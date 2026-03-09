برہان پور میں رمضان کی ایک خاص روایت: روزہ دار مینار کی روشنیوں کو دیکھ کر کرتے ہیں افطار
رمضان کے مقدس مہینے میں برہان پور میں ایک انوکھی، دہائیوں پرانی روایت جاری ہے۔ جہاں مینار کی روشنیوں کو دیکھ کر افطار کرتے ہیں۔
Published : March 9, 2026 at 11:00 AM IST
برہان پور، مدھیہ پردیش: ریاست مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر برہان پور میں تقریباً پانچ دہائیوں پرانی ایک انوکھی روایت رمضان کے مقدس مہینے میں جاری ہے۔ مقامی باشندے شاہی جامع مسجد کے مینار پر لگی روشنیوں کو دیکھ کر افطار کر رہے ہیں۔ رنگ برنگی روشنیاں افطار کے دوران مسجد کے 125 فٹ اونچے دو میناروں کو روشن کرتی ہیں۔
روزہ دار اپنی نظریں اونچے میناروں پر جمائے رکھتے ہیں
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس جدید دور میں جہاں ایک طرف اعلیٰ ٹیکنالوجی نے وسعت اختیار کی ہے وہیں ہائی ٹیک کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ وقت کا درست تعین کرنے کے لیے جہاں ڈیجیٹل گھڑیوں سمیت کئی آلات موجود ہیں، وہیں برہان پور میں ہزاروں روزہ دار ان جدید وسائل کو نظرانداز کرتے ہوئے اونچے میناروں پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میناروں کی روشنیاں روشن ہوتی ہیں، وہ اپنی افطار (افطار) شروع کر دیتے ہیں۔
عادل شاہ فاروقی نے جامع مسجد بنوائی
جن علاقوں میں میناروں کی روشنیاں نظر نہیں آتیں وہاں مقامی مساجد سے افطاری کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ برہان پور کے حکمران عادل شاہ فاروقی نے 1585 میں سیاہ پتھر سے بنی جامع مسجد بنوائی۔ جامع مسجد تقریباً 14 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ مسجد میں 125 فٹ اونچے دو مینار ہیں۔
توپ چلا کر اور پٹاخے پھوڑ کر روزہ کا اعلان کرنے کی روایت
1960 کی دہائی میں رمضان کے مہینے میں روزہ توڑنے کا اعلان توپ چلا کر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پٹاخے پھونک کر روزے کا اعلان کرنے کی روایت شروع ہوئی جسے مقامی زبان میں گج کنڈی کہتے ہیں۔ پھر روشنیوں کا دور آیا۔ جامع مسجد کو پہلی بار 1974 میں روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ پھر 1980 میں مسجد کے دونوں اونچے میناروں پر روشنیاں لگائی گئیں۔ تب سے میناروں پر جلتی روشنیوں کو دیکھ کر افطار کرنے کی روایت جاری ہے۔
برہان پور کی تاریخی مسجد
سماجی کارکن ڈاکٹر فرید قاضی نے کہا، "شاہی جامع مسجد برہان پور کی تاریخی مسجد ہے۔ اس کے شاہی امام سید اکرام اللہ بخاری، مسلم کمیونٹی کے مذہبی رہنما ہیں۔ ہمارے شہر کی ایک منفرد روایت ہے جو شاید ہی کسی دوسرے شہر میں دیکھنے کو ملے۔ یہ اتحاد کی علامت ہے۔"
مقامی رہائشی ڈاکٹر عمران کا کہنا تھا کہ "ہمارے شہر میں یہ پانچ دہائیوں پرانی روایت آج بھی زندہ ہے۔ یہاں روزے اور افطار کے اوقات کا اعلان مسجد کی بتیاں جلا کر کیا جاتا ہے، یہ ہمارا ورثہ اور شاہی انداز ہے۔"
مورخ محمد نوشاد نے کہا کہ "یہ تقریباً پانچ دہائیوں پرانی روایت ہے، جو ہمارا شاہی انداز ہے۔ اب یہ صرف روایت نہیں بلکہ ہمارا ورثہ بن چکی ہے۔ جب کوئی روایت ورثہ بن جاتی ہے تو نئی نسل اسے پالتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جتنی بھی جدید کاری ہو جائے، یہ پرانی روایت برقرار رہے گی۔"