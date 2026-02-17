رمضان 2026: لکھنؤ سرگرمی سے بھرا ہوا ہے، چوک-نخاس سمیت بازاروں میں سرگرمی سے ہلچل ہے
مولانا خالد رشید فرنگی محلی کے مطابق 18 فروری کو چاند نظر آنے کا امکان ہے۔
Published : February 17, 2026 at 1:08 PM IST
لکھنؤ: رمضان المبارک کا پہلا روزہ 19 یا 20 فروری کو ہو سکتا ہے۔ 18 فروری کو چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد اس رات نماز تراویح شروع ہوگی اور پہلا روزہ 19 فروری کو ہوگا۔ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں پہلا روزہ 20 فروری کو ہوگا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی لکھنؤ میں عبادت، جوش اور بھائی چارے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ اور مذہبی رہنماؤں کے مشترکہ اقدام سے اس مقدس مہینے کو پرامن اور منظم طریقے سے منانے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔
رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ، پولیس کمشنریٹ اور دیگر محکموں کے عہدیداروں کی ایک اہم میٹنگ پیر کو لکھنؤ کی عیدگاہ میں ہوئی۔ اجلاس کی صدارت مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کی۔ فرنگی محلی نے ماہ مقدس کے دوران شہر بھر میں خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقوں جیسے عیش باغ، بلوچ پورہ، اکبری گیٹ، نخاض، مولوی گنج، گول گنج، امین آباد قصائی آباد، مچلی محلہ، حسین آباد، ڈالی گنج، کھدرا اور کھدرا میں مناسب سیکورٹی، صفائی ستھرائی اور ٹریفک کے انتظامات کا مطالبہ کیا۔
بازار میں رمضان کا جذبہ جگمگانے لگا
مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ افطار، تراویح اور سحری کے دوران بجلی کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے اور سحری کے دوران اضافی پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ تراویح کی سب سے بڑی جماعت عیدگاہ کی جامع مسجد میں شام 7:45 بجے شروع ہوگی جس میں پانچ پارے پڑھے جائیں گے۔ اس کے پیش نظر سخت حفاظتی اقدامات پر زور دیا گیا۔ عیدگاہ میں خواتین کے لیے نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
رمضان المبارک کے لیے بازاروں میں سرگرمیاں جاری ہیں
ڈی سی پی ویسٹ وشواجیت سریواستو نے یقین دلایا کہ اس سال انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا اور امن میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اے ڈی سی پی ویسٹ دھننجے سنگھ نے پولیس کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری دی۔ سٹی مجسٹریٹ گیان چندر گپتا اور دیگر محکموں کے افسران نے تعاون کا یقین دلایا۔ مولانا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں کو نظر انداز کریں اور امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔
رمضان المبارک کے لیے خریداری میں تیزی
رمضان ہیلپ لائن کا آغاز: دارالعلوم فرنگی محل میں "رمضان ہیلپ لائن" کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ روزے اور دیگر مذہبی عبادات کی صحیح پابندی کے لیے دینی مسائل کا علم ضروری ہے۔ یہ ہیلپ لائن 2002 میں ان کے والد مولانا احمد میاں فرنگی محلی کی نگرانی میں شروع کی گئی۔ اس ہیلپ لائن کے ذریعے روزے، نماز، زکوٰۃ، صدقہ فطر، تراویح، افطار اور سحری سے متعلق سوالات کے جواب علماء کے ایک پینل سے دیے جاتے ہیں۔ ہیلپ لائن روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک فعال رہتی ہے۔ رابطہ کے لیے موبائل نمبر: 9415023970، 9335929670، 9415102947، 7007705774، 9140427677۔ ویب سائٹ: www.farangimahal.in ای میل: ramzanhelpline2005@gmail.com
اکبری گیٹ کے علاقے میں کشمیری چائے کی دکانوں پر بھیڑ
تمام بازار، بشمول چوک اور نخاض، سرگرمی سے بھرے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی لکھنؤ کے چوک اور نخاض کے بازاروں میں رونق لگ گئی ہے۔ اکبری گیٹ کے علاقے میں کشمیری چائے کی دکانوں پر بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کشمیری چائے فروش صابر علی نے بتایا کہ ان کی دکان افطار کے بعد ساری رات چلتی ہے۔ یہ خصوصی گلابی چائے کشمیری مسالوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے اور لوگ اسے ملائی کے ساتھ پی کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح رحیم کی نہاری، ادریس کی بریانی اور ٹنڈے کباب رمضان کے دوران خاص توجہ کا مرکز بنے ہوتے ہیں۔ نخاض اور امین آباد کے بازاروں میں کپڑوں اور افطاری کے سامان کی خریداری بڑھ گئی۔ کھجور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تاجروں کے مطابق فی کلو کھجور کی قیمت میں تقریباً 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔