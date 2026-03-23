راجستھان: پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایئر فورس کا ملازم گرفتار، طیاروں اور میزائل سسٹم کی جانکاری بھیجنے کا الزام
انٹیلی جنس کے مطابق، ملزم آسام کے ڈبروگڑھ میں چھابوا ایئر فورس اسٹیشن میں ایم ٹی ایس عہدے پر تعینات ہے۔
Published : March 23, 2026 at 7:18 AM IST
جے پور: ایک بڑے کریک ڈاؤن میں، راجستھان انٹیلی جنس نے آسام کے ایئر فورس اسٹیشن چھابوا سے ایک شہری ملازم کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، جس سے ملک میں کام کرنے والے ایک بڑے جاسوسی نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ملزم بھارتی فضائیہ سے متعلق حساس جانکاری پاکستانی ہینڈلرز تک پہنچا رہا تھا۔ اے ڈی جی (انٹیلی جنس) پرفل کمار نے بتایا کہ یہ پورا معاملہ جنوری سال 2026 میں جیسلمیر کے رہنے والے جھابارام کی گرفتاری کے ساتھ شروع ہوا۔ پوچھ گچھ اور تفتیش کے دوران ایک اور مشتبہ شخص سمت کمار کا نام سامنے آیا، جو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔
سوشل میڈیا کے ذریعے ہینڈلر سے رابطہ
تفتیش سے پتہ چلا کہ ملزم، سمیت کمار (36) جو لہورپار (پریاگ راج، اتر پردیش) کا رہنے والا ہے، اس وقت ایئر فورس اسٹیشن چھابوا، ڈبروگڑھ (آسام) میں ایم ٹی ایس کے عہدے پر تعینات ہے۔ اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایئر فورس اسٹیشن سے متعلق خفیہ معلومات اکٹھی کیں اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی ہینڈلرز تک پہنچایا۔ راجستھان انٹیلی جنس کی ایک ٹیم نے ایئر فورس انٹیلی جنس، نئی دہلی کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ آپریشن کیا اور چھابوا میں ملزم کو حراست میں لیا۔
بیکانیر کے نال اسٹیشن کے بارے میں بھی جاسوسی کی
ملزم کو حراست میں لینے کے بعد راجستھان کے جے پور میں واقع مرکزی تفتیشی مرکز لایا گیا۔ مختلف انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مشترکہ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزم سال 2023 سے پاکستانی انٹیلی جنس ایجنسیوں سے رابطے میں تھا اور مالی معاوضے کے عوض حساس معلومات کا تبادلہ کر رہا تھا۔ پوچھ گچھ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ملزم نے ایئر فورس اسٹیشن چھابوا کے ساتھ ساتھ دیگر فوجی اڈوں بشمول ایئر فورس اسٹیشن نال، ڈسٹرکٹ بیکانیر (راجستھان) سے متعلق بھی اہم جانکاری شیئر کی تھیں۔
جنگی طیاروں اور میزائل سسٹم کے بارے میں فراہم کی جانکاری
راجستھان پولیس کے مطابق ملزم نے پاکستانی ہینڈلر کو جو جانکاریاں فراہم کیں ان میں فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ لڑاکا طیاروں، میزائل سسٹمز اور افسران/ملازمین کے مقامات سے متعلق حساس خفیہ معلومات شامل تھیں۔ ملزم نے اپنے نام سے جاری کردہ موبائل نمبرز کے ذریعے پاکستانی ہینڈلرز کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے میں بھی مدد کی۔ ملزم کو اتوار کو اسپیشل پولیس اسٹیشن، جے پور، راجستھان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ، 1923، اور بی این ایس ایکٹ، 2023 کی مختلف دفعات کے تحت درج ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا۔
