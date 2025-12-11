راجستھان ہائی کورٹ کو مسلسل بم دھمکیوں کا سامنا، تحقیقات میں ناکامی پر وکلاء کی برہمی
سینئر وکیل نے کہاکہ ’شرم کی بات ہیکہ ہائیکورٹ کو 45 دن سے دھمکیاں مل رہی ہیں مگر بھیجنے والے کا سراغ نہ مل سکا۔
جے پور: راجستھان ہائی کورٹ کو گزشتہ چار دنوں میں چوتھی مرتبہ اور ڈیڑھ ماہ میں چھٹی مرتبہ بم دھماکے کی ای میل موصول ہوئی، جس سے عدالتی کارروائی شدید متاثر ہوئی۔ مسلسل دھمکیوں نے وکلاء اور سائلین میں بے چینی پیدا کر دی ہے جبکہ تفتیشی ایجنسیاں اب تک کسی واضح سراغ تک نہیں پہنچ سکیں۔
سینئر وکیل ہمنت نہاٹا نے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ہائی کورٹ کو 45 دن سے دھمکیاں مل رہی ہیں مگر بھیجنے والے کا سراغ تک نہ مل سکا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہائی کورٹ انتظامیہ کو اپنا ٹریند ڈاگ اسکواڈ اور بم ڈسپوزل ٹیم رکھنی چاہیے تاکہ روزانہ چیکنگ ہو سکے۔ سینئر وکیل ہنومان چودھری نے کہا کہ سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے، جن کی ضمانت درخواستیں بار بار مؤخر ہوتی ہیں۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ایسی دھمکی وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کو ملتی تو کیا تحقیقات اسی رفتار سے ہوتیں؟ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر پرحلاد شرما نے کہا کہ یا تو کوئی شرارت کر رہا ہے یا پھر یہ سلسلہ بڑی واردات سے پہلے اداروں کو بے فکر کرنے کے لیے جاری رکھا گیا ہے۔ انہوں نے تفتیشی اداروں کی ناکامی کو “سنگین کوتاہی” قرار دیا۔
اسی روز جے پور کے ایک معروف فائیو اسٹار ہوٹل کو بھی بم دھماکے کی ای میل موصول ہوئی۔ سنگانیر پولیس، اے ٹی ایس، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ نے ہوٹل کی مکمل تلاشی لی لیکن کوئی مشکوک شے نہیں ملی۔ سنگانیر صدر تھانے کے ایس ایچ او انیل جائمان نے بتایا کہ معاملہ حساس ہونے کی وجہ سے تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔