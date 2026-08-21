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راجستھان: سرکاری اسکول کا دورہ کرنے گئی سی جے پی کی ٹیم کے ساتھ مار پیٹ، کارکنوں نے کہا، بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈے

سی جے پی کی ٹیم کے اسکول پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بھیڑ موقع پر جمع ہوگئی۔

راجستھان: سرکاری اسکول کا دورہ کرنے گئی سی جے پی کی ٹیم کے ساتھ مار پیٹ
راجستھان: سرکاری اسکول کا دورہ کرنے گئی سی جے پی کی ٹیم کے ساتھ مار پیٹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 21, 2026 at 12:30 PM IST

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جے پور: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے کارکنوں اور مقامی گاؤں والوں کے درمیان جمعہ کی صبح سانگنیر علاقے کے قریب رام پورہ کنور پورہ گاؤں میں ایک سرکاری اسکول کے معائنے کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ جب کارکن سی جے پی کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا اور ان کی ٹیم کے طے شدہ دورے کے مطابق اسکول پہنچے تو گاؤں والوں نے انہیں اسکول کے احاطے میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کردیا۔

اطلاعات کے مطابق، سی جے پی کارکنان سرکاری اسکول میں سہولیات اور تعلیمی حالت کا جائزہ لینے کے لیے رام پورہ کنور پورہ پہنچے تھے۔ کارکنوں کی آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بھیڑ جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اسکول کے احاطے میں باہر کے لوگوں کے داخلے پر اعتراض جتایا اور کارکنوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب سی جے پی کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا بھی جائے وقوعہ پر پہنچے۔

رانکا کی آمد کے بعد، گاؤں والوں اور سی جے پی کارکنوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ تنازعہ تیزی سے شدت اختیار کر گیا جس سے افراتفری کی صورت حال پیدا ہو گئی۔

سی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ گاؤں والوں نے آشوتوش رانکا اور ان کے ساتھ موجود کارکنوں پر حملہ کیا۔ پارٹی کے مطابق، رانکا اور ان کے ساتھیوں کو کشیدگی کے دوران موقع سے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا۔

گاؤں والے جن کے ساتھ بی جے پی کارکنان بھی شامل تھے، کہا کہ مقامی کوششوں سے اسکول کی مرمت کی جاسکتی ہے اور دعویٰ کیا کہ حکومت نے پہلے ہی اس کام کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔

سی جے پی کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا نے پابندی پر راجستھان حکومت پر تنقید کی، اور وزیر تعلیم پر سرکاری اسکولوں کی خراب حالت کو چھپانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔

رانکا نے کہا، "وزیر تعلیم راجستھان میں تعلیم کی خراب حالت کو چھپانے کے لیے آمرانہ انداز اپنا رہے ہیں۔ ہم حکومت کے حکم سے نہیں ڈریں گے۔ ہمارا مشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک راجستھان کے تمام سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی،"

سی جے پی کارکن شیوانگی شرما نے الزام لگایا کہ کارکنوں پر حملہ کیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں دہشت گرد اور نکسلائٹ بھی کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو 'بیرونی' یا 'اندرونی' کے طور پر درجہ بندی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ پورا ملک ایک ہے۔ شیوانگی شرما کے مطابق، ان کی ٹیم کسی اور پارٹی یا دوسرے ملک سے نہیں آئی تھی۔ بلکہ وہ اپنے ہی ملک کے بچوں سے متعلق مسائل کو حل کرنے پہنچے تھے۔

سی جے پی کے ایک کارکن نے الزام لگایا کہ، بھیڑ میں بی جے پی کے لوگ بھی شامل تھے جنھوں نے سی جے پی کارکنوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔

سی جے پی ٹیم کے ایک رکن سنجو نے کہا کہ، "ہم یہاں رام پورہ میں اسکول کا دورہ کرنے آئے تھے۔ ہمارے ساتھی ایک سال پہلے بھی یہاں آئے تھے، اور اسکول بھینسوں کے شیڈ میں چلائے جارہے تھے، ہم اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈے یہاں پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں لاٹھیوں سے مارا، دھکا دیا، اور یہاں تک کہ مجھ پر پتھر برسائے گئے۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے بہت درد ہو رہا ہے۔

واقعے کے بعد علاقے میں کچھ دیر تک کشیدگی رہی۔ اسکول کے احاطے میں داخلے سے متعلق تنازعہ بعد میں سیاسی کارکنوں اور گاؤں والوں کے درمیان تصادم میں بدل گیا۔ فی الحال مقامی سطح پر واقعہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ سی جے پی کی طرف سے لگائے گئے حملہ کے الزامات اور گاؤں والوں کے موقف کی وجہ سے اس معاملے کی توجہ مبذول ہوئی ہے۔ ابھی تک، اس واقعے سے متعلق پولیس شکایت یا کسی قانونی کارروائی کے بارے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے۔

(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)

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TAGGED:

CJP SCHOOL CAMPAIGN
ASHUTOSH RANKA
RAJASTHAN SCHOOL
کاکروچ جنتا پارٹی
RAJASTHAN CJP TEAM ATTACKED

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