتظام برائے سیاحتی مقام‘‘ کے باوقار ایوارڈ سے نوازا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب راموجی فلم سٹی نے اس دہائی میں یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس سے قبل اسے 2021 میں بھی یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ سال 2026 کے تلنگانہ ٹورازم ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب ہفتہ کو حیدرآباد کے شِلپارامم میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا موضوع ’’ڈیجیٹل ایجنڈا۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سیاحت کی نئی تشکیل‘‘ تھا۔
راموجی فلم سٹی کی جانب سے نائب صدر اے وی راؤ نے تلنگانہ کے وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ کے ہاتھوں یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ اے وی راؤ نے اس کامیابی کو مؤثر ٹیم ورک، مضبوط قیادت اور انتظامیہ کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سہولتوں، صفائی اور دیکھ بھال کے معیار کے اعتبار سے راموجی فلم سٹی کو ریاست یا ملک میں منفرد مقام حاصل ہے۔ ان کے مطابق یہ کامیابی پوری ٹیم کے باہمی تعاون اور انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ حوصلہ افزائی سے ممکن ہوئی۔ تقریب میں سیاحت سے متعلق مختلف شعبوں میں مجموعی طور پر 29 زمروں میں ایوارڈز دیے گئے۔ ان میں ہوٹل، ریستوران، ریزورٹس، تفریحی پارکس، ٹریول ایجنسیاں اور دیگر شعبے شامل تھے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے سیاحت کے شعبے میں ٹیکنالوجی بالخصوص مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور ڈیٹا اینالیٹکس کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے سیاحوں کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق خصوصی سفری منصوبے تیار کیے جاسکتے ہیں، مختلف زبانوں میں رہنمائی فراہم کی جاسکتی ہے، ریاست کے ثقافتی ورثے کو ڈیجیٹل انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے اور ورچوئل تجربات کے ذریعے سیاحوں کو نئی سہولتیں فراہم کی جاسکتی ہیں۔ وزیر سیاحت نے بتایا کہ حکومت نے ایک جامع اور جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم تیار کیا ہے، جس کے ذریعے سیاح ریاست کے مختلف مقامات، سیاحتی مراکز، سفری پیکیجز اور مقامی پروگراموں سے متعلق تفصیلی معلومات آسانی سے حاصل کرسکتے ہیں۔
جوپلی کرشنا راؤ نے سیاحت کے فروغ کو اجتماعی ’’سماجی ذمہ داری‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ٹورازم پالیسی 2025-30 کے تحت ریاستی حکومت کا مقصد 50 ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کرنا اور 5 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی مقامات صرف لوگوں کو تفریح اور خوشی فراہم نہیں کرتے بلکہ ان کے سوچنے کے انداز میں بھی تبدیلی پیدا کرسکتے ہیں۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ حکومت کا مقصد تلنگانہ کو ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ایک نمایاں اور اہم سیاحتی مرکز کے طور پر مستحکم کرنا ہے۔
تقریب کے مہمان خصوصی اور تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ مَلّو بھٹی وکرمارکا نے بھی ریاست کے سیاحتی شعبے کو جدید خطوط پر ترقی دینے کے لیے حکومت کی ترجیحات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایکو ٹورازم، مندر سیاحت، دیہی سیاحت اور طبی سیاحت سمیت مختلف شعبوں پر خصوصی توجہ دی جارہی ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کارپوریٹ اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں اور سافٹ ویئر کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کے لیے خصوصی ویک اینڈ گیٹ ویز تیار کیے گئے ہیں، تاکہ وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ ریاست کے اہم سیاحتی مقامات پر وقت گزار سکیں۔
انہوں نے آئی ٹی شعبے سے وابستہ افراد کو ہفتہ وار تعطیلات کے دوران قدرتی مقامات اور محفوظ علاقوں کی سیر کی ترغیب دینے کے لیے کارپوریٹ ’’ٹورازم کوپن‘‘ متعارف کرانے کی تجویز بھی پیش کی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے وزرا اور ارکان اسمبلی پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ ریاست کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کریں اور مقامی سیاحت کے فروغ میں فعال کردار ادا کریں۔
گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق راموجی فلم سٹی دنیا کا سب سے بڑا فلم اسٹوڈیو کمپلیکس ہے۔ اس کا بنیادی اسٹوڈیو رقبہ تقریباً 1,666 ایکڑ پر مشتمل ہے، جبکہ سیاحتی، ایڈونچر اور تھیم پارک سے متعلق وسیع تر سہولتیں 2,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حیدرآباد کے اہم سیاحتی مراکز میں شمار ہونے والا راموجی فلم سٹی فلمی دنیا کی سرگرمیوں، تفریحی سہولتوں، تھیم پارک اور تعطیلاتی ماحول کو یکجا کرتا ہے۔
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2026 تلنگانہ ٹورازم ایکسیلنس ایوارڈز کے نمایاں فاتحین
- پانچ ستارہ اور اس سے اوپر کے ہوٹل، ہیریٹیج زمرہ: تاج فلک نما پیلس، حیدرآباد
- پانچ ستارہ اور اس سے اوپر کے ہوٹل: تاج دکن، حیدرآباد
- چار ستارہ ہوٹل، حیدرآباد: ہوٹل ایباؤڈ، لکڑی کا پل
- تین ستارہ ہوٹل، حیدرآباد: منروا گرینڈ، سکندرآباد
- غیر درجہ بند ہوٹل، حیدرآباد: تاج محل ہوٹل، پنجہ گٹہ؛ ہوٹل ون کانٹیننٹ، عابڈز
- حیدرآباد سے باہر کے ہوٹل: ٹاؤن اسکوائر سویٹس، شمش آباد؛ ہوٹل سَنّدی ایمیرالڈ، یادادری گٹہ
- بہترین ریستوران: تاج محل ہوٹل، عابڈز
- حیدرآباد سے باہر بہترین ریستوران: فیسٹ ہاؤس، سوریہ پیٹ
- درجہ بند ہوٹل میں بہترین ریستوران: ٹیرس روف ٹاپ بار، حیدرآباد
- بارز اور لاؤنجز: پاوا، جوبلی ہلز
- علاقائی کھانے پیش کرنے والا بہترین ریستوران: رسا بائی اشوکا، تنگیڑو؛ وِواہا بھوجنانمبو
- بین الاقوامی کھانے پیش کرنے والا بہترین ریستوران: تھائی پویلین، ویوانتا بیگم پیٹ؛ گولڈن ڈریگن، تاج کرشنا
- بہترین ملٹی کُزین ریستوران، حیدرآباد: کوالٹی اِن ریزیڈنسی، نامپلی
- بہترین ملٹی کُزین ریستوران، حیدرآباد سے باہر: اکشیا فیملی ریستوران، سدی پیٹ
- بہترین ریزورٹ: سمر گرین ریزورٹ، میڈچل
- بہترین ویز سائیڈ سہولتیں: 7 مڈوے پلازا، نلگنڈہ؛ ویویرا پرائیویٹ لمیٹڈ، بھونگیر
- بہترین تفریحی پارک: وندرلا ہالیڈیز لمیٹڈ، حیدرآباد؛ کے اے سی وائلڈ واٹرز، شنکر پلی
- بہترین اختراعی سیاحتی پروڈکٹ: اصلی حیدرآباد، پرتھیما ٹورز اینڈ ٹریولز / جی. ناگارتھنم نائیڈو
- حکومتی شعبے کا بہترین اختراعی سیاحتی پروڈکٹ: بھدراگیری مارٹ، بھدراچلم
- بہترین ٹورازم فلم: پاتال بھیروی کانسیپٹس، DSN فلم ساؤنڈ باکس FM
- بہترین انگریزی سیاحتی اشاعت: ڈاکٹر نیرج گوہل، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹورازم اینڈ ہاسپیٹیلٹی مینجمنٹ
- بہترین ٹور آپریٹر: گاروڑہ ٹورازم، حیدرآباد ٹورز اینڈ ٹریولز
- بہترین ٹریول ایجنسی: آر وی ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ
- بہترین ٹورازم گائیڈ: جے سائی ناتھ
- سیاحت کے شعبے کا بہترین سرکاری تعلیمی ادارہ: انسٹی ٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ، حیدرآباد
- سیاحت کے شعبے کا بہترین نجی تعلیمی ادارہ: انسٹی ٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری شکتی، حیدرآباد
- بہترین یووا ٹورازم کلب: چاکلی ایلاما ویمنز یونیورسٹی
- بہترین شہری انتظام برائے سیاحتی مقام: راموجی فلم سٹی
- بہترین ہریتا ہوٹل: دی پلازا، بیگم پیٹ؛ ہریتا ایکو ٹورازم ریزورٹ، جنّارم