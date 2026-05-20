گجرات میں چودہ سالہ لڑکی سے چھری کے نوک پر اجتماعی زیادتی، چار ملزمین گرفتار، تین کی تلاش جاری
نابالغ کی اجتماعی عصمت دری کیس میں اب تک چار لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دیگر تین ملزمین کی تلاش جاری ہے۔
Published : May 20, 2026 at 11:52 AM IST
راجکوٹ، گجرات: ریاست گجرات کے جنگلیشور علاقے میں 14 سالہ نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے۔ اس معاملے میں نابالغ لڑکی کے ایک دوست نے اسے سات مختلف ملزموں کے ساتھ رابطے کا لالچ دیا، جنہوں نے اس کے بعد باری باری اس کی عصمت دری کی۔
بھکتی نگر پولیس نے اجتماعی عصمت دری، پی او سی ایس او اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے چار ملزمین کو گرفتار کرلیا ہے، جبکہ تین دیگر کی تلاش جاری ہے۔
شکایت کے مطابق نابالغ کے دوست نے اسے ایک موبائل فون دیا اور اسے پہلے ملزم سے جوڑا۔ پہلے ملزم نے انسٹاگرام بات چیت کے ذریعے اس کا اعتماد حاصل کیا اور بار بار اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد نابالغ کے دوست نے اسے دوسرے ملزم سے ملوایا۔ 6 مئی 2026 کو ملزم نے پولیس افسر ظاہر کرتے ہوئے اسے بس اسٹینڈ کے پیچھے ایک ہوٹل میں لے جا کر اس کے ساتھ دو بار زیادتی کی اور اسے دھمکیاں دیں۔
اس کے بعد تیسرے ملزم نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے رابطہ کیا اور 16 مئی 2026 کو وہ نابالغ کو ایکٹیوا پر ہوٹل لے گیا اور وہاں اس کی عصمت دری کی۔
چاقو پوائنٹ پر گینگ ریپ
17 مئی 2026 کو ایک سفید سوئفٹ کار میں سوار دو افراد نے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اسے چاقو سے ڈرایا۔ اس کے علاوہ، ایک اور ملزم اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔
پولیس ایکشن
جب نابالغ لڑکی نے اپنے گھر والوں کو واقعہ کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً بھکتی نگر پولس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس انسپکٹر جے ڈی پرمار کی قیادت میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر نیلیش بھائی مکوانا اور ان کی ٹیم نے کیس درج کیا ہے۔
پولیس نے بی این ایس ایکٹ کی دفعہ 137(2)، 64(2)، 65(1)، 70(2) اور پوکسو ایکٹ کی دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ کیس میں چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیگر تین ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
ایک ملزم کے خلاف متعدد مجرمانہ ریکارڈ
پولیس کے مطابق ایک ملزم کے خلاف متعدد تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ وہ پولیس اہلکار ظاہر کر کے بس پورٹ ایریا میں مسافروں کو لوٹتا تھا۔ کرائم برانچ اور مقامی پولیس نے کئی بار اس کا سامنا کیا لیکن اس نے اپنی سرگرمیاں بند نہیں کیں۔ پولیس نے تفتیش تیز کر دی ہے اور باقی ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس واقعہ سے شہر بھر میں شدید غم و غصہ اور بے چینی پھیل گئی ہے۔