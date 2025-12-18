روس یوکرین جنگ: بیکانیر کا جوان بھی ہلاک، لاش تین ماہ بعد پہنچی بھارت، لاش کافی پرانی، حالت خراب
راجستھان کے لنکارانسر اسمبلی حلقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی روس یوکرین جنگ میں موت ہو گئی۔ وہ اسٹڈی ویزا پر روس گیا تھا۔
Published : December 18, 2025 at 12:17 PM IST
بیکانیر، راجستھان: روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ بیکانیر ضلع کے لنکارانسر اسمبلی حلقے میں انتہائی افسوسناک خبر لے کر آئی ہے۔ ارجنسر گاؤں کے رہنے والے اجے گودارا کی جنگ زدہ علاقے میں موت ہو گئی ہے۔ تقریباً تین ماہ بعد اجے کی لاش بدھ کو دہلی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچی، جہاں سے ان کے اہل خانہ آخری رسومات کے لیے بیکانیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اجے کے ساتھ اتراکھنڈ کے ایک اور نوجوان کی لاش بھی بھارت لائی گئی ہے۔
اہل خانہ کے مطابق اجے گودارا 28 نومبر 2024 کو اسٹڈی ویزا پر روس گیا تھا، وہاں اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جس نے اسے روسی فوج کے کوکنگ ڈیپارٹمنٹ میں نوکری اور تقریباً دو لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کا لالچ دیا۔ اجے اور کئی دوسرے جوانوں کو اس بنیاد پر تیار کیا گیا لیکن روس پہنچنے پر انہیں فوج کی وردی پہنا کر بغیر کسی فوجی تربیت کے براہ راست میدان جنگ میں بھیج دیا گیا۔
جنگ میں جارہے، اگر اس کے بعد فون نہیں کرتے تو سمجھ لیں مر چکے
اجے نے آخری بار 22 ستمبر کو اپنے خاندان سے بات کی تھی۔ اس دوران اس نے انہیں فون اور ویڈیو کے ذریعے بتایا کہ اسے زبردستی ہتھیاروں کے ساتھ روس یوکرین جنگ میں بھیجا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں اجے نے کہا کہ وہ جنگ میں جا رہے ہیں اور اگر اس کے بعد وہ فون نہیں کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس نے پورے علاقے کو چونکا دیا۔
اجے کو جنگی علاقے سے بحفاظت باہر نہیں نکالا جا سکا
ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اجے کے اہل خانہ نے حکومت سے مدد کی اپیل کی۔ وہ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال سے ملنے دہلی گئے اور تقریباً پانچ دن تک ان کی رہائش گاہ پر رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر میگھوال نے وزیر خارجہ سے ذاتی طور پر بات کی اور اجے کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اجے کو جنگی علاقے سے بحفاظت باہر نہیں نکالا جا سکا۔
لاش کی حالت بہت خراب، لاش کافی پرانی
10 دسمبر کو اجے کی موت کی خبر ملنے کے بعد سے خاندان دہلی میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ بدھ کی صبح جب لاش ہندوستان پہنچی تو خاندان والے اسے بیکانیر کے ارجنسر گاؤں لے گئے۔ تاہم، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اجے کی موت کب اور کن حالات میں ہوئی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ لاش کی حالت بہت خراب ہے اور انہیں اسے ٹھیک سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لاش کو صرف ایک بار کھولا گیا اور پھر فوراً سیل کر دیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لاش کافی پرانی ہے۔
اجے کے پڑوسی اور سابق نائب سربراہ شیو رتن شرما نے بتایا کہ اجے گزشتہ سال نومبر میں تعلیم کے لیے روس گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں مبینہ طور پر جنگی حالات کے لیے لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اجے کا خاندان 21 ستمبر سے رابطہ سے باہر تھا اور سفارت خانے نے انہیں 3 دسمبر کو ان کی موت کی اطلاع دی۔
جنگ جیسے حالات میں مجبور کرنے پر سنگین سوالات
اجے کی موت سے پورے گاؤں اور علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خاندان کی تمام امیدیں اب دم توڑ چکی ہیں۔ خاندان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مرکزی حکومت، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور دیگر ذمہ دار شخصیات سے مدد کی اپیل کی، لیکن اجے کو بچایا نہیں جاسکا۔ یہ معاملہ ایک بار پھر نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمتوں اور تعلیم کے بہانے پھنسانے اور انہیں جنگ جیسے حالات میں مجبور کرنے پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔