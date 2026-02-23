راجکوٹ میں بلڈوزر کارروائی، 1489 تعمیرات کو منہدم کرنے کا کام جاری، 84 جے سی بی اور 3000 اہلکار تعینات
انتظامیہ کے مطابق، راجکوٹ کے جنگلیشور علاقے اور اجی ندی کے علاقے میں کل 1489 غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔
راجکوٹ: گجرات کے راجکوٹ میں میونسپل کارپوریشن (RMC) نے پیر کے روز ایک بڑی انہدامی مہم شروع کی، جس میں شہر کے جنگلیشور علاقے اور دریائے اجی کے کنارے 1,489 غیر قانونی مکانات کو مسمار کیا جارہا ہے۔ انہدامی کارروائی صبح 7 بجے شروع ہوئی، اور پھر بلڈوزر نے اپنا کام شروع کیا۔
میونسپل کارپوریشن نے علاقے کو سات زونوں میں تقسیم کیا ہے، ہر ایک کی سربراہی ایک کلاس ون افسر کر رہا ہے، جبکہ چار سٹی انجینئر انہدامی مہم میں شامل ٹیموں کی قیادت کر رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر تشار سمیرا خصوصی طور پر قائم کیے گئے کنٹرول روم سے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، جو ہم آہنگی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام زونز سے حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
جائے وقوعہ پر 1,130 سے زائد میونسپل افسران اور عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ آپریشن میں 260 سے زائد گاڑیاں اور مشینری شامل ہیں۔ جن میں 84 جے سی بی، 84 ٹریکٹر، سات ہٹاچی ایکسویٹر، 50 ٹریکٹر پر لگے ہوئے بریکر، 42 گیس کٹر، اور 14 ڈمپر شامل ہیں۔
میونسپل کارپوریشن کا تخمینہ 87,000 مربع میٹر اراضی کو صاف کرنے کا ہے - 55,000 مربع میٹر دریا کے کنارے اور 32,000 مربع میٹر ٹی پی روڈ اسکیم کے تحت۔
راجکوٹ کے پولیس کمشنر برجیش کمار جھا نے میڈیا کو بتایا کہ صبح 10 بجے تک 455 تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا تھا، انہوں نے کہا، "تقریباً 1500 شناخت شدہ مکانات میں سے اب تک 455 کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ ہم اس مسماری کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ پرامن اور قانون کے مطابق ہو"۔
انہوں نے تصدیق کی کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں دفعہ 163 ( امتناعی حکم ) نافذ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "سٹی پولیس، ریپڈ ایکشن فورس، اور اسٹیٹ ہوم گارڈ سمیت مختلف فورسز کے تقریباً 3000 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔"
مسماری کے دوران اہلکار ڈرون کے ذریعے علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ ایک علیحدہ حکم نامے میں 23 سے 25 فروری تک نجی ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 26 فروری تک چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی رہے گی۔ حکام نے پتھراؤ یا رکاوٹ کی صورت میں فوری کارروائی کا انتباہ بھی دیا ہے۔
پولیس کمشنر جھا نے کہا، "انہدامی کارروائی کے پیچھے بنیادی وجہ ندی کے کنارے طویل عرصے سے غیر قانونی تعمیرات، ٹاؤن پلاننگ اسکیم کی خلاف ورزی، اور علاقے میں رہنے والے کچھ بدنام زمانہ مجرم ہیں۔"
پولیس ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں، علاقے میں شراب سے متعلق جرائم کے 276 واقعات، جوئے کے 65، قتل کے چار، اور قتل کی کوشش کے تین واقعات ہوئے ہیں۔ 61 غیر قانونی اسلحہ بھی پکڑا گیا۔ حکام نے بتایا کہ آپریشن سے قبل 1,000 سے زائد خاندان رضاکارانہ طور پر اپنے گھر خالی کر چکے تھے، تقریباً 225 خاندان اتوار کی شام تک وہاں سے نکل چکے تھے۔
