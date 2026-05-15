ماضی میں کی گئی والدین کی ایک لاپروائی نے گجرات کی بیٹی کو بنا دیا 'غیر ملکی'، جانیں مکمل کہانی
موزمبیق میں پیدا ہوئی، راجکوٹ کی اس بیٹی کے پاس تمام درست ہندوستانی دستاویزات ہیں، پھر بھی وہ شادی کے بعد کینیڈا نہیں جا پارہی۔
Published : May 15, 2026 at 9:14 AM IST
احمد آباد: راجکوٹ سے تعلق رکھنے والی 26 سالہ خاتون کے لیے، اس کی شناخت خاص طور پر اس کی شہریت کی حیثیت فی الحال اس کی سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ اگرچہ وہ افریقی ملک موزمبیق میں پیدا ہوئی تھیں، لیکن اس کی پرورش، تعلیم اور پوری زندگی ہندوستان میں ہی گزری ہے۔ اس کے باوجود قانونی تکنیکی خامیوں کی وجہ سے اسے ابھی تک ہندوستانی شہریت نہیں دی جا سکی ہے۔ نتیجتاً، اسے ہندوستانی پاسپورٹ دینے سے انکار کیا جا رہا ہے اور وہ کینیڈا میں اپنے شوہر کے پاس جانے سے قاصر ہے۔
صرف 18 دن کی عمر میں ہندوستان پہنچی
سال 2000 میں موزمبیق میں پیدا ہونے والی یہ نوجوان خاتون کے والدین ہندوستانی شہری ہیں۔ جب وہ محض 18 دن کی تھیں تو موزمبیق شدید سیلاب کی زد میں آ گیا۔ اس ہنگامی صورتحال کی وجہ سے، اس کا خاندان موزمبیق حکومت کے جاری کردہ 'ایمرجنسی سرٹیفکیٹ' کی بنیاد پر ہندوستان واپس آیا۔ اس کے بعد سے وہ کبھی موزمبیق واپس نہیں گئی۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے، اس نے تمام ضروری سرکاری دستاویزات حاصل کیں — جیسے کہ آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی، اور ڈرائیونگ لائسنس — اور وہ باقاعدگی سے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتی ہیں۔
شادی کے بعد پاسپورٹ کی درخواست کے دوران قانونی رکاوٹ
اصل پریشانی 2023 میں شروع ہوئی، اس کی شادی کینیڈا کے کیلگری میں رہنے والے ایک این آر آئی (غیر رہائشی ہندوستانی) سے ہوئی۔ جب اس نے اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تو پاسپورٹ آفس نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ پاسپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ ہندوستان سے باہر پیدا ہوئی تھی، اس لیے 'شہریت ایکٹ' کے سیکشن 4 کے تحت، اس کی پیدائش کے ایک سال کے اندر اندر موزمبیق میں ہندوستانی سفارت خانے میں اس کی پیدائش کا اندراج لازمی تھا۔ ایک ایسی ضرورت جو اس کے والدین نے پوری نہیں کی۔
سفارت خانے کے چکر اور دستاویزات کا نیا جال
اس کے بعد، نوجوان خاتون نے موزمبیق کے ہائی کمیشن اور وہاں واقع ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ موزمبیکن انتظامیہ نے تصدیق کی کہ وہ ان کے ملک کی شہری نہیں تھی۔ جب کہ وہاں موجود ہندوستانی سفارت خانے نے اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق کی، لیکن وہ اسے پاسپورٹ کے اجراء کے لیے ناکافی سمجھتے تھے۔ اب، پاسپورٹ آفس کا مطالبہ ہے کہ وہ یا تو 'ہندوستانی شہریت کے اندراج کا سرٹیفکیٹ' یا 'نیچرلائزیشن کا سرٹیفکیٹ' پیش کرے، دونوں ہی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں۔
وزارت داخلہ کے قوانین کے مطابق، نوجوان خاتون نے شہریت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے راجکوٹ کے ضلع کلکٹر کے دفتر سے رجوع کیا۔ تاہم، وہاں کے اہلکاروں نے اسے 'غیر ملکی پاسپورٹ' حوالے کرنے کی ہدایت کی۔ قانون کے مطابق، کسی غیر ملکی کو ہندوستانی شہریت دینے سے پہلے، ان کے اصل ملک سے پاسپورٹ کی جانچ کرنا ضروری ہے۔ پھر بھی، نوجوان خاتون نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب مصیبت میں پایا، کیونکہ وہ 'ایمرجنسی سرٹیفکیٹ' پر سفر کرتے ہوئے صرف 18 دن کی عمر میں ہندوستان پہنچی تھی۔ نتیجتاً، اس کے پاس کبھی بھی، کسی بھی موقع پر، کسی بھی دوسرے ملک کا پاسپورٹ نہیں تھا، خاص طور پر، موزمبیق کا۔
گجرات ہائی کورٹ سے رجوع
کلکٹر آفس اور پاسپورٹ آفس دونوں کے جوابات سے مایوس نوجوان خاتون نے انصاف کی تلاش میں گجرات ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گجرات ہائی کورٹ نے اس کی درخواست پر سخت موقف اپنایا۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ، 'شہریت ایکٹ' کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت طے شدہ قانونی طریقہ کار کو پورا کیے بغیر، کسی بھی فرد کو صرف ہندوستان میں اس کی رہائش کی بنیاد پر ہندوستانی شہری نہیں سمجھا جاسکتا۔ عدالت نے مزید مشاہدہ کیا کہ نوجوان خاتون کے والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے مناسب وقت پر ضروری قانونی اقدامات نہیں اٹھائے گئے - یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا خمیازہ اب بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
عدالت کی آخری ہدایت
درخواست گزار کے وکیل ایس پی مجمدار نے کہا کہ گجرات ہائی کورٹ نے فی الحال نوجوان خاتون کو ہندوستانی پاسپورٹ جاری کرنے کا براہ راست حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے باوجود، عدالت نے اسے پاسپورٹ آفس میں دوبارہ درخواست دینے کی اجازت دے دی ہے اور پاسپورٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے میں قانون کے مطابق سختی سے مناسب فیصلہ کرے۔
