ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر راج ٹھاکرے نے مودی-ادانی ڈاکیومنٹری سوشل میڈیا سے ہٹا دی
راج ٹھاکرے نے کہاکہ "اسے صرف ایکس پر 48 لاکھ سے زائد ویوز ملے، جبکہ فیس بک پر بھی اسے زبردست ردعمل حاصل ہوا ہے۔
Published : October 25, 2026 at 6:18 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کے سربراہ راج ٹھاکرے نے اتوار کے روز صنعت کار گوتم ادانی اور وزیر اعظم نریندر مودی پر مبنی ایک دستاویزی فلم (ڈاکیومنٹری) اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ڈیلیٹ کر دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ قدم انہوں نے ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر اٹھایا ہے۔ تاہم، ٹھاکرے نے واضح کیا کہ وہ اجارہ داری کی ہر شکل کے خلاف ہیں، خواہ اس میں ادانی شامل ہوں یا کوئی اور۔
ممبئی میں ایک تقریب کے دوران پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا کہ ہاٹ میل کے بانی صابر بھاٹیا کی تیار کردہ یہ دستاویزی فلم "اس بات کی مکمل تفصیل فراہم کرتی ہے کہ گوتم ادانی اور نریندر مودی کے درمیان تعلقات کتنے پرانے ہیں، اور اس تعلق کے ذریعے کس طرح بھارت کی صنعتی دنیا کو ادانی کے حلق میں ٹھونسا جا رہا ہے۔" انہوں نے کہاکہ "اسے صرف ٹوئٹر (ایکس) پر 48 لاکھ سے زائد ویوز ملے، جبکہ فیس بک پر بھی اسے زبردست ردعمل حاصل ہوا۔ یہ تو صرف میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اعداد و شمار ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جانب سے شیئر کیے جانے والے مواد کے ویوز کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔"
गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांचा दोस्ताना कसा जुना आहे, आणि यातून अदानींच्या घशात भारतीय उद्योग विश्व कसं घातलं जात आहे याची पूर्ण माहिती देणारी सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री मी माझ्या सोशल मीडियावर शेअर केली. त्याला ४८ लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज फक्त ट्विटरवर मिळाले, फेसबुकवर देखील प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला. हे झाले माझ्या सोशल मीडियावरचे व्ह्यूज, बाकी लोकांनी शेअर केलं ते वेगळं आणि त्यातून मिळालेले व्ह्यूज याची मोजदादच नाही. थोडक्यात हा गंभीर विषय लोकांपर्यंत पोहचला पाहिजे ही माझी इच्छा होती, तो हेतू साध्य झाला. अर्थात सबीर भाटियांनी ही डॉक्युमेंट्री आत्ता बनवली. पण त्याच्या आधीच जानेवारी २०२६ ला मुंबईतील शिवतिर्थ येथून मी एक मोठं प्रेझेंटेशन केलं होतं, ज्यात अदानीं समूह शब्दशः हा देश कसा गिळंकृत करायला निघाला आहे हे दाखवलं होतं. त्याला अद्वितीय असा प्रतिसाद मिळाला. ते व्हिडीओज आजही माझ्या सोशल मीडियावर आहेत. आम्ही जे सादरीकरण केलं त्यातल्याच काही क्लिप्स या डॉक्युमेंट्रीत पण वापरल्या गेल्या. असो. या विषयाच्या बाबत मी माझी भूमिका या आधी अनेकदा स्पष्ट केली आहे. माझा व्यक्तीला विरोध नाही तर एकाधिकारशाहीला विरोध आहे. मी माझ्या भाषणातून अनेकवेळा सांगितलं की पंतप्रधानांनी देशातील अनेक उद्योगपती मोठे करावेत आणि ज्यातून प्रचंड रोजगार या देशात निर्माण करावा आणि प्रचंड पैसा या देशात निर्माण व्हावा! तसेच या देशातील अनेक उद्योगपतींना जग पादाक्रांत करण्याची शक्ती द्यावी. पण ते सोडून जर एकाचेच लाड करणार असाल आणि त्याने देशाला धोका निर्माण होणार असेल तर आमचा त्याला विरोध आहे आणि यापुढेही राहील. त्यामुळे अदानीच काय कोणाच्याही एकाधिकारशाहीला विरोध असणारच आहे. आत्ता देखील आपल्या भीमाशंकर येथील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरात मधल्या टोरेंट कंपनीच्या घशात घालायला राज्य सरकारला केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक वनजमिनी या सरकारने ठरावीक मित्र मंडळी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या आहेत आणि अजुन घालायच्या ठरवल्या आहेत ! आज कोण कुठच्या पक्षात आहे याच्याशी मला काही देणे घेणं नाही, परंतु आपण या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आपल्या डोळ्यांदेखत महाराष्ट्र विकला जातोय हे बघताना तुमची तळपायाची आग मस्तकात कशी जात नाही याचंच मला आश्चर्य वाटतं ! महाराष्ट्रातल्या आपल्या मराठी खासदारांना , आमदारांना, मंत्र्यांना हे आपल्या डोळ्यांसमोर घडतंय याचा राग सुद्धा येत नाही ? सत्तेसमोर इतकं शरण जाणं हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाला, परंपरेला आणि संस्कृतीला शोभणारे नाही. कशाला मग आपल्या शिवछत्रपतींच्या घोषणा देता आणि महाराष्ट्र गीत गाण्याचा फार्स करता ? असो.. पण सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री शेअर केल्यावर तिला इतका प्रचंड प्रतिसाद आला की, वरच्यांच्या पोटात गोळा उत्पन्न होणे आणि आपलं गुपित फुटलं याची भीती निर्माण होणं हे स्वाभाविक होतं. पण ती इतकी तीव्र असावी की मला मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांच्या मार्फत ही डॉक्युमेंट्री काढावी अशी विनंती केली गेली असावी. मुळात मला जे म्हणायचं होतं ते जानेवारी २०२६ च्या सभेत आणि पुन्हा या डॉक्युमेंट्रीला पोस्ट करण्याच्या निमित्ताने केलं गेलं; यातून देशाचं प्रबोधन होणं हाच उद्देश होता आणि आहे ! पण मला आलेली विनंती ही मुंबई पोलीस आयुक्तांची आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस हे देशातील सर्वात कार्यक्षम पोलीस दल आहे आणि माझ्या मनात नेहमीच त्यांच्याबद्दल आदर राहिला आहे. अशा मुंबई पोलिसांच्या प्रमुखाने केलेल्या विनंतीचा मान राखतोय इतकंच. म्हणून ही डॉक्युमेंट्रीची पोस्ट मी डिलीट करतोय. बाकी जी आग लागायची ती लागली आहे. जानेवारी २०२६ ला शिवतीर्थावरून मी या देशातील एकाधिकारशाहीच्या विरोधात ठिणगी टाकली तिचा वणवा पेटला आहे. आमचा लढा सुरु आहे. जानेवारी २०२६ ची आमची पोस्ट अजून तिथेच आहे आणि तिथेच राहील.आम्ही शेअर केलेली डॉक्युमेंट्री दुसऱ्यांनी बनवली होती ती पण लोकांपर्यंत पोहचावी हा उद्देश होता जो साध्य झाला. या विषयावर आम्ही केलेली अभ्यासपूर्ण मांडणी ही या निमित्ताने पुन्हा समोर आणतोय. आमच्या जानेवारी २०२६ च्या प्रेझेंटेशनचा भाग परत इथे देतोय. परत एकदा नक्की बघा..— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 25, 2026
ٹھاکرے نے بتایا کہ انہوں نے یہ دستاویزی فلم "ممبئی پولیس کمشنر کی درخواست پر" اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ہٹائی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ممبئی اور مہاراشٹر پولیس ملک کی سب سے مستعد فورس ہے، اور میرے دل میں ہمیشہ ان کا احترام رہا ہے۔ میں محض ممبئی پولیس کے سربراہ کی درخواست کا مان رکھ رہا ہوں۔" انہوں نے مزید کہاکہ "اسی لیے میں اس دستاویزی فلم کی پوسٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ جو آگ بھڑکنی تھی، وہ بھڑک چکی ہے۔"
ایم این ایس سربراہ کا کہنا تھا کہ اس دستاویزی فلم سے قبل بھی وہ "جنوری 2026 سے ادانی اور وزیر اعظم مودی کے قریبی تعلقات کا معاملہ اٹھاتے رہے ہیں۔" "ہماری جنوری 2026 کی پوسٹ اب بھی موجود ہے اور وہیں رہے گی۔ جو دستاویزی فلم ہم نے شیئر کی تھی وہ کسی اور نے بنائی تھی، اور ہمارا مقصد اسے عوام تک پہنچانا تھا، جو کہ پورا ہو چکا ہے۔" ٹھاکرے نے واضح کیا کہ وہ کسی مخصوص فرد کے خلاف نہیں بلکہ اجارہ داری کے مخالف ہیں۔
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انہوں نے کہاکہ "اپنی تقریروں کے ذریعے میں نے بارہا کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ملک کے کئی صنعت کاروں کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ملک میں بڑے پیمانے پر روزگار پیدا ہو اور دولت میں اضافہ ہو۔" انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہاکہ "...لیکن اگر آپ صرف کسی ایک کو ہی نوازیں گے اور اس سے ملک کو خطرہ لاحق ہوگا، تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے ادانی کی اجارہ داری ہو یا کسی اور کی، اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائی جائے گی۔"