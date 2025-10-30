راجستھان پولیس کا ’اینٹی وائرس 2.0‘ آپریشن، 22 سائبر مجرم گرفتار

راجستھان پولیس کا ’اینٹی وائرس 2.0‘ آپریشن، 22 سائبر مجرم گرفتار
ملزمان کو سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے چلائے گئے آپریشن اینٹی وائرس کے تحت مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔
Published : October 30, 2025 at 3:26 PM IST
بھرت پور: راجستھان پولیس نے سائبر کرائم کے خلاف اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے 22 سائبر فراڈ کرنے والوں کو گرفتار کرلیا ہے۔ آپریشن اینٹی وائرس 2.0 کے تحت ڈیگ ضلع میں سائبر کرائم پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانہ پر مہم شروع کی گئی۔ حکام کے مطابق، ضلع کے چھ پولیس اسٹیشنوں کی جانب سے شروع کی گئی سائبر کرائم مخالف کارروائیوں کے دوران ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
جورہارا، کوتوالی ڈیگ، کمان، کھوہ، سیکری اور کیتھواڑا پولیس نے ملزمان سے 33 اینڈرائیڈ موبائل فونز، 22 جعلی سم کارڈ، 26 اے ٹی ایم کارڈ، جعلی پاس بک، چیک بک اور تین گاڑیاں ضبط کیں ہیں۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ اوم پرکاش مینا نے بتایا کہ جورہارا پولس نے نئی تحصیل کے قریب گوشالہ جنگل میں رات کے وقت سائبر فراڈ کی کوشش کرتے ہوئے چار نوجوانوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزمان میں 29 سالہ وکیل، 19 سالہ رحمت، 27 سالہ نذیر (جورہارا علاقہ کے رہنے والے) اور عارف، 19 سالہ کلیانہ، کیتھواڑہ کے رہنے والا شامل ہے۔ ایس پی کے مطابق ان کے قبضے سے پانچ موبائل فونز اور چار جعلی سم کارڈ برآمد کیے گئے۔
اسی طرح دیگ کوتوالی پولیس نے الگ الگ مقدمات میں مطلوب سات سائبر فراڈ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں عارف، عباس، طاہر، مبارک، جعفر، سیکول عرف گنگا، اور انصاف شامل ہیں جو کہ تمام بھیلمکا تھانہ ڈیگ کے رہائشی ہیں۔
ایک اور کارروائی میں سیکری تھانے کی پولیس نے سیول مندر روڈ کے قریب سے پانچ سائبر فراڈ کرنے والوں کو گرفتار کیا اور ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار ملزمان میں دیگ الور علاقے کے رہائشی 23 سالہ بلال، 33 سالہ اشرف، 20 سالہ حسب، 20 سالہ ساحل اور 20 سالہ عاقب شامل ہیں۔ ان کے قبضے سے دس موبائل فونز، چھ اے ٹی ایم کارڈز اور ایک تھار گاڑی (RJ 60 CB 3217) برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان جعلی واٹس ایپ، فیس بک اور او ایل ایکس اکاؤنٹس بناتے تھے اور سستی اشیاء یا انعامات دینے کے بہانے فراڈ کرتے تھے۔
کیتھواڑہ پولیس نے اولینڈا ہل علاقہ سے چار سائبر دھوکہ بازوں، 25 سالہ راشد، 22 سالہ عباس، یونس، 19 اور ساجد کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھ موبائل فون، سات سم کارڈ، دس اے ٹی ایم کارڈ، ایک پاس بک، ایک چیک بک اور دو موٹر سائیکلیں ضبط کرلیں۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان آن لائن سستے سامان کی پیشکش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف تھے۔
نیشنل سائبر رپورٹنگ پورٹل 1930 پر درج کی گئی شکایت پر کامن پولیس نے بلنگ کے رہائشی 24 سالہ ارمان کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان فون پی ایپ پر جعلی ٹیکسٹ میسجز اور سکینر بھیج کر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے دو موبائل فون اور چار سم کارڈ برآمد ہوئے ہیں۔
اسی طرح کی ایک کارروائی میں کھوہ پولیس نے ٹوڈا کے رہائشی 30 سالہ انیس اور سائبر فراڈ کو گرفتار کیا جو تین ماہ سے مفرور تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان فراڈ گینگ کو جعلی اکاؤنٹس اور سم کارڈ فراہم کرتے تھے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے اسے سائبر پولیس اسٹیشن ڈیگ کے حوالے کردیا گیا۔
ایس پی اوم پرکاش مینا نے بتایا کہ آپریشن اینٹی وائرس 2.0 کے تحت ضلع بھر میں سائبر مجرموں کے خلاف مسلسل کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی نامعلوم لنکس، کالز، اسکینرز، یا آن لائن آفرز پر بھروسہ نہ کریں اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر سائبر ہیلپ لائن 1930 پر دیں۔