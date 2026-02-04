باڑمیر میں بزرگ مسلم شخص پر وحشیانہ حملہ، نوجوان نے معمر شخص کی جوتوں سے کی پٹائی
وائرل ویڈیو میں ملزم بزرگ شیرو خان کو بار بار سلیپر سے مارتا ہے۔ بزرگ شخص زمین پر بیٹھا چھوڑنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔
Published : February 4, 2026 at 2:07 PM IST
باڑمیر، راجستھان: ریاست راجستھان کے باڑمیر میں ایک بزرگ پر وحشیانہ حملہ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ایک نوجوان نے گالی گلوچ کرتے ہوئے بزرگ شخص کو جوتوں اور لاتوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعہ کے پیچھے بکریوں کا تنازعہ بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم نوجوان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ 31 جنوری کو گدرا روڈ تھانہ علاقہ کے تحت ہمی پورہ گاؤں میں پیش آیا اور اس واقعہ کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔
گدرا روڈ پولیس اسٹیشن آفیسر مکندن کے مطابق، 50 سالہ شیرو خان، جو لالے کا تلہ، گدرا روڈ کے رہنے والے ہیں، نے منگل کی شام کو رپورٹ درج کرائی۔ بھنور پوری (30) ولد شیو پوری ساکن ہیر پورہ پر حملہ کا الزام ہے۔ بھنور پوری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ بزرگ 31 جنوری کو بھنور پوری کے گھر پہنچے۔ بکریوں پر جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد بھنورپوری نے زمین پر بیٹھے بزرگ کے سر پر جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔
بزرگ نے التجا کی لیکن وہ شخص بدستور گالیاں اور مار پیٹ کرتا رہا۔ بزرگ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد نوجوانوں نے اسے لات مار دی۔ پھر ایک اور آدمی اس کے پیچھے بھاگا۔ واقعے کی 36 سیکنڈ کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نوجوان اپنے جوتے سے زمین پر بیٹھے ایک بزرگ کو مار رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے دوبارہ لاتیں مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور پھر اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ واقعے کے وقت دو نوجوان ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک واقعہ کو فلماتے ہوئے نظر آرہا ہے، جب کہ دوسرا دیکھ رہا ہے۔
پولیس کے مطابق ایک چونکا دینے والے واقعہ میں، راجستھان کے بارمیر ضلع میں ایک 50 سالہ مسلم بزرگ شخص کو مویشیوں کے بارے میں مبینہ تنازعہ پر ایک نوجوان نے بے دردی سے مارا، پولیس نے بتایا۔
یہ واقعہ 31 جنوری (ہفتہ) کو ہیر پور گاؤں میں پیش آیا، اور بدھ کو اس حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی، جس کے بعد گدرا روڈ پولیس اسٹیشن نے کارروائی کی۔
پولیس نے شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ متاثرہ، جس کی شناخت شیرو خان کے طور پر ہوئی ہے، گاڈرا روڈ کے لالے کا تلہ کا رہنے والا، 31 جنوری کو ملزم بھنور پوری (30) کے گھر بکریوں کے ساتھ گیا تھا، جس میں بکریوں کی کم تعداد پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد ملزم نے مبینہ طور پر اس پر حملہ کر دیا۔
ایک 36 سیکنڈ کی ویڈیو، جو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ملزم خان کو بار بار سلیپر سے مارتا ہے جب وہ زمین پر بھیک مانگ رہا ہے اور اس کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ ایک موقع پر بوڑھے آدمی کو لات مارتے ہوئے پانی پیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہونے اور جانے کی کوشش کرتا ہے، حملہ آور اسے پیچھے سے دوبارہ لات مارتا ہے۔
’’گھر سے نکل جاؤ،‘‘ حملہ آور کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا۔ اس نے خان کو بھی گالی دی اور باہر پھینک دیا۔
اس واقعے کے دوران دو اور مرد بھی موجود تھے۔ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے نظر آتا ہے جبکہ دوسرا دیکھتا ہے۔ ایک اور شخص مختصر طور پر شکار کے پیچھے بھاگتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد شیرو نے گدراروڈ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
گدرا روڈ اسٹیشن ہاؤس آفیسر مکندن نے واقعے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، "للے کا تلہ، گدرا روڈ کے رہنے والے ایک 50 سالہ بزرگ نے منگل کی شام ایک رپورٹ درج کرائی، جس میں بھنور پوری (30) ولد شیو پوری، ہیر پور کے رہنے والے پر حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا،" انہوں نے مزید کہا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔