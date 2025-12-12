سعودی عرب میں نوجوان کی مشتبہ موت: میت کی منتقلی میں دیری پر گجرات ہائی کورٹ کی سعودی سفارتخانہ کو نوٹس
جسٹس نپور بھاٹی نے یہ نوٹس اس وقت جاری کیا جب متوفی کی والدہ تیجو بائی کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔
Published : December 12, 2025 at 3:02 PM IST
جودھپور: راجستھان کے بَلوترا ضلع سے تعلق رکھنے والے 19 سالہ رمیش کمار میگھوال کی سعودی عرب میں 13 نومبر 2025 کو مشتبہ حالات میں موت کے بعد 28 روز گزر جانے کے باوجود ان کی میت بھارت واپس نہیں لائی جا سکی۔ اس طویل تاخیر پر راجستھان ہائی کورٹ نے نئی دہلی میں موجود سعودی عرب کے سفارتخانے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی ہے۔
جسٹس نپور بھاٹی نے یہ نوٹس اس وقت جاری کیا جب متوفی کی والدہ تیجو بائی کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے معاملہ 17 دسمبر 2025 تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے سفارتخانے کے جواب کا انتظار کرنے کی ہدایت کی۔ رمیش کمار، جو گیڈا تحصیل کے میگھوالوں کی دھانی کا رہائشی تھا، تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل روزگار کے لیے سعودی عرب گیا تھا۔ اچانک موت اور پھر میت کی واپسی میں غیر معمولی تاخیر نے خاندان کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔
بُندی کے سماجی کارکن چرمیش شرما نے پہلے مرحلے میں صدر جمہوریہ کی سکریٹریٹ میں درخواست دائر کی تھی، بعد ازاں این ایچ آر سی اور وزارتِ خارجہ سے بھی شکایات کیں۔ صدر سکریٹریٹ نے وزارتِ خارجہ کو فوری کارروائی کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد وزارت نے ای میل کے ذریعے جواب دیا تھا۔ تاہم کئی ہفتوں بعد بھی کوئی پیش رفت نہ ہونے پر خاندان نے عدالت سے رجوع کیا۔
ہائی کورٹ نے سعودی سفارتخانہ کے علاوہ بھارت کے فارن سکریٹری وکرم مسری، جوائنٹ سکریٹری، گلف ڈویژن وزارت خارجہ اور راجستھان ہوم سکریٹری کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈووکیٹ سشیل بشنوئی پیش ہوئے، جبکہ مرکز کی طرف سے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل بھارت ویاس نے دلائل دیے۔
چرمیش شرما کی 25 نومبر کی درخواست پر ریاض میں بھارتی سفارتخانے نے ایک روز بعد جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور فارنزک میڈیکل رپورٹ موصول ہونے تک میت حوالے نہیں کی جا سکتی۔ 3 دسمبر کو سفارتخانے نے ڈیَتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں موت کی وجہ "خودکشی" درج تھی، تاہم میڈیکل رپورٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔