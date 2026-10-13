بھارت پاک سرحد پر اسمگلنگ کی بڑی سازش ناکام، انوپ گڑھ اور شری کرن پور میں کروڑوں کی ہیروئن ضبط، دو گرفتار
شری گنگا نگر میں دو الگ الگ کارروائیوں میں تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ روپے مالیت کی ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔
Published : October 13, 2026 at 1:21 PM IST
شری گنگا نگر، راجستھان: ریاست راجستھان کے سرحدی علاقے میں ملک کی سکیورٹی ایجنسیوں نے سرحد پار سے ہونے والی ایک انتہائی خطرناک سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ پاک-بھارت بین الاقوامی سرحد سے متصل راولہ منڈی کے 12 KND علاقے میں بارڈر سکیورٹی فورس (BSF) اور اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس (ANTF) نے مل کر ایک بڑا مشترکہ آپریشن چلایا۔
اس خفیہ اور ٹھوس مہم کے دوران ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیاروں، گولہ بارود اور مشتبہ دھماکہ خیز مواد کی ایک بڑی کھیپ برآمد کی گئی ہے۔ موقع سے پنجاب کے دو مشتبہ نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جن سے انٹیلی جنس ایجنسیاں انتہائی سختی سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ اس پورے واقعے پر ANTF کے انسپکٹر جنرل (IG) وکاس کمار نے واضح کیا کہ ڈرون کی مدد سے راجستھان کے سرحدی علاقے میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کی اتنی بڑی کھیپ پہنچانا انتہائی تشویشناک معاملہ ہے۔
ممکنہ بڑے خطرے کو وقت رہتے ٹال دیا گیا
انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے اس مواد کو کس ہینڈلر نے بھیجا اور بھارت کے اندر اسے کن ہاتھوں تک پہنچایا جانا تھا، یہ اس تحقیقات کا سب سے اہم پہلو ہے۔ آئی جی وکاس کمار کے مطابق، سکیورٹی ایجنسیوں کی مستعدی اور وقت پر کی گئی اس کارروائی سے ایک ممکنہ بڑے خطرے کو وقت رہتے ٹال دیا گیا ہے۔ فی الحال پولیس اور مرکزی ایجنسیاں ہر ایک تکنیکی اور انسانی پہلو کی گہرائی سے تفتیش کر رہی ہیں۔
ہتھیاروں اور دیگر مشتبہ مواد کی برآمدگی
معلومات کے مطابق، راولہ علاقے کے 12 KND میں مشتبہ پیکٹ ملنے کے بعد سکیورٹی ایجنسیوں نے مشترکہ آپریشن چلایا۔ تلاشی کے دوران ہتھیاروں اور دیگر مشتبہ مواد کی برآمدگی کی بات سامنے آئی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، اس کھیپ میں دو پستول، چار میگزین اور تقریباً 650 کارتوس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چار جوڑی بیٹریاں اور دو ریموٹ بھی ملنے کی اطلاع ہے۔ دھماکہ خیز مواد میں آر ڈی ایکس (RDX) ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیشِ نظر سکیورٹی ایجنسیاں پورے نیٹ ورک کی جانچ میں جٹ گئی ہیں۔ برآمد شدہ مواد کے استعمال اور اس کے پیچھے سرگرم نیٹ ورک کا پتہ لگانے کے لیے گہرائی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
پنجاب کے دو نوجوانوں سے پوچھ گچھ، نیٹ ورک کھنگال رہی ہیں ایجنسیاں
اس معاملے میں سب سے اہم کڑی پنجاب کے دو گرفتار نوجوانوں کی ہے۔ سرحد پار سے ڈرون جب بھی کھیپ گراتا ہے، تو اسے اٹھانے کے لیے مقامی سطح پر یا پڑوسی ریاستوں سے 'رسیور' (کھیپ وصول کرنے والے) تعینات کیے جاتے ہیں۔ پکڑے گئے دونوں نوجوان پنجاب کے رہنے والے ہیں اور وہ اس کھیپ کو محفوظ ٹھکانے تک پہنچانے کے لیے سرحدی علاقے میں پہنچے تھے۔ سکیورٹی ایجنسیاں اب یہ پتہ لگانے میں جٹی ہیں کہ ان دونوں نوجوانوں کو یہ لوکیشن کس نے دی تھی؟ ہتھیاروں اور 650 کارتوسوں کی یہ پوری کھیپ راجستھان سے پنجاب لے جائی جانی تھی یا ملک کے کسی دوسرے حساس شہر میں پہنچائی جانی تھی؟
سرحد پر ہائی الرٹ، تلاشی مہم تیز
اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد شری گنگا نگر، انوپ گڑھ اور راولہ منڈی سے لگنے والی پوری پاک-بھارت بین الاقوامی سرحد پر سکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ بارڈر سکیورٹی فورس نے اپنی پٹرولنگ (گشت) بڑھا دی ہے اور سرحد سے متصل گاؤں میں دیہاتیوں کو کسی بھی مشتبہ آواز، ڈرون کی نقل و حرکت یا انجان شخص کے دکھنے پر فوری طور پر سکیورٹی فورسز کو مطلع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔