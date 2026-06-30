رام مندر چڑھاوا غبن معاملہ: ریاستی کانگریس صدر اجے رائے مندر دورے سے پہلے ہوٹل میں نظربند
اجے رائے رام مندر میں چڑھاوے کی چوری معاملے پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مندر جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
Published : June 30, 2026 at 10:38 AM IST
ایودھیا، اترپردیش: کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے کو کل دیر رات ایودھیا کے ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع میں کئی کانگریسی عہدیداروں کو بھی گھر میں نظر بند کردیا گیا ہے اور انہیں باہر نہ جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ رام مندر میں چوری کے معاملے کو لے کر آج مندر کے درشن اور سڑکوں پر احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔
ایودھیا میں اس تقریب پر پابندی کی اطلاع ملنے کے بعد کانگریس کے لیڈر خفیہ طور پر پہنچے تھے۔ ریاستی صدر اجے رائے کل شام ٹرین سے ایودھیا پہنچے۔ انہوں نے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی، لیکن پولیس کو اس کا علم ہو گیا اور انہیں ہوٹل میں نظر بند کر دیا۔
भाजपा सरकार का डर और कायरता पूरी तरह बेनकाब हो गई है।— UP Congress (@INCUttarPradesh) June 30, 2026
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन-पूजन के लिए अयोध्या जाने का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था।। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय (@kashikirai) जी… pic.twitter.com/MSYz0J9pne
مجوزہ ایودھیا احتجاج میں ایم پیز اور ایم ایل ایز کی شرکت
اجے رائے کی قیادت میں کئی ایم پی اور ایم ایل ایز بھی اس مجوزہ ایودھیا پروگرام میں شرکت کرنے والے تھے۔ ان میں ایم پی کشوری لال شرما، ایم پی راکیش راٹھور، ایم پی اجول رمن سنگھ، ایم پی تنوج پونیا، ایم ایل اے ویریندر چودھری، سابق ایم پی اے پی گوتم، سابق ایم ایل سی دیپک سنگھ اور سابق ایم ایل اے میتا گوتم شامل ہیں۔ تاہم، پولیس ان رہنماؤں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایودھیا کے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
ہاؤس اریسٹ جمہوری حقوق کی خلاف ورزی
اس سے پہلے 18 جون کو کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے نے ہنومان گڑھی اور رام مندر کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے رام مندر میں ہونے والے واقعے کو منصوبہ بند ڈکیتی قرار دیا تھا۔ کانگریس قائدین نظربندی اور ہاؤس اریسٹ کو جمہوری حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ریاستی ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن سنجے تیواری کو بھی کمار گنج پولیس اسٹیشن میں ان کی رہائش گاہ تک محدود کردیا گیا ہے۔