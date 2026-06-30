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رام مندر چڑھاوا غبن معاملہ: ریاستی کانگریس صدر اجے رائے مندر دورے سے پہلے ہوٹل میں نظربند

اجے رائے رام مندر میں چڑھاوے کی چوری معاملے پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مندر جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔

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اجے رائے ایک ہوٹل میں نظر بند (Photo Credit; Ajay Rai X post)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 10:38 AM IST

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ایودھیا، اترپردیش: کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے کو کل دیر رات ایودھیا کے ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع میں کئی کانگریسی عہدیداروں کو بھی گھر میں نظر بند کردیا گیا ہے اور انہیں باہر نہ جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ رام مندر میں چوری کے معاملے کو لے کر آج مندر کے درشن اور سڑکوں پر احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔

ایودھیا میں اس تقریب پر پابندی کی اطلاع ملنے کے بعد کانگریس کے لیڈر خفیہ طور پر پہنچے تھے۔ ریاستی صدر اجے رائے کل شام ٹرین سے ایودھیا پہنچے۔ انہوں نے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی، لیکن پولیس کو اس کا علم ہو گیا اور انہیں ہوٹل میں نظر بند کر دیا۔

مجوزہ ایودھیا احتجاج میں ایم پیز اور ایم ایل ایز کی شرکت

اجے رائے کی قیادت میں کئی ایم پی اور ایم ایل ایز بھی اس مجوزہ ایودھیا پروگرام میں شرکت کرنے والے تھے۔ ان میں ایم پی کشوری لال شرما، ایم پی راکیش راٹھور، ایم پی اجول رمن سنگھ، ایم پی تنوج پونیا، ایم ایل اے ویریندر چودھری، سابق ایم پی اے پی گوتم، سابق ایم ایل سی دیپک سنگھ اور سابق ایم ایل اے میتا گوتم شامل ہیں۔ تاہم، پولیس ان رہنماؤں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایودھیا کے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔

ہاؤس اریسٹ جمہوری حقوق کی خلاف ورزی

اس سے پہلے 18 جون کو کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے نے ہنومان گڑھی اور رام مندر کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے رام مندر میں ہونے والے واقعے کو منصوبہ بند ڈکیتی قرار دیا تھا۔ کانگریس قائدین نظربندی اور ہاؤس اریسٹ کو جمہوری حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ریاستی ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن سنجے تیواری کو بھی کمار گنج پولیس اسٹیشن میں ان کی رہائش گاہ تک محدود کردیا گیا ہے۔

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