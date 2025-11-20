"کتے نے خواب میں کہا..." دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ کرنے والے ملزم راجیش نے سنائی عجیب کہانی
تیس ہزاری عدالت کی سیشن عدالت 22 نومبر کو الزامات طے کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کرے گی۔
Published : November 20, 2025 at 5:06 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملے کے ملزم راجیش کھمجی نے عجیب کہانی سنائی ہے۔ دہلی پولیس کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ راجیش کھمجی نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا شیولنگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اسے بتایا کہ دہلی میں کتے تکلیف میں ہیں۔ تیس ہزاری عدالت کی سیشن عدالت 22 نومبر کو الزامات طے کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کرے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج ایکتا گوبا مان صدارت کریں گی۔
بندروں کے معاملے پر بھی ایودھیا میں کی تھی بھوک ہڑتال
دہلی پولیس کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ راجیش کھمجی نے فیس بک پر ویڈیو دیکھی جس میں لوگ احتجاج کر رہے تھے، کتے کی وجہ سے ہونے والی پریشانیوں کے لیے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کو مورد الزام ٹھہرایا۔ چارج شیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کھم جی نے بندروں کے معاملے پر مئی میں ایودھیا میں بھوک ہڑتال کی تھی۔ دہلی پولیس نے 18 اکتوبر کو اس معاملے میں 400 صفحات کی چارج شیٹ داخل کی تھی۔
سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریکھا گپتا کے موقف سے ناراض
دہلی پولیس نے ملزمان راجیش کھمجی اور تحسین سید کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے جس میں قتل کی کوشش، سرکاری ملازم کو اس کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنا اور مجرمانہ سازش شامل ہے۔ دہلی پولیس کی چارج شیٹ کے مطابق راجیش کھمجی آوارہ کتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے موقف سے ناراض تھا۔
راجیش کھمجی نے 20 اگست کو کیا تھا حملہ
واضح رہے کہ 11 اگست کے اپنے فیصلے میں، سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، اس فیصلے کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھرپور حمایت کی۔ دہلی پولیس کے مطابق اس سے ناراض ہو کر راجیش کھمجی نے 20 اگست کو ریکھا گپتا پر اس وقت حملہ کیا جب وہ عوامی سماعت کر رہی تھیں۔