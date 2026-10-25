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ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر راج ٹھاکرے نے مودی-ادانی ڈاکیومنٹری سوشل میڈیا سے ہٹا دی

راج ٹھاکرے نے کہاکہ "اسے صرف ایکس پر 48 لاکھ سے زائد ویوز ملے، جبکہ فیس بک پر بھی اسے زبردست ردعمل حاصل ہوا ہے۔

ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر راج ٹھاکرے نے مودی-ادانی ڈاکیومنٹری سوشل میڈیا سے ہٹا دی
ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر راج ٹھاکرے نے مودی-ادانی ڈاکیومنٹری سوشل میڈیا سے ہٹا دی (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 25, 2026 at 6:18 PM IST

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ممبئی: مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کے سربراہ راج ٹھاکرے نے اتوار کے روز صنعت کار گوتم ادانی اور وزیر اعظم نریندر مودی پر مبنی ایک دستاویزی فلم (ڈاکیومنٹری) اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ڈیلیٹ کر دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ قدم انہوں نے ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر اٹھایا ہے۔ تاہم، ٹھاکرے نے واضح کیا کہ وہ اجارہ داری کی ہر شکل کے خلاف ہیں، خواہ اس میں ادانی شامل ہوں یا کوئی اور۔

ممبئی میں ایک تقریب کے دوران پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا کہ ہاٹ میل کے بانی صابر بھاٹیا کی تیار کردہ یہ دستاویزی فلم "اس بات کی مکمل تفصیل فراہم کرتی ہے کہ گوتم ادانی اور نریندر مودی کے درمیان تعلقات کتنے پرانے ہیں، اور اس تعلق کے ذریعے کس طرح بھارت کی صنعتی دنیا کو ادانی کے حلق میں ٹھونسا جا رہا ہے۔" انہوں نے کہاکہ "اسے صرف ٹوئٹر (ایکس) پر 48 لاکھ سے زائد ویوز ملے، جبکہ فیس بک پر بھی اسے زبردست ردعمل حاصل ہوا۔ یہ تو صرف میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اعداد و شمار ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جانب سے شیئر کیے جانے والے مواد کے ویوز کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔"

ٹھاکرے نے بتایا کہ انہوں نے یہ دستاویزی فلم "ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر" اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ہٹائی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ممبئی اور مہاراشٹر پولیس ملک کی سب سے مستعد فورس ہے، اور میرے دل میں ہمیشہ ان کا احترام رہا ہے۔ میں محض ممبئی پولیس کے سربراہ کی درخواست کا مان رکھ رہا ہوں۔" انہوں نے مزید کہاکہ "اسی لیے میں اس دستاویزی فلم کی پوسٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ جو آگ بھڑکنی تھی، وہ بھڑک چکی ہے۔"

ایم این ایس سربراہ کا کہنا تھا کہ اس دستاویزی فلم سے قبل بھی وہ "جنوری 2026 سے ادانی اور وزیر اعظم مودی کے قریبی تعلقات کا معاملہ اٹھاتے رہے ہیں۔" "ہماری جنوری 2026 کی پوسٹ اب بھی موجود ہے اور وہیں رہے گی۔ جو دستاویزی فلم ہم نے شیئر کی تھی وہ کسی اور نے بنائی تھی، اور ہمارا مقصد اسے عوام تک پہنچانا تھا، جو کہ پورا ہو چکا ہے۔" ٹھاکرے نے واضح کیا کہ وہ کسی مخصوص فرد کے خلاف نہیں بلکہ اجارہ داری کے مخالف ہیں۔

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انہوں نے کہاکہ "اپنی تقریروں کے ذریعے میں نے بارہا کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ملک کے کئی صنعت کاروں کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ملک میں بڑے پیمانے پر روزگار پیدا ہو اور دولت میں اضافہ ہو۔" انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہاکہ "...لیکن اگر آپ صرف کسی ایک کو ہی نوازیں گے اور اس سے ملک کو خطرہ لاحق ہوگا، تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے ادانی کی اجارہ داری ہو یا کسی اور کی، اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائی جائے گی۔"

TAGGED:

MODI ADANI DOCUMENTARY
RAJ THACKERAY
راج ٹھاکرے
مودی ادانی ڈاکیومنٹری
مہاراشٹر نونرمان سینا

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