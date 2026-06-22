رام مندر چڑھاوا غبن: ایس آئی ٹی آج پیش کرے گی جانچ رپورٹ، ٹرسٹ عہدیداروں اور ملازمین کے ایودھیا چھوڑنے پر پابندی
ایس آئی ٹی اپنی ابتدائی رپورٹ آج وزیر اعلی یوگی کو پیش کرے گی، جبکہ حتمی رپورٹ 15 دن کے بعد پیش کی جائے گی۔
Published : June 22, 2026 at 1:05 PM IST
ایودھیا: رام مندر چڑھاوا غبن کا تنازع پورے ملک میں موضوع بحث ہے۔ رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ کی درخواست پر حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی تین رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) فی الحال اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایس آئی ٹی کی ابتدائی جانچ سات دنوں میں مکمل ہو گئی ہے۔ ایس آئی ٹی کی ٹیم پہلی رپورٹ لے کر لکھنؤ پہنچ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 150 صفحات پر مشتمل رپورٹ آج کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو سونپے جانے کی امید ہے۔ اس میں اہم انکشافات ہونے کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قانونی مشورہ لینے کے بعد مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس دوران ٹرسٹ کے کئی سینئر افسران اور ملازمین کو فی الحال ایودھیا میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ایس آئی ٹی ٹیم کو جانچ کے بعد اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کرنے کے لیے سات دن کا وقت دیا گیا تھا، جب کہ حتمی رپورٹ کے لیے 15 دن کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ یہ ٹیم پیر کو ایودھیا پہنچی اور چھ دن کی تفتیش کے بعد سنیچر کو لکھنؤ واپس آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اب تک کی گئی جانچ کے بعد ایک فائل مرتب کی گئی ہے، جسے کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ کے دفتر میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے بھیجی گئی آئی پی ایس افسر کی رپورٹ بھی شامل کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں رپورٹس ملنے کے بعد مزید کارروائی کے لیے قانونی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر جیسی کارروائی کے لیے ایس آئی ٹی کی حتمی رپورٹ کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔
چڑھاوا غبن کے الزامات کی تحقیقات کے دوران، ایس آئی ٹی نے چڑھائے گئے زیورات اور زمین کی خرید و فروخت میں اہم بے ضابطگیاں پائی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں چڑھاوا کے غبن کے الزامات کو جانچ میں ترجیح دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ ایس آئی ٹی دیگر تحقیقات کے لیے مزید وقت مانگ سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران ٹرسٹ کے کئی عہدیداروں اور ملازمین کا کردار مشکوک پایا گیا ہے۔ اس وجہ سے انہیں فی الحال ایودھیا میں ہی رہنے کو کہا گیا ہے۔ اس دوران ٹرسٹ کا ایک سینئر عہدیدار منگل کو ایس آئی ٹی کے سامنے اپنا کیس پیش کرے گا۔ ایس آئی ٹی نے ٹرسٹ کے کچھ عہدیداروں کے آن لائن بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔
عطیات کی ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا: راٹھور
بین الاقوامی یوگا ڈے پر ایودھیا پہنچے وزیر تعاون جے پی ایس راٹھور نے رام مندر میں مبینہ چڑھاوا گھوٹالے پر کھل کر جواب دیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ ایس آئی ٹی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور عطیات کی ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جانچ میں جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ''رام مندر صرف ایک مذہبی مقام نہیں ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کے عقیدے اور طویل جدوجہد کی علامت ہے۔ مندر کی تعمیر کے لیے بہت سے لوگوں نے برسوں تک جدوجہد اور قربانیاں دیں۔ لہذا، کوئی بھی مالی بے ضابطگی ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔'' انہوں نے کہا کہ ''وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خود اس معاملے کی غیر جانبدارانہ جانچ کرانے کا وعدہ کیا ہے اور کسی بھی قصوروار کو بخشا نہیں جائے گا۔''
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