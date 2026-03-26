اداکار راج ببر اٹھائیس سال پرانے حملہ کیس میں بری، ایم پی-ایم ایل اے کورٹ نے دو سال کی سزا کو مسترد کر دیا
راج ببر کے وکیل ستیندر سنگھ نے کہا کہ طویل قانونی جنگ کے بعد اب یہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔
Published : March 26, 2026 at 6:58 AM IST
لکھنؤ: لکھنؤ کی خصوصی ایم پی-ایم ایل اے عدالت نے فلم اداکار اور سابق ممبر پارلیمنٹ راج ببر کو 1996 کے ایک طویل عرصے سے چل رہے مجرمانہ کیس میں اہم راحت دی ہے۔ حملہ کرنے اور سرکاری فرائض میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے، عدالت نے انہیں تمام شماروں سے بری کر دیا ہے۔ راج ببر کے وکیل، ستیندر سنگھ نے تصدیق کی کہ ایک طویل قانونی جنگ کے بعد، کیس اب کسی حتمی نتیجے پر پہنچا ہے۔ راج ببر پر ووٹنگ کے عمل کے دوران ایک انتخابی اہلکار کے ساتھ نامناسب سلوک اور جسمانی جھگڑے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
وزیر گنج میں درج ایف آئی آر
سارا تنازعہ 1996 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران شروع ہوا، جب راج ببر لکھنؤ سے سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ ووٹنگ کے دن، راج ببر اور ایک انتخابی اہلکار کے درمیان بوگس ووٹنگ کی شکایات پر گرما گرم جھگڑا ہوا۔ اس واقعہ کے بعد، متعلقہ اہلکار نے راج ببر کے خلاف وزیر گنج پولیس اسٹیشن میں سرکاری ملازمین کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے اور حملہ کرنے سے متعلق سنگین تعزیری دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کرائی۔ اس کے بعد، مقدمے کی سماعت ACGM عدالت میں شروع ہوئی اور کئی دہائیوں تک جاری رہی۔
ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی سزا پر قیام
7 جولائی 2022 کو، ACGM عدالت نے اس معاملے میں راج ببر کو مجرم قرار دیتے ہوئے اسے دو سال قید کی سزا سنائی اور 8,500 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ نچلی عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے راج ببر نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس نے انہیں سزا پر روک لگا دی۔ اب کیس کے حقائق اور شواہد کی دوبارہ جانچ کے بعد ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے انہیں بے قصور قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی قانونی بحران اور سزا کا خوف جو اس پر منڈلا رہا تھا بالکل ختم ہو گیا ہے۔
راج ببر نے اعلان کیا
"انصاف کی فتح۔" عدالت کی طرف سے اپنی بریت کے بعد، راج ببر نے اس نتیجے کو انصاف کی فتح قرار دیا اور ہندوستانی آئین اور جمہوری نظام پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں 1996 میں سیاسی انتقام کی وجہ سے پھنسایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے مخالفین ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ تھے۔ راج ببر نے مستقبل میں بھی جمہوریت اور آئین کے دفاع کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لکھنؤ کے سیاسی گلیاروں میں اس فیصلے کو راج ببر کی ایک بڑی اخلاقی جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔