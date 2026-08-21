راجستھان: سرکاری اسکول کا دورہ کرنے گئی سی جے پی کی ٹیم کے ساتھ مار پیٹ، کارکنوں نے کہا، بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈے
سی جے پی کی ٹیم کے اسکول پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بھیڑ موقع پر جمع ہوگئی۔
Published : August 21, 2026 at 12:30 PM IST
جے پور: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے کارکنوں اور مقامی گاؤں والوں کے درمیان جمعہ کی صبح سانگنیر علاقے کے قریب رام پورہ کنور پورہ گاؤں میں ایک سرکاری اسکول کے معائنے کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ جب کارکن سی جے پی کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا اور ان کی ٹیم کے طے شدہ دورے کے مطابق اسکول پہنچے تو گاؤں والوں نے انہیں اسکول کے احاطے میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کردیا۔
اطلاعات کے مطابق، سی جے پی کارکنان سرکاری اسکول میں سہولیات اور تعلیمی حالت کا جائزہ لینے کے لیے رام پورہ کنور پورہ پہنچے تھے۔ کارکنوں کی آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بھیڑ جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اسکول کے احاطے میں باہر کے لوگوں کے داخلے پر اعتراض جتایا اور کارکنوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب سی جے پی کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا بھی جائے وقوعہ پر پہنچے۔
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. #CJP #JaipurNews— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available to PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZivHSEFqaO
رانکا کی آمد کے بعد، گاؤں والوں اور سی جے پی کارکنوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ تنازعہ تیزی سے شدت اختیار کر گیا جس سے افراتفری کی صورت حال پیدا ہو گئی۔
سی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ گاؤں والوں نے آشوتوش رانکا اور ان کے ساتھ موجود کارکنوں پر حملہ کیا۔ پارٹی کے مطابق، رانکا اور ان کے ساتھیوں کو کشیدگی کے دوران موقع سے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا۔
گاؤں والے جن کے ساتھ بی جے پی کارکنان بھی شامل تھے، کہا کہ مقامی کوششوں سے اسکول کی مرمت کی جاسکتی ہے اور دعویٰ کیا کہ حکومت نے پہلے ہی اس کام کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka says, " we had gone to inspect the school in rampura-kanwarpura village. for the past several years, the school has been operating in a buffalo shed. we had gone for an inspection last year as well,… https://t.co/MqgiMSCt8R pic.twitter.com/pWxyPwsyyW— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
سی جے پی کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا نے پابندی پر راجستھان حکومت پر تنقید کی، اور وزیر تعلیم پر سرکاری اسکولوں کی خراب حالت کو چھپانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔
رانکا نے کہا، "وزیر تعلیم راجستھان میں تعلیم کی خراب حالت کو چھپانے کے لیے آمرانہ انداز اپنا رہے ہیں۔ ہم حکومت کے حکم سے نہیں ڈریں گے۔ ہمارا مشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک راجستھان کے تمام سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی،"
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. Shivangi Sharma, CJP worker, says, " they attacked our workers, saying we are terrorists, naxals. what is this outsider...… https://t.co/MqgiMSCt8R pic.twitter.com/U3VjdVgrl4— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
سی جے پی کارکن شیوانگی شرما نے الزام لگایا کہ کارکنوں پر حملہ کیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں دہشت گرد اور نکسلائٹ بھی کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو 'بیرونی' یا 'اندرونی' کے طور پر درجہ بندی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ پورا ملک ایک ہے۔ شیوانگی شرما کے مطابق، ان کی ٹیم کسی اور پارٹی یا دوسرے ملک سے نہیں آئی تھی۔ بلکہ وہ اپنے ہی ملک کے بچوں سے متعلق مسائل کو حل کرنے پہنچے تھے۔
سی جے پی کے ایک کارکن نے الزام لگایا کہ، بھیڑ میں بی جے پی کے لوگ بھی شامل تھے جنھوں نے سی جے پی کارکنوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔
#WATCH | Rajasthan: A Cockroach Janta Party (CJP) team, which was visiting a government school in Rampura Kanwarpura in Jaipur district, attacked by the people. The team alleges that they were attacked by BJP's people at the spot.— ANI (@ANI) August 21, 2026
Sanju, a member of CJP team, says, " we came to… pic.twitter.com/HpdO2khkET
سی جے پی ٹیم کے ایک رکن سنجو نے کہا کہ، "ہم یہاں رام پورہ میں اسکول کا دورہ کرنے آئے تھے۔ ہمارے ساتھی ایک سال پہلے بھی یہاں آئے تھے، اور اسکول بھینسوں کے شیڈ میں چلائے جارہے تھے، ہم اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈے یہاں پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں لاٹھیوں سے مارا، دھکا دیا، اور یہاں تک کہ مجھ پر پتھر برسائے گئے۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے بہت درد ہو رہا ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں کچھ دیر تک کشیدگی رہی۔ اسکول کے احاطے میں داخلے سے متعلق تنازعہ بعد میں سیاسی کارکنوں اور گاؤں والوں کے درمیان تصادم میں بدل گیا۔ فی الحال مقامی سطح پر واقعہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ سی جے پی کی طرف سے لگائے گئے حملہ کے الزامات اور گاؤں والوں کے موقف کی وجہ سے اس معاملے کی توجہ مبذول ہوئی ہے۔ ابھی تک، اس واقعے سے متعلق پولیس شکایت یا کسی قانونی کارروائی کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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