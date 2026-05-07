جل جیون مشن گھوٹالہ: راجستھان کے سابق وزیر مہیش جوشی گرفتار، 960 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کا الزام
تحقیقات کے مطابق مرکزی حکومت کی اہم اسکیم جل جیون مشن کے تحت جاری ٹینڈرز میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔
Published : May 7, 2026 at 1:01 PM IST
جے پور: مہیش جوشی کو راجستھان اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے جل جیون مشن گھوٹالہ معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ تقریباً 960 کروڑ روپے کے اس مبینہ اسکام میں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں اور رشوت ستانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اے سی بی کے مطابق سابق وزیر کو جمعرات کی صبح جے پور میں واقع ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا۔ اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) نے طویل پوچھ گچھ کے بعد انہیں گرفتار کیا۔
تحقیقات کے مطابق مرکزی حکومت کی اہم اسکیم جل جیون مشن کے تحت جاری ٹینڈرز میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ الزام ہے کہ دو کمپنیوں شری گنپتی ٹیوب ویل اور شری شیام ٹیوب ویل نے جعلی تجرباتی سرٹیفکیٹس کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے ٹھیکے حاصل کیے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق شری گنپتی ٹیوب ویل نے تقریباً 859 کروڑ روپے جبکہ شری شیام ٹیوب ویل نے 120 کروڑ روپے سے زائد کے معاہدے دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کیے۔
بتایا جا رہا ہے کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹس آئی آر سی او این انٹرنیشنل کے نام پر تیار کیے گئے تھے۔ اے سی بی کا الزام ہے کہ مہیش جوشی نے بطور وزیر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ٹینڈرز جاری کرنے کے بدلے رشوت وصول کی۔ اس معاملے میں ای ڈی بھی منی لانڈرنگ کے زاویے سے تحقیقات کر رہی ہے۔
ای ڈی نے اپریل 2025 میں بھی مہیش جوشی کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد وہ تقریباً سات ماہ جیل میں رہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے دسمبر 2025 میں انہیں ضمانت دی تھی۔ اس کیس میں اب تک 10 انجینئروں سمیت کئی افسران گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ بعض ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ حکام کے مطابق مفرور افراد کی جائیدادیں ضبط کرنے کی کارروائی بھی شروع کی جا رہی ہے۔